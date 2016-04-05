Додано: Сер 18 тра, 2022 22:18

Ну блин, я же не на вечно уезжаю. У меня тут квартира, дача, родственники, я же в кармане все не увезу. Да и желания особо нет, мне и тут вообще-то не плохо. Арест на недвигу тот же самый никто не отменял вроде. Тех кто аллименты не платит заставляют же как-то их все-таки платить. Ну какой-то % у кого в Украине вообще ничего нет, и ничего не держит, может и уедут на вечно. Но я думаю это будет не более 5-10%, остальные все равно когда-то вернутся. Пусть через 3-6-12 месяцев.



Ну и это как бы не коррупция. Вот когда меня окончательно эта ситуация достанет и я пойду петлять по больничкам в поисках справки, это уже будет коррупция. А моя идея как раз в том и заключается чтобы платить официально. Пусть даже по итогу это выйдет дороже, но я буду знать что мои деньги пошли на что-то полезное, а не на очередную виллу непонятно кому.