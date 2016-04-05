Додано: Сер 18 тра, 2022 20:28

Water написав: У західних регіонах сиділо 2 млн чоловіків, бо 5 млн жінок і дітей виїхали. Вони витрачали на ЗУ кошти, чим підтримували відчізняний туризм. Якби вони виїхали, то витрачали заначки у Польщі. В = Вигода. Вигода для економіки, якщо заначки будуть витрачатися тут і зараз.

Ну виїхало з окупованих територій припустимо мільйон чоловіків, з них тисяч 100 можливо підпадає під мобілізацію. Вони живуть, отримують допомогу від держави, шо там було 6500, потім як переселенці по 2 тис. на особу, плюс на дітей по 3 тис. Ось і рахуйте за чиї кошти живуть ці чолов'яги. Він тут існувать може безкінечно довго, та в ніякий військомат можливо не сунеться. А навантаження пожра, посра, потра, побуха... Це шо, підтримка? Та хай їде працює. Ну виїхало з окупованих територій припустимо мільйон чоловіків, з них тисяч 100 можливо підпадає під мобілізацію. Вони живуть, отримують допомогу від держави, шо там було 6500, потім як переселенці по 2 тис. на особу, плюс на дітей по 3 тис. Ось і рахуйте за чиї кошти живуть ці чолов'яги. Він тут існувать може безкінечно довго, та в ніякий військомат можливо не сунеться. А навантаження пожра, посра, потра, побуха... Це шо, підтримка? Та хай їде працює.

До того ж ще раз - той хто сидить і помирає у окопі, морально знає, що його замінять, бо виловлять якщо потрібно на ЗУ і потім посадять замість нього. А якщо вони втечуть закордон - то бунт в окопах гарантований.

Хто замінить, той, що до військомата і не думає йти, бо йому і так гарно?

Це якщо навчені хлопці, прийдуть, то інша справа. А той, хто чекає виїзда- моряки, айтішники... Куди ти його, в окоп запхнеш? Хто замінить, той, що до військомата і не думає йти, бо йому і так гарно?Це якщо навчені хлопці, прийдуть, то інша справа. А той, хто чекає виїзда- моряки, айтішники... Куди ти його, в окоп запхнеш?

На західній за 6500 і 2000 на особу не посидищ. До того ж, щоб їх отримати - треба зареєструватися, і там же видають повістку на мобілізацію (родич отримав). Так що 10-20+ тис грн із заначок сцикунів на місяць - це добре. Бо якщо вони будуть сидіти за кордоном - економіка від них ніяких грошей не отримає тут і зараз.Навчені хлопці вже давно там і нажаль помирають, а рашка все пре і пре, підтягуючи резерви. Якщо війна не завершиться якимись домовленностями, рано чи пізно доведеться кидати на фронт айтішників і моряків. Те що вони там десь будуть заробляти валюту - ситуації на фронті мало допоможе, бо на армію жертвують 1 із 1000. А на фронті потрібні зараз як мінімум 1 із 100.