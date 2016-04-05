gh78 написав:закрывать в Украине. Вы ж говорите, орки уже заканчиваются.
это не я это все адекватные эксперты говорят. Закрывать Вы про границу? а работать кто будет если все уедут. На фронте 80% мужчин не нужны, обеспечение солдата стоит немалых денег, обеспечивать тех кто не хочет воевать лютый нонсенс, они сдадутся в 1м же бою вместе с джавелинами и Brimstonами. Поэтому мотивируют деньгами. Войну кто то должен обеспечивать, работой в тылу, налогами и всем остальным. У меня вопросов к закрытым границам нет, есть вопросы к наличию рабочих мест и к тем кто сидит без дела.
Zebra написав:Якщо війна не завершиться якимись домовленностями, рано чи пізно доведеться кидати на фронт айтішників і моряків.
проще нанять наёмников из стран нато. И тем и другим надо платить, от наёмника польза в бою хотя бы есть. Вы смотрите на войну глазами Сталина. В 21м веке война не выигрывается тупо количеством людей и техники. В ВМ2 не было высокоточного оружия и массовка была нужна, сейчас роль массовки выполняет арта и серьезные ракеты. Сколько людей смогли бы потопить крейсер мацква на катерах с мелкими пушками? А серьёзных ракет хватило всего 2 шт.
Наскільки я розумію, різниця між Україною та РФ, що там ніби то воюють за Родіну і скрєпи, а в нас за свободу. Але яка може бути свобода, якщо тут закрили як колись в СРСР, плюс цензура і одна партія на всіх каналах?
gh78 написав:закрывать в Украине. Вы ж говорите, орки уже заканчиваются.
это не я это все адекватные эксперты говорят. Закрывать Вы про границу? а работать кто будет если все уедут. На фронте 80% мужчин не нужны, обеспечение солдата стоит немалых денег, обеспечивать тех кто не хочет воевать лютый нонсенс, они сдадутся в 1м же бою вместе с джавелинами и Brimstonами. Поэтому мотивируют деньгами. Войну кто то должен обеспечивать, работой в тылу, налогами и всем остальным. У меня вопросов к закрытым границам нет, есть вопросы к наличию рабочих мест и к тем кто сидит без дела.
Так почему им не дать поработать заграницей, чтоб тут зря не сидели? Или как Вы предлагаете их "занять"? Принудительно?
Какая вообще цель закрытия границ? Чтоб мужики "работали тут", или всё-таки что-то другое?
Почему женщины не могут работать в тылу на западе? Они тоже могут работать на гражданских позициях, обеспечивать тыл, платить налоги и т.д. Почему их отправили стройными поездами заграницу?
Судя по этому половому и возрастному разделению, цель не в "работе в тылу и уплате налогов", иначе женщин тоже нужно закрыть, чтоб "работали в тылу, платили налоги"
якщо вдатися в конспірологію, то золотий міліард колективного заходу таким чином вирішує демографічну проблему, а мужиків утилізує в такому собі біореакторі
gh78 написав:Так почему им не дать поработать заграницей, чтоб тут зря не сидели? Или как Вы предлагаете их "занять"? Принудительно?
желательно нет чтобы не демотивировать. Но в военное время принудительный труд предусмотрен законодательно.
Использование принудительного труда запрещается. Не считается принудительным трудом военная или альтернативная (невоенная) служба, а также работа или служба, выполняемая лицом по приговору или иному решению суда либо в соответствии с законами о военном и о чрезвычайном положении. https://kodeksy.com.ua/ka/konstitutsiya ... tja-43.htm
gh78 написав: Какая вообще цель закрытия границ? Чтоб мужики "работали тут", или всё-таки что-то другое?
точную цель уточняйте у местной военной администрации, моё предположение - чтобы было кому обеспечивать фронт.
gh78 написав:Почему женщины не могут работать в тылу на западе? Они тоже могут работать на гражданских позициях, обеспечивать тыл, платить налоги и т.д. Почему их отправили стройными поездами заграницу?
насильно никого не отправляли, кто хотел выходил из поезда во Львове. И женщинам работать никто не запрещает, с чего вы решили что они "не могут"?
gh78 написав:Судя по этому половому и возрастному разделению, цель не в "работе в тылу и уплате налогов", иначе женщин тоже нужно закрыть, чтоб "работали в тылу, платили налоги"
vitaliian написав:а работать кто будет если все уедут.
Ок, живой пример, я:
1. Сижу в Украине, зарабатываю 3к уе, так как жена с детьми уехала, быт самому какой-то надо вести, в коридоре во время тревоги сидеть, КПД около 70%. Жене скидываю 1.5к, сам трачу около 500уе, до 500уе донатю волонтерам.
2 вариант. Сижу с семьей в Европе, спокойно работаю, зарабатываю обычные 4-5к уе, трачу на 4х пускай 2.5к уе, могу себе позволить донатить уже 1к уе, еще и останется + я счаслив, семья счаслива, армия получает от меня 2х больше денег.
Но, это же не честно что я выеду, а остальные в окопах сидят, там что давайте всех накажем, пусть все грустные сидят, меньше зарабатывают, меньше помогают, зато равенство. Так?
