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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 тра, 2022 20:14
andrijk777 написав: Zebra написав:
Из окопов мужики тоже вопросы будут потом задавать - почему меня мобилизовали, а эти по заграницам сидят?
Дуже правильне зауваження. Чому одні мають сидіти в окопах, а інші вільно линяти з України?
Це питання дуже складне і немає єдино-правильного рішення.
чому одні сидять в окопах, а інші диванні експерти?
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flyman
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Додано: Сер 18 тра, 2022 20:19
flyman написав: andrijk777 написав: Zebra написав:
Из окопов мужики тоже вопросы будут потом задавать - почему меня мобилизовали, а эти по заграницам сидят?
Дуже правильне зауваження. Чому одні мають сидіти в окопах, а інші вільно линяти з України?
Це питання дуже складне і немає єдино-правильного рішення.
чому одні сидять в окопах, а інші диванні експерти?
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Zebra
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Додано: Сер 18 тра, 2022 20:28
Water написав:
У західних регіонах сиділо 2 млн чоловіків, бо 5 млн жінок і дітей виїхали. Вони витрачали на ЗУ кошти, чим підтримували відчізняний туризм. Якби вони виїхали, то витрачали заначки у Польщі. В = Вигода. Вигода для економіки, якщо заначки будуть витрачатися тут і зараз.
Ну виїхало з окупованих територій припустимо мільйон чоловіків, з них тисяч 100 можливо підпадає під мобілізацію. Вони живуть, отримують допомогу від держави, шо там було 6500, потім як переселенці по 2 тис. на особу, плюс на дітей по 3 тис. Ось і рахуйте за чиї кошти живуть ці чолов'яги. Він тут існувать може безкінечно довго, та в ніякий військомат можливо не сунеться. А навантаження пожра, посра, потра, побуха... Це шо, підтримка? Та хай їде працює.
На західній за 6500 і 2000 на особу не посидищ. До того ж, щоб їх отримати - треба зареєструватися, і там же видають повістку на мобілізацію (родич отримав). Так що 10-20+ тис грн із заначок сцикунів на місяць - це добре. Бо якщо вони будуть сидіти за кордоном - економіка від них ніяких грошей не отримає тут і зараз.
До того ж ще раз - той хто сидить і помирає у окопі, морально знає, що його замінять, бо виловлять якщо потрібно на ЗУ і потім посадять замість нього. А якщо вони втечуть закордон - то бунт в окопах гарантований.
Хто замінить, той, що до військомата і не думає йти, бо йому і так гарно?
Це якщо навчені хлопці, прийдуть, то інша справа. А той, хто чекає виїзда- моряки, айтішники... Куди ти його, в окоп запхнеш?
Навчені хлопці вже давно там і нажаль помирають, а рашка все пре і пре, підтягуючи резерви. Якщо війна не завершиться якимись домовленностями, рано чи пізно доведеться кидати на фронт айтішників і моряків. Те що вони там десь будуть заробляти валюту - ситуації на фронті мало допоможе, бо на армію жертвують 1 із 1000. А на фронті потрібні зараз як мінімум 1 із 100.
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Zebra
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Додано: Сер 18 тра, 2022 20:34
Zebra написав:
А на фронті потрібні зараз як мінімум 1 із 100.
На передку 100 000 - це 1 з 400
В ЗСУ, Теробороні, Нацгвардії, Поліції - 800 000 - це 1 з 200
То куди Ви хочете кожного сотого?
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budivelnik
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Додано: Сер 18 тра, 2022 20:37
budivelnik написав: Zebra написав:
А на фронті потрібні зараз як мінімум 1 із 100.
На передку 100 000 - це 1 з 400
В ЗСУ, Теробороні, Нацгвардії, Поліції - 800 000 - це 1 з 200
То куди Ви хочете кожного сотого?
