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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 103910401041104210431044>
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 17:53

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:16

  katso написав:
  pesikot написав:
  katso написав:
Какого беса спрашивается держать в стране запертыми остальных 10 миллионов мужчин? :evil:

Как будто на Западе есть работа для этих 10 миллионов мужчин


Западом мир за границей Украины не ограничивается - одни моряки 4 млрд долларов в год в страну перечисляли а сейчас сидят выехать на работу не могут (и кстати пишут что владельцы судов уже начинают предпочитать украинцам филиппинцев, индусов и тех же россиян, у которых нет ограничений на выезд и там если контракт подписали то работник таки приедет...). И у других заробитчан наверное так же... А убьем поступления от заробитчан - что в стране вообще останется? Одно сельское хозяйство? И курс валют будет колебаться прямо пропорционально солнечным циклам и урожайности пшеницы? Че-то не вижу плюсов :roll:

Из окопов мужики тоже вопросы будут потом задавать - почему меня мобилизовали, а эти по заграницам сидят?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:22

  Zebra написав:Из окопов мужики тоже вопросы будут потом задавать - почему меня мобилизовали, а эти по заграницам сидят?

Дуже правильне зауваження. Чому одні мають сидіти в окопах, а інші вільно линяти з України?
Це питання дуже складне і немає єдино-правильного рішення.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:29

  andrijk777 написав:
  Zebra написав:Из окопов мужики тоже вопросы будут потом задавать - почему меня мобилизовали, а эти по заграницам сидят?

Дуже правильне зауваження. Чому одні мають сидіти в окопах, а інші вільно линяти з України?
Це питання дуже складне і немає єдино-правильного рішення.

И при этом президент вещает словакам о Европейской демократической идее и о том, что "свобода й життя кожної людини мають значення" -- попахивает лицемерием...
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Це питання дуже складне і немає єдино-правильного рішення.

Правильное решение уже принято. Война затянется на годы. Поэтому ВСУ нужен мобилизационный резерв на этот период. То, что вас не призвали сейчас - не означает что не призовут в будущем. Одномоментная численность ВСУ 300,000-400,000 человек. Понадобятся резервы для будущих контратак и наступательных операций для освобождения Украины.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:00

  Zebra написав:
  katso написав:
  pesikot написав:Западом мир за границей Украины не ограничивается - одни моряки 4 млрд долларов в год в страну перечисляли а сейчас сидят выехать на работу не могут (и кстати пишут что владельцы судов уже начинают предпочитать украинцам филиппинцев, индусов и тех же россиян, у которых нет ограничений на выезд и там если контракт подписали то работник таки приедет...). И у других заробитчан наверное так же... А убьем поступления от заробитчан - что в стране вообще останется? Одно сельское хозяйство? И курс валют будет колебаться прямо пропорционально солнечным циклам и урожайности пшеницы? Че-то не вижу плюсов :roll:

Из окопов мужики тоже вопросы будут потом задавать - почему меня мобилизовали, а эти по заграницам сидят?

У мене інше питання, чому конфлікт на Донбасі перетворився у велику війну і чому пуйло таки наважилось вдертись в Україну, та ще й з усіх можливих напрямків?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:17

  crumd написав:То, что вас не призвали сейчас - не означает что не призовут в будущем. Одномоментная численность ВСУ 300,000-400,000 человек. Понадобятся резервы для будущих контратак и наступательных операций для освобождения Украины.

І шо, наберіть зараз, підготуйте резерв 400 тисяч, хай тренуються раз на тиждень і чекають. Для чого тримать усіх чоловіків? Тут ще з-за кордону не повертаються, бо знають шо їх потім не випустять. Кому потрібно- хай їде, бо їдуть в основному по роботі. Можливо місцеві, бо у тій-же Польщі паливо дешевше, чим у нас.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:27

  Schmit написав:У мене інше питання, чому конфлікт на Донбасі перетворився у велику війну і чому пуйло таки наважилось вдертись в Україну, та ще й з усіх можливих напрямків?


Може тому, що свого часу йому на шару дістався Крим, а на Донбасі рашистів спочатку з квітами зустрічали? А також тому, що ЄС та США відповіли на захоплення Криму та частини Донбасу глибокою стурбованістю? :evil:
Але є й інші причини, глобального характеру, не пов'язані з імперськими амбіціями. Якщо коротко - перерозподіл сфер впливу.
Дивно, якщо Ви дійсно не розумієте :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

про ватні маніпуляції "ліберастів"
https://www.youtube.com/watch?v=ZMNIHvuaG8U
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:41

  fler написав:
  Schmit написав:У мене інше питання, чому конфлікт на Донбасі перетворився у велику війну і чому пуйло таки наважилось вдертись в Україну, та ще й з усіх можливих напрямків?


Може тому, що свого часу йому на шару дістався Крим, а на Донбасі рашистів спочатку з квітами зустрічали? А також тому, що ЄС та США відповіли на захоплення Криму та частини Донбасу глибокою стурбованістю? :evil:
Але є й інші причини, глобального характеру, не пов'язані з імперськими амбіціями. Якщо коротко - перерозподіл сфер впливу.
Дивно, якщо Ви дійсно не розумієте :roll:

Браво. А ще: данке, фрау Ріббентроп ... Ще з 2008 року, коли ПДЧ ...
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