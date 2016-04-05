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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10401041104210431044>
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:45

  Water написав:
  crumd написав:То, что вас не призвали сейчас - не означает что не призовут в будущем. Одномоментная численность ВСУ 300,000-400,000 человек. Понадобятся резервы для будущих контратак и наступательных операций для освобождения Украины.

І шо, наберіть зараз, підготуйте резерв 400 тисяч, хай тренуються раз на тиждень і чекають. Для чого тримать усіх чоловіків? Тут ще з-за кордону не повертаються, бо знають шо їх потім не випустять. Кому потрібно- хай їде, бо їдуть в основному по роботі. Можливо місцеві, бо у тій-же Польщі паливо дешевше, чим у нас.

У західних регіонах сиділо 2 млн чоловіків, бо 5 млн жінок і дітей виїхали. Вони витрачали на ЗУ кошти, чим підтримували відчізняний туризм. Якби вони виїхали, то витрачали заначки у Польщі. В = Вигода. Вигода для економіки, якщо заначки будуть витрачатися тут і зараз. До того ж ще раз - той хто сидить і помирає у окопі, морально знає, що його замінять, бо виловлять якщо потрібно на ЗУ і потім посадять замість нього. А якщо вони втечуть закордон - то бунт в окопах гарантований.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 18 тра, 2022 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:46

  Василь-Рівне написав:
  fler написав:придбав для українських бійців 2 літаки-винищувачі.

Угу - отак приватна особа прийшла в АТБ чи Сільпо і купила бойові винищувачі разом з боєкоплектом, не знаю сміятися з цього повідомлення чи плакати



В декабре 1942 Головатый повёз бидоны с мёдом за 200 километров от хутора Степной, на городской рынок Саратова, где для него соорудили отдельную палатку. За несколько дней Ферапонт Петрович собрал мешок денег (мёд был очень дорогой — 1 кг стоил 500—900 руб., а в тот год Ферапонт Головатый собрал 200 кг мёда), после чего пришёл к директору Саратовского авиазавода Израилю Соломоновичу Левину с просьбой продать ему истребитель, оцененный им в 100 тысяч рублей. Левин позвонил в Москву, в Военный Совет военно-воздушных сил Красной Армии, где получил разрешение на продажу: «Военный Совет ВВС сердечно благодарит Ф. П. Головатого за его патриотический почин. Деньги просим внести в госбанк, в фонд обороны. Копию квитанции вручить военпреду завода, выделить один из облётанных самолётов Як-1, написав на фюзеляже то, что просит колхозник».
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Взагалі було б правильно ввести залог - вносиш на спецрахунок - 500 тисяч гривень - і маєш право виїхати на 60 днів. Не повертаєшся - кошти перераховуються на ЗСУ. Повертаєшся - розморожуються.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:55

  fler написав:
  Schmit написав:У мене інше питання, чому конфлікт на Донбасі перетворився у велику війну і чому пуйло таки наважилось вдертись в Україну, та ще й з усіх можливих напрямків?


Може тому, що свого часу йому на шару дістався Крим, а на Донбасі рашистів спочатку з квітами зустрічали? А також тому, що ЄС та США відповіли на захоплення Криму та частини Донбасу глибокою стурбованістю? :evil:
Але є й інші причини, глобального характеру, не пов'язані з імперськими амбіціями. Якщо коротко - перерозподіл сфер впливу.
Дивно, якщо Ви дійсно не розумієте :roll:

Частково ці фактори впливали, але не вирішально, інакше пуйло б напало масштабно ще раніше, до 2019 року, та тоді воно чомусь не наважувалось.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 19:57

  Zebra написав:Взагалі було б правильно ввести залог - вносиш на спецрахунок - 500 тисяч гривень - і маєш право виїхати на 60 днів. Не повертаєшся - кошти перераховуються на ЗСУ. Повертаєшся - розморожуються.


моряку надо минимум 5 месяцев, лучше 6

один старпом из Херсона попал под оккупацию (просидел месяц), потом решил выбираться (через Крым), сейчас уже в рейсе
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Частково ці фактори впливали, але не вирішально, інакше пуйло б напало масштабно ще раніше, до 2019 року, та тоді воно чомусь не наважувалось.


пишут , что пуйло планировал на весну 2020, но COVID-19 спутал карты
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:00

  prodigy написав:
  Василь-Рівне написав:
  fler написав:придбав для українських бійців 2 літаки-винищувачі.

