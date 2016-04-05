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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1043104410451046
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 22:22

  slonomag написав:Ну и это как бы не коррупция. Вот когда меня окончательно эта ситуация достанет и я пойду петлять по больничкам в поисках справки, это уже будет коррупция
сама по себе ситуация не коррупция, а если дать "лазейку" программистам или морякам, внезапно программистов-моряков (с купленными дипломами) станет миллионы, что дискредитирует власть. Любой закон который можно обойти обманом или коррупцией - дискредитирует власть. Или всем разрешать или никому. Это Соломоново решение. Но старше 50 я бы выпускал, может они там своим семьям нужнее.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 22:26

.

  Schmit написав:Головне - пуйло відчуло неготовність України до повномасштабного вторгнення.
с этим я не согласен. После падения Медведчука у пу было два варианта: признать политическое поражение в Украине или попробовать взять Украину силой. Пофиг готова она воевать или нет. Политических инструментов не осталось, и в ход пошли военные. Всё в рамках общей логики.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 тра, 2022 22:32, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 22:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:типа заграницей кому то нужны мужики 45+ но ваши мысли правильные. Имхо.

Решится, поедет, не найдет себя, вернется - не стало не хуже и не лучше.
А поедет и устроится (вполне может какие-то йогурты фасовать на складе, что-то прикручивать на сборочном производстве, садовником, работником супермаркета, да по своей специальности опять же - многие имеют знакомых, которые выехали ранее и закрепились, помогут) и государство своё разгрузил и родственников своих, которые остались в Украине, поможет содержать.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 22:29

  Hennady написав:
  vitaliian написав:типа заграницей кому то нужны мужики 45+ но ваши мысли правильные. Имхо.

Решится, поедет, не найдет себя, вернется - не стало не хуже и не лучше.
А поедет и устроится (вполне может какие-то йогурты фасовать на складе, что-то прикручивать на сборочном производстве, садовником, работником супермаркета, да по своей специальности опять же - многие имеют знакомых, которые выехали ранее и закрепились, помогут) и государство своё разгрузил и родственников своих, которые остались в Украине, поможет содержать.

https://t.me/yzheleznyak/1691
Чтобы не цитировать, может примут. Это канал нардепа от голоса. Такие инициативы есть.

Ещё это могло быть требованием ЕС (почему вы такое исключаете) ограничение на выезд мужчин влияет на количество мигрантов? Значит ЕС могло ограничить их в такой способ, руками нашей власти.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 тра, 2022 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 22:37

  vitaliian написав:типа заграницей кому то нужны мужики 45+ но ваши мысли правильные. Имхо.

А якщо у людини робота чи бізнес, пов'язані з закордоном?
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 22:40

  vitaliian написав:сама по себе ситуация не коррупция, а если дать "лазейку" программистам или морякам, внезапно программистов-моряков (с купленными дипломами) станет миллионы, что дискредитирует власть. Любой закон который можно обойти обманом или коррупцией - дискредитирует власть. Или всем разрешать или никому. Это Соломоново решение. Но старше 50 я бы выпускал, может они там своим семьям нужнее.

Ну і як не корупція, якщо можна сплатить лікарю, військомату, прикордоннику?
Саме корупцію влада і розвела, з якою успішно бореться, вилавлюючі хабарі у лікарнях, військоматах, на кордонах. Ще згадав- в системі Шлях.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 22:41

  Water написав:
  vitaliian написав:типа заграницей кому то нужны мужики 45+ но ваши мысли правильные. Имхо.

А якщо у людини робота чи бізнес, пов'язані з закордоном?

Тут злую шутку сыграл безвиз. Все ему радовались, а когда пришла война чтобы безвиз не отменять, ввели ограничения по полу. Были бы визы все было бы проще, едете по делу - вот вам виза, а без дела - досвидос. У любой плюшки есть цена. Невыезд мужчин в войну это цена безвиза, отменить безвиз было бы победой путина, "смотрите только я напал как Европа их кинула". Те у кого бизнес стали заложниками ситуации. Если вам до сих пор обидно, подумайте кому хуже вам или Азову? Они тоже заложники ситуации. Только другой.
  Water написав:Ну і як не корупція, якщо можна сплатить лікарю, військомату, прикордоннику
так заплатите пограничнику и уедьте, какие проблемы? Говорите что есть коррупция - воспользуйтесь ей. :)
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 тра, 2022 22:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 22:50

  vitaliian написав:так заплатите пограничнику и уедьте, какие проблемы? Говорите что есть коррупция - воспользуйтесь ей. :)

Це питання зовсім не до мене. Ось скажимо у тебе є якісь моральні принципи?
Та й ціна питання, ті суми шо я чув кого ловили, це приблизно половина однокімнатної квартири.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 22:52

  vitaliian написав:
  Schmit написав:Головне - пуйло відчуло неготовність України до повномасштабного вторгнення.
с этим я не согласен. После падения Медведчука у пу было два варианта: признать политическое поражение в Украине или попробовать взять Украину силой. Пофиг готова она воевать или нет. Политических инструментов не осталось, и в ход пошли военные. Всё в рамках общей логики.

Ну, це ваша думка. Я все ж думаю, що ніхто б не наважився на військову авантюру, побачивши готовність держави до оборони. Очевидно вони бачили, що кругом срака.
Schmit
 
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