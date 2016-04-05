Додано: Сер 18 тра, 2022 20:06

Zebra написав: Water написав: crumd написав: То, что вас не призвали сейчас - не означает что не призовут в будущем. Одномоментная численность ВСУ 300,000-400,000 человек. Понадобятся резервы для будущих контратак и наступательных операций для освобождения Украины. То, что вас не призвали сейчас - не означает что не призовут в будущем. Одномоментная численность ВСУ 300,000-400,000 человек. Понадобятся резервы для будущих контратак и наступательных операций для освобождения Украины.

І шо, наберіть зараз, підготуйте резерв 400 тисяч, хай тренуються раз на тиждень і чекають. Для чого тримать усіх чоловіків? Тут ще з-за кордону не повертаються, бо знають шо їх потім не випустять. Кому потрібно- хай їде, бо їдуть в основному по роботі. Можливо місцеві, бо у тій-же Польщі паливо дешевше, чим у нас. І шо, наберіть зараз, підготуйте резерв 400 тисяч, хай тренуються раз на тиждень і чекають. Для чого тримать усіх чоловіків? Тут ще з-за кордону не повертаються, бо знають шо їх потім не випустять. Кому потрібно- хай їде, бо їдуть в основному по роботі. Можливо місцеві, бо у тій-же Польщі паливо дешевше, чим у нас.

У західних регіонах сиділо 2 млн чоловіків, бо 5 млн жінок і дітей виїхали. Вони витрачали на ЗУ кошти, чим підтримували відчізняний туризм. Якби вони виїхали, то витрачали заначки у Польщі. В = Вигода. Вигода для економіки, якщо заначки будуть витрачатися тут і зараз. У західних регіонах сиділо 2 млн чоловіків, бо 5 млн жінок і дітей виїхали. Вони витрачали на ЗУ кошти, чим підтримували відчізняний туризм. Якби вони виїхали, то витрачали заначки у Польщі. В = Вигода. Вигода для економіки, якщо заначки будуть витрачатися тут і зараз.

До того ж ще раз - той хто сидить і помирає у окопі, морально знає, що його замінять, бо виловлять якщо потрібно на ЗУ і потім посадять замість нього. А якщо вони втечуть закордон - то бунт в окопах гарантований.

Ну виїхало з окупованих територій припустимо мільйон чоловіків, з них тисяч 100 можливо підпадає під мобілізацію. Вони живуть, отримують допомогу від держави, шо там було 6500, потім як переселенці по 2 тис. на особу, плюс на дітей по 3 тис. Ось і рахуйте за чиї кошти живуть ці чолов'яги. Він тут існувать може безкінечно довго, та в ніякий військомат можливо не сунеться. А навантаження пожра, посра, потра, побуха... Це шо, підтримка? Та хай їде працює.Хто замінить, той, що до військомата і не думає йти, бо йому і так гарно?Це якщо навчені хлопці, прийдуть, то інша справа. А той, хто чекає виїзда- моряки, айтішники... Куди ти його, в окоп запхнеш?