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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 тра, 2022 17:53
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Schmit
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Додано: Сер 18 тра, 2022 18:16
Из окопов мужики тоже вопросы будут потом задавать - почему меня мобилизовали, а эти по заграницам сидят?
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Zebra
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Додано: Сер 18 тра, 2022 18:22
Zebra написав:
Из окопов мужики тоже вопросы будут потом задавать - почему меня мобилизовали, а эти по заграницам сидят?
Дуже правильне зауваження. Чому одні мають сидіти в окопах, а інші вільно линяти з України?
Це питання дуже складне і немає єдино-правильного рішення.
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andrijk777
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Додано: Сер 18 тра, 2022 18:29
andrijk777 написав: Zebra написав:
Из окопов мужики тоже вопросы будут потом задавать - почему меня мобилизовали, а эти по заграницам сидят?
Дуже правильне зауваження. Чому одні мають сидіти в окопах, а інші вільно линяти з України?
Це питання дуже складне і немає єдино-правильного рішення.
И при этом президент вещает словакам о Европейской демократической идее и о том, что "свобода й життя кожної людини мають значення" -- попахивает лицемерием...
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Додано: Сер 18 тра, 2022 18:42
andrijk777 написав:
Це питання дуже складне і немає єдино-правильного рішення.
Правильное решение уже принято. Война затянется на годы. Поэтому ВСУ нужен мобилизационный резерв на этот период. То, что вас не призвали сейчас - не означает что не призовут в будущем. Одномоментная численность ВСУ 300,000-400,000 человек. Понадобятся резервы для будущих контратак и наступательных операций для освобождения Украины.
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crumd
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Додано: Сер 18 тра, 2022 19:00
У мене інше питання, чому конфлікт на Донбасі перетворився у велику війну і чому пуйло таки наважилось вдертись в Україну, та ще й з усіх можливих напрямків?
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Schmit
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Додано: Сер 18 тра, 2022 19:17
crumd написав:
То, что вас не призвали сейчас - не означает что не призовут в будущем. Одномоментная численность ВСУ 300,000-400,000 человек. Понадобятся резервы для будущих контратак и наступательных операций для освобождения Украины.
І шо, наберіть зараз, підготуйте резерв 400 тисяч, хай тренуються раз на тиждень і чекають. Для чого тримать усіх чоловіків? Тут ще з-за кордону не повертаються, бо знають шо їх потім не випустять. Кому потрібно- хай їде, бо їдуть в основному по роботі. Можливо місцеві, бо у тій-же Польщі паливо дешевше, чим у нас.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 19:27
Schmit написав:
У мене інше питання, чому конфлікт на Донбасі перетворився у велику війну і чому пуйло таки наважилось вдертись в Україну, та ще й з усіх можливих напрямків?
Може тому, що свого часу йому на шару дістався Крим, а на Донбасі рашистів спочатку з квітами зустрічали? А також тому, що ЄС та США відповіли на захоплення Криму та частини Донбасу глибокою стурбованістю?
Але є й інші причини, глобального характеру, не пов'язані з імперськими амбіціями. Якщо коротко - перерозподіл сфер впливу.
Дивно, якщо Ви дійсно не розумієте
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fler
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Додано: Сер 18 тра, 2022 19:38
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Додано: Сер 18 тра, 2022 19:41
fler написав: Schmit написав:
У мене інше питання, чому конфлікт на Донбасі перетворився у велику війну і чому пуйло таки наважилось вдертись в Україну, та ще й з усіх можливих напрямків?
Може тому, що свого часу йому на шару дістався Крим, а на Донбасі рашистів спочатку з квітами зустрічали? А також тому, що ЄС та США відповіли на захоплення Криму та частини Донбасу глибокою стурбованістю?
Але є й інші причини, глобального характеру, не пов'язані з імперськими амбіціями. Якщо коротко - перерозподіл сфер впливу.
Дивно, якщо Ви дійсно не розумієте
Браво. А ще: данке, фрау Ріббентроп ... Ще з 2008 року, коли ПДЧ ...
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maxprofit
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