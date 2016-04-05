Додано: Сер 18 тра, 2022 22:41

Water написав: vitaliian написав: типа заграницей кому то нужны мужики 45+ но ваши мысли правильные. Имхо. типа заграницей кому то нужны мужики 45+ но ваши мысли правильные. Имхо.

А якщо у людини робота чи бізнес, пов'язані з закордоном? А якщо у людини робота чи бізнес, пов'язані з закордоном?

Water написав: Ну і як не корупція, якщо можна сплатить лікарю, військомату, прикордоннику Ну і як не корупція, якщо можна сплатить лікарю, військомату, прикордоннику

Тут злую шутку сыграл безвиз. Все ему радовались, а когда пришла война чтобы безвиз не отменять, ввели ограничения по полу. Были бы визы все было бы проще, едете по делу - вот вам виза, а без дела - досвидос. У любой плюшки есть цена. Невыезд мужчин в войну это цена безвиза, отменить безвиз было бы победой путина, "смотрите только я напал как Европа их кинула". Те у кого бизнес стали заложниками ситуации. Если вам до сих пор обидно, подумайте кому хуже вам или Азову? Они тоже заложники ситуации. Только другой.так заплатите пограничнику и уедьте, какие проблемы? Говорите что есть коррупция - воспользуйтесь ей.