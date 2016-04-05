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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1044104510461047
Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 22:56

  Water написав:
  vitaliian написав:так заплатите пограничнику и уедьте, какие проблемы? Говорите что есть коррупция - воспользуйтесь ей. :)

Це питання зовсім не до мене. Ось скажимо у тебе є якісь моральні принципи?
Та й ціна питання, ті суми шо я чув кого ловили, це приблизно половина однокімнатної квартири.

Принципы говорите? Я за 20 последних лет не дал ни одной взятки, хотя по бизнесу тесно общаюсь с властями. И никогда не говорил что есть коррупция.

Потому что коррупцию создают не только те кто берут, но и те кто дают.

Я не даю и для меня коррупции нет. Понимаете? Почему для вас коррупция есть, я не понимаю, не давайте взяток и её не будет. Элементарно же.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 22:58

  Schmit написав:Ну, це ваша думка. Я все ж думаю, що ніхто б не наважився на військову авантюру, побачивши готовність держави до оборони
очень простое доказательство, если Путин увидел серьезную оборону почему было не отступить (скажем месяц назад) объявив лохам и всему миру что "спецоперация все задания выполнила"?

Очевидно решающее значение имело (и имеет) не наша оборона, а что то другое. Или внутриполитическая борьба, частью которой есть эта война или отчаяние, когда уже сопротивление противника значение не имеет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 23:06

  vitaliian написав:проще нанять наёмников из стран нато. И тем и другим надо платить, от наёмника польза в бою хотя бы есть. Вы смотрите на войну глазами Сталина. В 21м веке война не выигрывается тупо количеством людей и техники. В ВМ2 не было высокоточного оружия и массовка была нужна, сейчас роль массовки выполняет арта и серьезные ракеты. Сколько людей смогли бы потопить крейсер мацква на катерах с мелкими пушками? А серьёзных ракет хватило всего 2 шт.

Наемников наберется не больше сотни-другой.
Полномасштабная война требует полномасштабных резервов. Высокоточное оружие решает только задачи точечного урона. Именно за счет массовки Путин захваил юг, потому что подготовил в Крыму огромный контингент войск, которые смогли продвинуться и захватить две области. На Донбассе он не смог так продвинуться, потому что на его массовку у нас там был свой контингент. Если бы такой же контингент был в Херсонской области, Путин был никуда не вылез с Крыма. Высокоточными ракетами на Донбассе он никаких задач не может решить, только массовкой понемногу продвигается. Один в поле не воин, даже вооруженный дронами, артиллерией и всем остальным.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 23:09

Интересная картинка, показывающая ход войны в динамике - https://twitter.com/i/status/1526986524432158724
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 23:10

  Zebra написав:Именно за счет массовки Путин захваил юг, потому что подготовил в Крыму огромный контингент войск, которые смогли продвинуться и захватить две области. На Донбассе он не смог так продвинуться, потому что на его массовку у нас там был свой контингент. Если бы такой же контингент был в Херсонской области, Путин был никуда не вылез с Крыма
у нападающего есть преимущество - он знает куда будет нанесен удар, а жертва этого не знает. Держать по всей границе РФ РБ серьезный континент невозможно, логистика бы умерла и столько войск у нас наверное нет. Поэтому все завоевания армии рф были сделаны в первую неделю войны. Когда нам стало понятно куда движутся силы агрессора, в те места уже направляли оборону и агрессор там ничего не смог добиться.

Массовка в этой войне не решает ничего, наоборот в киевской области разбитая техника создавала врагу помехи движения службам обеспечения. 200 и 300 опять же надо возить, это всё обратная сторона массовки. Чего добилась массовка РФ в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове? Весь ущерб был нанесен артиллерией и авиацией (не считая убийств мирного населения в Ирпене/Буче). С таким же успехом они могли бы вообще не задействовать пехоту. Потому что толку от нее ноль. Переправа через сев.донец тому доказательство. А ракеты бы долетели куда нужно. Это война артиллерии и ракет. Массовка не нужна. Её просто положат и всё.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 тра, 2022 23:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 23:19

  vitaliian написав:
  Schmit написав:Ну, це ваша думка. Я все ж думаю, що ніхто б не наважився на військову авантюру, побачивши готовність держави до оборони
очень простое доказательство, если Путин увидел серьезную оборону почему было не отступить (скажем месяц назад) объявив лохам и всему миру что "спецоперация все задания выполнила"?

В тому то і справа, що готовність до оборони потрібно біло показати до нападу наявністю відповідного озброєння (якого не виготовили) фортифікаціями на критичних напрямках, завчасною мобілізацією чи озброєнням населення... Після нападу - пізно. Відступ пуйла зараз чи місяць назад - однозначна поразка без варіантів об'явити лохам про перемоги з передбачуваними наслідками для його режиму.
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 23:21

  Schmit написав:Після нападу - пізно. Відступ пуйла зараз чи місяць назад - однозначна поразка без варіантів об'явити лохам про перемоги з передбачуваними наслідками для його режиму.
и отказ от войны означал бы то же самое, может без падения режима. Пу потерял последние политические инструменты воздействия на Украину Минск-2 и Медведчука. Война была неизбежна.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 23:35

  vitaliian написав:Массовка в этой войне не решает ничего


Массовка для обороны не нужна. Для полномасштабных дейтсвий без нее война будет проиграна. США для вторжения и контроля над Ираком собрали в коалицию массовку численностью до полумиллиона солдат. Чего ж они с 5 тысячами солдат высокоточным оружием не делали это?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 23:43

  vitaliian написав:
  Schmit написав:Після нападу - пізно. Відступ пуйла зараз чи місяць назад - однозначна поразка без варіантів об'явити лохам про перемоги з передбачуваними наслідками для його режиму.
и отказ от войны означал бы то же самое, может без падения режима.

Там попаганда завжди все вирішувала. На крайній випадок можна було обмежитись традиційними донбаськими "перемогами".
  vitaliian написав:Пу потерял последние политические инструменты воздействия на Украину Минск-2 и Медведчука.

З мінська він вийшов сам, а в ОЖПЗ без мертвечука рейтинги тільки зростали. Були ж ще шарії, мураєви...
  vitaliian написав:Война была неизбежна.
Можливо. Країна повинна була підготуватись до цього краще. Часу було вдосталь, але...
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 23:53

  Hennady написав:Думаю, можно было бы разрешить выезд для 45+ или 50+
Из собственных наблюдений "сьогодення": областной центр без активных военных действий, все предприятия "стоят" работает только продуктовая, торговая, сервисная сфера, швейные цеха и начинает работать сельское хозяйство (к самому областному центру не имеет отношения). Просто огромная масса мужчин без работы - строителей, токарей и т.п. рабочих, инженеров, руководителей и т.д. Большинство из них ходило в военкоматы в начале - там взяли их номера телефонов и отправили домой.
Если начнут призывать, как тут пишут, то, очевидно, что сначала пойдут молодые.
Так что, 45-50+ можно смело выпускать.
+ в этом возрасте люди уже дедушки, с разными проблемами со здоровьем


Згоден з вами, до 2015 року знімали з військового обліку в 45 років(по достижению предельного возраста нахождения в запасе), ще в радянські часи було встановлено, що після 45-ти років з чоловіків погані воїни.
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