RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1041104210431044>
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:14

  andrijk777 написав:
  Zebra написав:Из окопов мужики тоже вопросы будут потом задавать - почему меня мобилизовали, а эти по заграницам сидят?

Дуже правильне зауваження. Чому одні мають сидіти в окопах, а інші вільно линяти з України?
Це питання дуже складне і немає єдино-правильного рішення.

чому одні сидять в окопах, а інші диванні експерти?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29041
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 2506 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:19

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  Zebra написав:Из окопов мужики тоже вопросы будут потом задавать - почему меня мобилизовали, а эти по заграницам сидят?

Дуже правильне зауваження. Чому одні мають сидіти в окопах, а інші вільно линяти з України?
Це питання дуже складне і немає єдино-правильного рішення.

чому одні сидять в окопах, а інші диванні експерти?

Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11225
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1676 раз.
Подякували: 2434 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:28

  Water написав:
У західних регіонах сиділо 2 млн чоловіків, бо 5 млн жінок і дітей виїхали. Вони витрачали на ЗУ кошти, чим підтримували відчізняний туризм. Якби вони виїхали, то витрачали заначки у Польщі. В = Вигода. Вигода для економіки, якщо заначки будуть витрачатися тут і зараз.

Ну виїхало з окупованих територій припустимо мільйон чоловіків, з них тисяч 100 можливо підпадає під мобілізацію. Вони живуть, отримують допомогу від держави, шо там було 6500, потім як переселенці по 2 тис. на особу, плюс на дітей по 3 тис. Ось і рахуйте за чиї кошти живуть ці чолов'яги. Він тут існувать може безкінечно довго, та в ніякий військомат можливо не сунеться. А навантаження пожра, посра, потра, побуха... Це шо, підтримка? Та хай їде працює.

На західній за 6500 і 2000 на особу не посидищ. До того ж, щоб їх отримати - треба зареєструватися, і там же видають повістку на мобілізацію (родич отримав). Так що 10-20+ тис грн із заначок сцикунів на місяць - це добре. Бо якщо вони будуть сидіти за кордоном - економіка від них ніяких грошей не отримає тут і зараз.

До того ж ще раз - той хто сидить і помирає у окопі, морально знає, що його замінять, бо виловлять якщо потрібно на ЗУ і потім посадять замість нього. А якщо вони втечуть закордон - то бунт в окопах гарантований.

Хто замінить, той, що до військомата і не думає йти, бо йому і так гарно?
Це якщо навчені хлопці, прийдуть, то інша справа. А той, хто чекає виїзда- моряки, айтішники... Куди ти його, в окоп запхнеш?


Навчені хлопці вже давно там і нажаль помирають, а рашка все пре і пре, підтягуючи резерви. Якщо війна не завершиться якимись домовленностями, рано чи пізно доведеться кидати на фронт айтішників і моряків. Те що вони там десь будуть заробляти валюту - ситуації на фронті мало допоможе, бо на армію жертвують 1 із 1000. А на фронті потрібні зараз як мінімум 1 із 100.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11225
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1676 раз.
Подякували: 2434 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:А на фронті потрібні зараз як мінімум 1 із 100.
На передку 100 000 - це 1 з 400
В ЗСУ, Теробороні, Нацгвардії, Поліції - 800 000 - це 1 з 200
То куди Ви хочете кожного сотого?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25707
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2902 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:37

  budivelnik написав:
  Zebra написав:А на фронті потрібні зараз як мінімум 1 із 100.
На передку 100 000 - це 1 з 400
В ЗСУ, Теробороні, Нацгвардії, Поліції - 800 000 - це 1 з 200
То куди Ви хочете кожного сотого?

800 тысяч від 40 млн населення це 1:50
Або 1:25 якщо брати тільки чоловіків
Або 1:20 якщо брати реально контрольовані території з населенням.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11225
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1676 раз.
Подякували: 2434 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:42

  Zebra написав:
  budivelnik написав:
  Zebra написав:А на фронті потрібні зараз як мінімум 1 із 100.
На передку 100 000 - це 1 з 400
В ЗСУ, Теробороні, Нацгвардії, Поліції - 800 000 - це 1 з 200
То куди Ви хочете кожного сотого?
800 тысяч від 40 млн населення це 1:50
Або 1:25 якщо брати тільки чоловіків
Або 1:20 якщо брати реально контрольовані території з населенням.
Добре що поправили...
То тим більше - куди хочете ще набирати?
У нас офіційні військові втрати - 3000 , нехай в реалі в 3 рази більше=10 000....
Ви збираєтесь 15-20 років воювати?
Щоб тільки вже набрані встигли замінити вибувших...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25707
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2902 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:53

  budivelnik написав:Щоб тільки вже набрані встигли замінити вибувших...

