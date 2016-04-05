RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1038103910401041
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:47

  budivelnik написав:Трошки підправлю
Запертими себе вважає не 10 млн....
Є звичайно якихось 0,1-0,3 млн різних там кацо.....

Зачем же их тогда закрыли, если их мизер, и погоды они не делают?
gh78
 
Повідомлень: 163
З нами з: 25.04.17
Подякував: 159 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:48

  pesikot написав:
  katso написав:
Какого беса спрашивается держать в стране запертыми остальных 10 миллионов мужчин? :evil:

Как будто на Западе есть работа для этих 10 миллионов мужчин


Западом мир за границей Украины не ограничивается - одни моряки 4 млрд долларов в год в страну перечисляли а сейчас сидят выехать на работу не могут (и кстати пишут что владельцы судов уже начинают предпочитать украинцам филиппинцев, индусов и тех же россиян, у которых нет ограничений на выезд и там если контракт подписали то работник таки приедет...). И у других заробитчан наверное так же... А убьем поступления от заробитчан - что в стране вообще останется? Одно сельское хозяйство? И курс валют будет колебаться прямо пропорционально солнечным циклам и урожайности пшеницы? Че-то не вижу плюсов :roll:
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 585
З нами з: 16.05.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:53

Schmit
 
Повідомлень: 2881
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1038103910401041
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maxprofit і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95156
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451688
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2944
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.