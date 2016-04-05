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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 тра, 2022 21:02
Zebra написав: budivelnik написав:
Щоб тільки вже набрані встигли замінити вибувших...
У другу світову так і було.
Триває повномасштабна війна. Кожен день сотні втрат з обох боків. Можете самі порахувати, бо прогнози щодо тривалості інтенсивних бойових дій від західних розвідок невтішні. Тому треба усім готуватися, що наступить момент, із військомату постукають у двері.
при 300...400 втрат щодня їх можна до біскінечності поповнювати,
при ковіді "надлишкових" було на порядок більше.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 21:08
flyman написав:
при 300...400 втрат щодня їх можна до біскінечності поповнювати,
при ковіді "надлишкових" було на порядок більше.
чушь. Там уже пополнять некем. Хозяев охотничьих ружей мобилизовывают (их список есть у ментов). Думаешь чего от Харькова отвели войска? Нет это не доброта Путина. Отозвали военных из Сирии и стран ОДКБ. Морпехи всех флотов сейчас в Крыму. А большую мобилизацию пу не хочет так как это означает "провал" СВО.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 18 тра, 2022 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 21:17
Zebra написав:
На західній за 6500 і 2000 на особу не посидищ. До того ж, щоб їх отримати - треба зареєструватися, і там же видають повістку на мобілізацію (родич отримав). Так що 10-20+ тис грн із заначок сцикунів на місяць - це добре. Бо якщо вони будуть сидіти за кордоном - економіка від них ніяких грошей не отримає тут і зараз.
Навіть якщо отримав повістку, він викинув тай усе. Далі продовжує смоктать бюджет. Шо отримала наша економіка?
Якщо війна не завершиться якимись домовленностями, рано чи пізно доведеться кидати на фронт айтішників і моряків.
Ну і якщо йому більше 45, без досвіду служби в армії, без військової кафедри, ти його куди запхнеш?
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Додано: Сер 18 тра, 2022 21:18
vitaliian написав: flyman написав:
при 300...400 втрат щодня їх можна до біскінечності поповнювати,
при ковіді "надлишкових" було на порядок більше.
чушь. Там уже пополнять некем. Хозяев охотничьих ружей мобилизовывают (их список есть у ментов). Думаешь чего от Харькова отвели войска? Нет это не доброта Путина. Отозвали военных из Сирии и стран ОДКБ. Морпехи всех флотов сейчас в Крыму. А большую мобилизацию пу не хочет так как это означает "провал" СВО.
Если они там заканчиваются, то зачем всех украинцев закрывать?
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