Угу - отак приватна особа прийшла в АТБ чи Сільпо і купила бойові винищувачі разом з боєкоплектом, не знаю сміятися з цього повідомлення чи плакати



В декабре 1942 Головатый повёз бидоны с мёдом за 200 километров от хутора Степной, на городской рынок Саратова, где для него соорудили отдельную палатку. За несколько дней Ферапонт Петрович собрал мешок денег (мёд был очень дорогой — 1 кг стоил 500—900 руб., а в тот год Ферапонт Головатый собрал 200 кг мёда), после чего пришёл к директору Саратовского авиазавода Израилю Соломоновичу Левину с просьбой продать ему истребитель, оцененный им в 100 тысяч рублей. Левин позвонил в Москву, в Военный Совет военно-воздушных сил Красной Армии, где получил разрешение на продажу: «Военный Совет ВВС сердечно благодарит Ф. П. Головатого за его патриотический почин. Деньги просим внести в госбанк, в фонд обороны. Копию квитанции вручить военпреду завода, выделить один из облётанных самолётов Як-1, написав на фюзеляже то, что просит колхозник».

Зараз літак вартує більше 60-100 л меду, а з пересічних зібрали аж на крило до літака. Взагалі збирання смсками чи ще якось закриває просто мізерні потреби і швидше дає відчуття причетності ніж велику користь. З другого боку на ЗУ чимало народу, в тому числі і під'їхавший з грошима, хоче свята і наповнює безтурботними натовпапи всі відпочинкові локації, очікуючи, що все само собою розрулиться, переможеться і відбудується.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:02

Президент Молдови Майя Санду, виступаючи в Європарламенті, вимагала вивести російських військових з Придністров'я.

Молдавський президент підкреслила, що в даний час немає безпосередньої загрози того, що країна буде втягнута у війну в Україні, передає point.md. При цьому Санду нагадала, що Молдова - нейтральна країна.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:06

  Zebra написав:
  Water написав:
  crumd написав:То, что вас не призвали сейчас - не означает что не призовут в будущем. Одномоментная численность ВСУ 300,000-400,000 человек. Понадобятся резервы для будущих контратак и наступательных операций для освобождения Украины.

І шо, наберіть зараз, підготуйте резерв 400 тисяч, хай тренуються раз на тиждень і чекають. Для чого тримать усіх чоловіків? Тут ще з-за кордону не повертаються, бо знають шо їх потім не випустять. Кому потрібно- хай їде, бо їдуть в основному по роботі. Можливо місцеві, бо у тій-же Польщі паливо дешевше, чим у нас.

У західних регіонах сиділо 2 млн чоловіків, бо 5 млн жінок і дітей виїхали. Вони витрачали на ЗУ кошти, чим підтримували відчізняний туризм. Якби вони виїхали, то витрачали заначки у Польщі. В = Вигода. Вигода для економіки, якщо заначки будуть витрачатися тут і зараз.

Ну виїхало з окупованих територій припустимо мільйон чоловіків, з них тисяч 100 можливо підпадає під мобілізацію. Вони живуть, отримують допомогу від держави, шо там було 6500, потім як переселенці по 2 тис. на особу, плюс на дітей по 3 тис. Ось і рахуйте за чиї кошти живуть ці чолов'яги. Він тут існувать може безкінечно довго, та в ніякий військомат можливо не сунеться. А навантаження пожра, посра, потра, побуха... Це шо, підтримка? Та хай їде працює.
До того ж ще раз - той хто сидить і помирає у окопі, морально знає, що його замінять, бо виловлять якщо потрібно на ЗУ і потім посадять замість нього. А якщо вони втечуть закордон - то бунт в окопах гарантований.

Хто замінить, той, що до військомата і не думає йти, бо йому і так гарно?
Це якщо навчені хлопці, прийдуть, то інша справа. А той, хто чекає виїзда- моряки, айтішники... Куди ти його, в окоп запхнеш?
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:07

  prodigy написав:
  Schmit написав:Частково ці фактори впливали, але не вирішально, інакше пуйло б напало масштабно ще раніше, до 2019 року, та тоді воно чомусь не наважувалось.


пишут , что пуйло планировал на весну 2020, но COVID-19 спутал карты

Не дивно, чому не на весну 2017, 2018 чи під вибори 2019, коли наша армія "жабячими стрибками" віджимала у дамбасяу сіру зону?
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 18 тра, 2022 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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