У другу світову так і було.
Триває повномасштабна війна. Кожен день сотні втрат з обох боків. Можете самі порахувати, бо прогнози щодо тривалості інтенсивних бойових дій від західних розвідок невтішні. Тому треба усім готуватися, що наступить момент, із військомату постукають у двері.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11225
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1676 раз.
Подякували: 2434 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:56

  Schmit написав:
  prodigy написав:
  Schmit написав:Частково ці фактори впливали, але не вирішально, інакше пуйло б напало масштабно ще раніше, до 2019 року, та тоді воно чомусь не наважувалось.


пишут , что пуйло планировал на весну 2020, но COVID-19 спутал карты

Не дивно, чому не на весну 2017, 2018 чи під вибори 2019, коли наша армія "жабячими стрибками" віджимала у дамбасяу сіру зону?

Можливо чекав, коли нафта буде більше сотні за барель, так було в 2008, 2014 і в 2022. Тоді здається, що море(санкції) по коліно, і агресію пробачать, бо без пального і не туди, і не сюди.
lapay
 
Повідомлень: 13083
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 20:58

  Schmit написав:У мене інше питання, чому конфлікт на Донбасі перетворився у велику війну і чому пуйло таки наважилось вдертись в Україну, та ще й з усіх можливих напрямків?
это очень просто) Пу не смог простить майдана, раскоронованного чивакуню, движения Украины к ЕС. То ли что то личное, то ли страх что его так же скинут...

Выбрали вариант дискредитировать Украину в глазах русского народа. Для этой цели забрали Крым, начали "освобождать" "народы Донбасса", навязывли минск-1, минск-2 И пропаганду "какие украинцы фашисты и предатели".

Можно сказать с того момента началась подготовка к большой войне. Думаю триггером стал наезд на Медведчука - последнюю политическую надежду Путина, закрыли его тв каналы, пропаганда "добрых отношений с рф" замолчала.

До этого вышвырнули почти весь русский бизнес, банк втб, проминвест, что то еще. По факту получалось что Пу проиграл Украину даже с аннексированными территориями.

Поскольку рос.пропаганда внушает что он непобедимый, всех переиграл и прочее прочее, то новая горячая фаза войны была вопросом времени. А полез со всех сторон чтобы быстро деморализовать украинскую власть и армию, типа смотрите мы уже под Киевом и в еще в 7 областях.

Планировалось что Зеленский сбежит (ему там вроде кто то предлагал это сделать) а "спасать ситуацию" вернется... Чивокуня, который что то там подпишет. На новых выборах выберут Медведчука, а если ЗУ не поддержит, страну распилят на Запад и Восток. Если это случиться быстро, наши западные партнеры не успеют согласовать между собой позицию дальше "крайней обеспокоенности", и короче будет как с Крымом.
По тем источникам которые читаю я вроде так.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 тра, 2022 21:18, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13020
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2012 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 21:02

  katso написав:
  pesikot написав:
  katso написав:
Какого беса спрашивается держать в стране запертыми остальных 10 миллионов мужчин? :evil:

Как будто на Западе есть работа для этих 10 миллионов мужчин


Западом мир за границей Украины не ограничивается - одни моряки 4 млрд долларов в год в страну перечисляли а сейчас сидят выехать на работу не могут (и кстати пишут что владельцы судов уже начинают предпочитать украинцам филиппинцев, индусов и тех же россиян, у которых нет ограничений на выезд и там если контракт подписали то работник таки приедет...). И у других заробитчан наверное так же... А убьем поступления от заробитчан - что в стране вообще останется? Одно сельское хозяйство? И курс валют будет колебаться прямо пропорционально солнечным циклам и урожайности пшеницы? Че-то не вижу плюсов :roll:


Согласен, есть рабочий контракт, нужно выпускать.
Может быть брать расписку и координаты по которым можна из за границы выхватить в случае ЧП.
Хомякоид
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2119 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1041104210431044>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95160
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451690
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2944
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.