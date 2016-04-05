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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 18 тра, 2022 21:02
Zebra написав: budivelnik написав:
Щоб тільки вже набрані встигли замінити вибувших...
У другу світову так і було.
Триває повномасштабна війна. Кожен день сотні втрат з обох боків. Можете самі порахувати, бо прогнози щодо тривалості інтенсивних бойових дій від західних розвідок невтішні. Тому треба усім готуватися, що наступить момент, із військомату постукають у двері.
при 300...400 втрат щодня їх можна до біскінечності поповнювати,
при ковіді "надлишкових" було на порядок більше.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 21:08
flyman написав:
при 300...400 втрат щодня їх можна до біскінечності поповнювати,
при ковіді "надлишкових" було на порядок більше.
чушь. Там уже пополнять некем. Хозяев охотничьих ружей мобилизовывают (их список есть у ментов). Думаешь чего от Харькова отвели войска? Нет это не доброта Путина. Отозвали военных из Сирии и стран ОДКБ. Морпехи всех флотов сейчас в Крыму. А большую мобилизацию пу не хочет так как это означает "провал" СВО.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 18 тра, 2022 21:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 21:17
Zebra написав:
На західній за 6500 і 2000 на особу не посидищ. До того ж, щоб їх отримати - треба зареєструватися, і там же видають повістку на мобілізацію (родич отримав). Так що 10-20+ тис грн із заначок сцикунів на місяць - це добре. Бо якщо вони будуть сидіти за кордоном - економіка від них ніяких грошей не отримає тут і зараз.
Навіть якщо отримав повістку, він викинув тай усе. Далі продовжує смоктать бюджет. Шо отримала наша економіка?
Якщо війна не завершиться якимись домовленностями, рано чи пізно доведеться кидати на фронт айтішників і моряків.
Ну і якщо йому більше 45, без досвіду служби в армії, без військової кафедри, ти його куди запхнеш?
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Додано: Сер 18 тра, 2022 21:18
vitaliian написав: flyman написав:
при 300...400 втрат щодня їх можна до біскінечності поповнювати,
при ковіді "надлишкових" було на порядок більше.
чушь. Там уже пополнять некем. Хозяев охотничьих ружей мобилизовывают (их список есть у ментов). Думаешь чего от Харькова отвели войска? Нет это не доброта Путина. Отозвали военных из Сирии и стран ОДКБ. Морпехи всех флотов сейчас в Крыму. А большую мобилизацию пу не хочет так как это означает "провал" СВО.
Если они там заканчиваются, то зачем всех украинцев закрывать?
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gh78
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Додано: Сер 18 тра, 2022 21:22
Zebra написав:
Якщо війна не завершиться якимись домовленностями, рано чи пізно доведеться кидати на фронт айтішників і моряків. Те що вони там десь будуть заробляти валюту - ситуації на фронті мало допоможе, бо на армію жертвують 1 із 1000. А на фронті потрібні зараз як мінімум 1 із 100.
Айтішників і так кидають на фронт як і всіх інших, вже є купа знайомих. А валюта державі вже не потрібна?
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Додано: Сер 18 тра, 2022 21:23
gh78 написав:
Если они там заканчиваются, то зачем всех украинцев закрывать?
куда закрывать? не очень понял.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 21:28
vitaliian написав: gh78 написав:
Если они там заканчиваются, то зачем всех украинцев закрывать?
куда закрывать? не очень понял.
закрывать в Украине.
Вы ж говорите, орки уже заканчиваются.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 21:31
gh78 написав:
закрывать в Украине.
Вы ж говорите, орки уже заканчиваются.
это не я это все адекватные эксперты говорят. Закрывать Вы про границу? а работать кто будет если все уедут. На фронте 80% мужчин не нужны, обеспечение солдата стоит немалых денег, обеспечивать тех кто не хочет воевать лютый нонсенс, они сдадутся в 1м же бою вместе с джавелинами и Brimstonами. Поэтому мотивируют деньгами. Войну кто то должен обеспечивать, работой в тылу, налогами и всем остальным. У меня вопросов к закрытым границам нет, есть вопросы к наличию рабочих мест и к тем кто сидит без дела.
Zebra написав:
Якщо війна не завершиться якимись домовленностями, рано чи пізно доведеться кидати на фронт айтішників і моряків.
проще нанять наёмников из стран нато. И тем и другим надо платить, от наёмника польза в бою хотя бы есть. Вы смотрите на войну глазами Сталина. В 21м веке война не выигрывается тупо количеством людей и техники. В ВМ2 не было высокоточного оружия и массовка была нужна, сейчас роль массовки выполняет арта и серьезные ракеты. Сколько людей смогли бы потопить крейсер мацква на катерах с мелкими пушками? А серьёзных ракет хватило всего 2 шт.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 18 тра, 2022 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 21:45
Water написав: Zebra написав:
На західній за 6500 і 2000 на особу не посидищ. До того ж, щоб їх отримати - треба зареєструватися, і там же видають повістку на мобілізацію (родич отримав). Так що 10-20+ тис грн із заначок сцикунів на місяць - це добре. Бо якщо вони будуть сидіти за кордоном - економіка від них ніяких грошей не отримає тут і зараз.
Навіть якщо отримав повістку, він викинув тай усе. Далі продовжує смоктать бюджет. Шо отримала наша економіка?
Якщо війна не завершиться якимись домовленностями, рано чи пізно доведеться кидати на фронт айтішників і моряків.
Ну і якщо йому більше 45, без досвіду служби в армії, без військової кафедри, ти його куди запхнеш?
Якщо дужий, як долярчик, тягати ящики із снарядами, то користь яка буде 5м подающим.
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Додано: Сер 18 тра, 2022 21:46
vitaliian написав: gh78 написав:
закрывать в Украине.
Вы ж говорите, орки уже заканчиваются.
это не я это все адекватные эксперты говорят. Закрывать Вы про границу? а работать кто будет если все уедут. На фронте 80% мужчин не нужны, обеспечение солдата стоит немалых денег, обеспечивать тех кто не хочет воевать лютый нонсенс, они сдадутся в 1м же бою вместе с джавелинами и Brimstonами. Поэтому мотивируют деньгами. Войну кто то должен обеспечивать, работой в тылу, налогами и всем остальным. У меня вопросов к закрытым границам нет, есть вопросы к наличию рабочих мест и к тем кто сидит без дела.
Так почему им не дать поработать заграницей, чтоб тут зря не сидели?
Или как Вы предлагаете их "занять"? Принудительно?
Какая вообще цель закрытия границ? Чтоб мужики "работали тут", или всё-таки что-то другое?
Почему женщины не могут работать в тылу на западе? Они тоже могут работать на гражданских позициях, обеспечивать тыл, платить налоги и т.д. Почему их отправили стройными поездами заграницу?
Судя по этому половому и возрастному разделению, цель не в "работе в тылу и уплате налогов", иначе женщин тоже нужно закрыть, чтоб "работали в тылу, платили налоги"
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