800 тысяч від 40 млн населення це 1:50
Або 1:25 якщо брати тільки чоловіків
Або 1:20 якщо брати реально контрольовані території з населенням.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 20:42
Zebra написав: budivelnik написав: Zebra написав:
А на фронті потрібні зараз як мінімум 1 із 100.
На передку 100 000 - це 1 з 400
В ЗСУ, Теробороні, Нацгвардії, Поліції - 800 000 - це 1 з 200
То куди Ви хочете кожного сотого?
800 тысяч від 40 млн населення це 1:50
Або 1:25 якщо брати тільки чоловіків
Або 1:20 якщо брати реально контрольовані території з населенням.
Добре що поправили...
То тим більше - куди хочете ще набирати?
У нас офіційні військові втрати - 3000 , нехай в реалі в 3 рази більше=10 000....
Ви збираєтесь 15-20 років воювати?
Щоб тільки вже набрані встигли замінити вибувших...
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budivelnik
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Додано: Сер 18 тра, 2022 20:53
budivelnik написав:
Щоб тільки вже набрані встигли замінити вибувших...
У другу світову так і було.
Триває повномасштабна війна. Кожен день сотні втрат з обох боків. Можете самі порахувати, бо прогнози щодо тривалості інтенсивних бойових дій від західних розвідок невтішні. Тому треба усім готуватися, що наступить момент, із військомату постукають у двері.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 20:56
Schmit написав: prodigy написав: Schmit написав:
Частково ці фактори впливали, але не вирішально, інакше пуйло б напало масштабно ще раніше, до 2019 року, та тоді воно чомусь не наважувалось.
пишут , что пуйло планировал на весну 2020, но COVID-19 спутал карты
Не дивно, чому не на весну 2017, 2018 чи під вибори 2019, коли наша армія "жабячими стрибками" віджимала у дамбасяу сіру зону?
Можливо чекав, коли нафта буде більше сотні за барель, так було в 2008, 2014 і в 2022. Тоді здається, що море(санкції) по коліно, і агресію пробачать, бо без пального і не туди, і не сюди.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 20:58
Schmit написав:
У мене інше питання, чому конфлікт на Донбасі перетворився у велику війну і чому пуйло таки наважилось вдертись в Україну, та ще й з усіх можливих напрямків?
это очень просто) Пу не смог простить майдана, раскоронованного чивакуню, движения Украины к ЕС. То ли что то личное, то ли страх что его так же скинут...
Выбрали вариант дискредитировать Украину в глазах русского народа. Для этой цели забрали Крым, начали "освобождать" "народы Донбасса", навязывли минск-1, минск-2 И пропаганду "какие украинцы фашисты и предатели".
Можно сказать с того момента началась подготовка к большой войне. Думаю триггером стал наезд на Медведчука - последнюю политическую надежду Путина, закрыли его тв каналы, пропаганда "добрых отношений с рф" замолчала.
До этого вышвырнули почти весь русский бизнес, банк втб, проминвест, что то еще. По факту получалось что Пу проиграл
Украину даже с аннексированными территориями.
Поскольку рос.пропаганда внушает что он непобедимый, всех переиграл и прочее прочее, то новая горячая фаза войны была вопросом времени. А полез со всех сторон чтобы быстро деморализовать украинскую власть и армию, типа смотрите мы уже под Киевом и в еще в 7 областях. Планировалось
что Зеленский сбежит (ему там вроде кто то предлагал это сделать) а "спасать ситуацию" вернется... Чивокуня, который что то там подпишет. На новых выборах выберут Медведчука, а если ЗУ не поддержит, страну распилят на Запад и Восток. Если это случиться быстро, наши западные партнеры не успеют согласовать между собой позицию дальше "крайней обеспокоенности", и короче будет как с Крымом.
По тем источникам которые читаю я вроде так.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 18 тра, 2022 21:18, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 21:02
Согласен, есть рабочий контракт, нужно выпускать.
Может быть брать расписку и координаты по которым можна из за границы выхватить в случае ЧП.
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