П.С. Днем писал, мб Вы не видели, что конечно помощь уехавших желательно закрепить официально, чтобы это было не по доброй воле дайте 3 копейки пожалуйста, а будь добр все-таки помочь в обязательном порядке, пока твои сограждане в окопах сидят, твой дом охраняют (в том числе).
slonomag написав:конечно помощь уехавших желательно закрепить официально,
а если вы эту помощь оказывать не будете как вас достать из эмиграции? Посылать к вам судебных приставов или сразу в Интерпол. Идея здравая но как её реализовать я не представляю, другая страна - другое правовое поле. Во вторых таки да, всех хотят поставить в одинаковые условия, чтобы не было коррупции на крови, что кто то купит разрешение выехать, а другой не купит. Такая постанова обнулила бы авторитет власти, а значит и желание за неё воевать. Украинцы не рабы и из под палки работать и воевать не будут. А русские будут, они иначе не умеют, их всю жизнь лупят палкой по хребту. Менталитет тоже надо учитывать.
gh78 написав:
vitaliian написав:озвучьте вашу версию)
пожалуй соглашусь с "конспирологической версией" выше
это детский сад. Родить и вырастить ребенка у нас до войны стоило 50 тыс долларов, в Европе думаю в разы больше. Не лучше ли улучшить демографию готовыми эмигрантами 18-30 из Азии, чем идти "длинной дорогой" с беженцами одного пола, с гораздо большими затратами (как времени так и денег) и непредсказуемым результатом?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 тра, 2022 22:19, всього редагувалось 4 разів.
Думаю, можно было бы разрешить выезд для 45+ или 50+ Из собственных наблюдений "сьогодення": областной центр без активных военных действий, все предприятия "стоят" работает только продуктовая, торговая, сервисная сфера, швейные цеха и начинает работать сельское хозяйство (к самому областному центру не имеет отношения). Просто огромная масса мужчин без работы - строителей, токарей и т.п. рабочих, инженеров, руководителей и т.д. Большинство из них ходило в военкоматы в начале - там взяли их номера телефонов и отправили домой. Если начнут призывать, как тут пишут, то, очевидно, что сначала пойдут молодые. Так что, 45-50+ можно смело выпускать. + в этом возрасте люди уже дедушки, с разными проблемами со здоровьем
Hennady написав:Просто огромная масса мужчин без работы - строителей, токарей и т.п. рабочих, инженеров, руководителей и т.д.
это очень серьезная проблема, без работы фронт не имеет должного обеспечения (через налоги и работу экономики) а люди сидят без зарплат, их ждёт голод, потому что еду на шару в АТБ не дают. В моем городе гуманитарка строго по списку, малоимущие, многодетные, погорельцы. Взрослому мужику даже булку хлеба не дадут.
Hennady написав:Думаю, можно было бы разрешить выезд для 45+ или 50+
типа заграницей кому то нужны мужики 45+ но ваши мысли правильные. Имхо.
Ну блин, я же не на вечно уезжаю. У меня тут квартира, дача, родственники, я же в кармане все не увезу. Да и желания особо нет, мне и тут вообще-то не плохо. Арест на недвигу тот же самый никто не отменял вроде. Тех кто аллименты не платит заставляют же как-то их все-таки платить. Ну какой-то % у кого в Украине вообще ничего нет, и ничего не держит, может и уедут на вечно. Но я думаю это будет не более 5-10%, остальные все равно когда-то вернутся. Пусть через 3-6-12 месяцев.
Ну и это как бы не коррупция. Вот когда меня окончательно эта ситуация достанет и я пойду петлять по больничкам в поисках справки, это уже будет коррупция. А моя идея как раз в том и заключается чтобы платить официально. Пусть даже по итогу это выйдет дороже, но я буду знать что мои деньги пошли на что-то полезное, а не на очередную виллу непонятно кому.
Schmit написав:У мене інше питання, чому конфлікт на Донбасі перетворився у велику війну і чому пуйло таки наважилось вдертись в Україну, та ще й з усіх можливих напрямків?
это очень просто) Пуйло не смог простить майдана, раскоронованного чивакуню, движения Украины к ЕС. То ли что то личное, то ли страх что его так же скинут...
Выбрали вариант дискредитировать Украину в глазах русского народа. Для этой цели забрали Крым, начали "освобождать" "народы Донбасса", навязывли минск-1, минск-2 И пропаганду "какие украинцы фашисты и предатели".
Можно сказать с того момента началась подготовка к большой войне. Думаю триггером стал наезд на Медведчука - последнюю политическую надежду Путина, закрыли его тв каналы, и пропаганда "добрых отношений с рф" замолчала.
До этого вышвырнули почти весь русский бизнес, банк втб, проминвест, что то еще. По факту получалось что Путин проиграл Украину даже с аннексированными территориями.
Поскольку рос.пропаганда внушает что он непобедимый, всех переиграл и прочее прочее, то новая горячая фаза войны была вопросом времени. А полез со всех сторон чтобы быстро деморализовать украинскую власть и армию, типа смотрите мы уже под Киевом и в еще в 7 областях.
Планировалось что Зеленский сбежит (ему там вроде кто то предлагал это сделать) а "спасать ситуацию" вернется... Чивокуня, который что то там подпишет. На новых выборах выберут Медведчука, а если ЗУ не поддержит, страну распилят на Запад и Восток. По тем источникам которые читаю я вроде так.
Все так, але і це не суть. Головне - пуйло відчуло неготовність України до повномасштабного вторгнення. Логічний ланцюжок причин цієї неготовності веде до подій весни 2019 (згадую відео Арестовича з того ж року).