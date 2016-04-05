slonomag написав:Ну и это как бы не коррупция. Вот когда меня окончательно эта ситуация достанет и я пойду петлять по больничкам в поисках справки, это уже будет коррупция
сама по себе ситуация не коррупция, а если дать "лазейку" программистам или морякам, внезапно программистов-моряков (с купленными дипломами) станет миллионы, что дискредитирует власть. Любой закон который можно обойти обманом или коррупцией - дискредитирует власть. Или всем разрешать или никому. Это Соломоново решение. Но старше 50 я бы выпускал, может они там своим семьям нужнее.
Schmit написав:Головне - пуйло відчуло неготовність України до повномасштабного вторгнення.
с этим я не согласен. После падения Медведчука у пу было два варианта: признать политическое поражение в Украине или попробовать взять Украину силой. Пофиг готова она воевать или нет. Политических инструментов не осталось, и в ход пошли военные. Всё в рамках общей логики.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 тра, 2022 22:32, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian написав:типа заграницей кому то нужны мужики 45+ но ваши мысли правильные. Имхо.
Решится, поедет, не найдет себя, вернется - не стало не хуже и не лучше. А поедет и устроится (вполне может какие-то йогурты фасовать на складе, что-то прикручивать на сборочном производстве, садовником, работником супермаркета, да по своей специальности опять же - многие имеют знакомых, которые выехали ранее и закрепились, помогут) и государство своё разгрузил и родственников своих, которые остались в Украине, поможет содержать.
vitaliian написав:типа заграницей кому то нужны мужики 45+ но ваши мысли правильные. Имхо.
Решится, поедет, не найдет себя, вернется - не стало не хуже и не лучше. А поедет и устроится (вполне может какие-то йогурты фасовать на складе, что-то прикручивать на сборочном производстве, садовником, работником супермаркета, да по своей специальности опять же - многие имеют знакомых, которые выехали ранее и закрепились, помогут) и государство своё разгрузил и родственников своих, которые остались в Украине, поможет содержать.
vitaliian написав:сама по себе ситуация не коррупция, а если дать "лазейку" программистам или морякам, внезапно программистов-моряков (с купленными дипломами) станет миллионы, что дискредитирует власть. Любой закон который можно обойти обманом или коррупцией - дискредитирует власть. Или всем разрешать или никому. Это Соломоново решение. Но старше 50 я бы выпускал, может они там своим семьям нужнее.
Ну і як не корупція, якщо можна сплатить лікарю, військомату, прикордоннику? Саме корупцію влада і розвела, з якою успішно бореться, вилавлюючі хабарі у лікарнях, військоматах, на кордонах. Ще згадав- в системі Шлях.
vitaliian написав:типа заграницей кому то нужны мужики 45+ но ваши мысли правильные. Имхо.
А якщо у людини робота чи бізнес, пов'язані з закордоном?
Тут злую шутку сыграл безвиз. Все ему радовались, а когда пришла война чтобы безвиз не отменять, ввели ограничения по полу. Были бы визы все было бы проще, едете по делу - вот вам виза, а без дела - досвидос. У любой плюшки есть цена. Невыезд мужчин в войну это цена безвиза, отменить безвиз было бы победой путина, "смотрите только я напал как Европа их кинула". Те у кого бизнес стали заложниками ситуации. Если вам до сих пор обидно, подумайте кому хуже вам или Азову? Они тоже заложники ситуации. Только другой.
Water написав:Ну і як не корупція, якщо можна сплатить лікарю, військомату, прикордоннику
так заплатите пограничнику и уедьте, какие проблемы? Говорите что есть коррупция - воспользуйтесь ей.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 тра, 2022 22:51, всього редагувалось 2 разів.
Schmit написав:Головне - пуйло відчуло неготовність України до повномасштабного вторгнення.
с этим я не согласен. После падения Медведчука у пу было два варианта: признать политическое поражение в Украине или попробовать взять Украину силой. Пофиг готова она воевать или нет. Политических инструментов не осталось, и в ход пошли военные. Всё в рамках общей логики.
Ну, це ваша думка. Я все ж думаю, що ніхто б не наважився на військову авантюру, побачивши готовність держави до оборони. Очевидно вони бачили, що кругом срака.