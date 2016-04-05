Schmit написав:Ну, це ваша думка. Я все ж думаю, що ніхто б не наважився на військову авантюру, побачивши готовність держави до оборони
очень простое доказательство, если Путин увидел серьезную оборону почему было не отступить (скажем месяц назад) объявив лохам и всему миру что "спецоперация все задания выполнила"?
Очевидно решающее значение имело (и имеет) не наша оборона, а что то другое. Или внутриполитическая борьба, частью которой есть эта война или отчаяние, когда уже сопротивление противника значение не имеет.
vitaliian написав:проще нанять наёмников из стран нато. И тем и другим надо платить, от наёмника польза в бою хотя бы есть. Вы смотрите на войну глазами Сталина. В 21м веке война не выигрывается тупо количеством людей и техники. В ВМ2 не было высокоточного оружия и массовка была нужна, сейчас роль массовки выполняет арта и серьезные ракеты. Сколько людей смогли бы потопить крейсер мацква на катерах с мелкими пушками? А серьёзных ракет хватило всего 2 шт.
Наемников наберется не больше сотни-другой. Полномасштабная война требует полномасштабных резервов. Высокоточное оружие решает только задачи точечного урона. Именно за счет массовки Путин захваил юг, потому что подготовил в Крыму огромный контингент войск, которые смогли продвинуться и захватить две области. На Донбассе он не смог так продвинуться, потому что на его массовку у нас там был свой контингент. Если бы такой же контингент был в Херсонской области, Путин был никуда не вылез с Крыма. Высокоточными ракетами на Донбассе он никаких задач не может решить, только массовкой понемногу продвигается. Один в поле не воин, даже вооруженный дронами, артиллерией и всем остальным.
Zebra написав:Именно за счет массовки Путин захваил юг, потому что подготовил в Крыму огромный контингент войск, которые смогли продвинуться и захватить две области. На Донбассе он не смог так продвинуться, потому что на его массовку у нас там был свой контингент. Если бы такой же контингент был в Херсонской области, Путин был никуда не вылез с Крыма
у нападающего есть преимущество - он знает куда будет нанесен удар, а жертва этого не знает. Держать по всей границе РФ РБ серьезный континент невозможно, логистика бы умерла и столько войск у нас наверное нет. Поэтому все завоевания армии рф были сделаны в первую неделю войны. Когда нам стало понятно куда движутся силы агрессора, в те места уже направляли оборону и агрессор там ничего не смог добиться.
Массовка в этой войне не решает ничего, наоборот в киевской области разбитая техника создавала врагу помехи движения службам обеспечения. 200 и 300 опять же надо возить, это всё обратная сторона массовки. Чего добилась массовка РФ в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове? Весь ущерб был нанесен артиллерией и авиацией (не считая убийств мирного населения в Ирпене/Буче). С таким же успехом они могли бы вообще не задействовать пехоту. Потому что толку от нее ноль. Переправа через сев.донец тому доказательство. А ракеты бы долетели куда нужно. Это война артиллерии и ракет. Массовка не нужна. Её просто положат и всё.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 18 тра, 2022 23:23, всього редагувалось 3 разів.
Schmit написав:Ну, це ваша думка. Я все ж думаю, що ніхто б не наважився на військову авантюру, побачивши готовність держави до оборони
очень простое доказательство, если Путин увидел серьезную оборону почему было не отступить (скажем месяц назад) объявив лохам и всему миру что "спецоперация все задания выполнила"?
В тому то і справа, що готовність до оборони потрібно біло показати до нападу наявністю відповідного озброєння (якого не виготовили) фортифікаціями на критичних напрямках, завчасною мобілізацією чи озброєнням населення... Після нападу - пізно. Відступ пуйла зараз чи місяць назад - однозначна поразка без варіантів об'явити лохам про перемоги з передбачуваними наслідками для його режиму.
vitaliian написав:Массовка в этой войне не решает ничего
Массовка для обороны не нужна. Для полномасштабных дейтсвий без нее война будет проиграна. США для вторжения и контроля над Ираком собрали в коалицию массовку численностью до полумиллиона солдат. Чего ж они с 5 тысячами солдат высокоточным оружием не делали это?
Hennady написав:Думаю, можно было бы разрешить выезд для 45+ или 50+ Из собственных наблюдений "сьогодення": областной центр без активных военных действий, все предприятия "стоят" работает только продуктовая, торговая, сервисная сфера, швейные цеха и начинает работать сельское хозяйство (к самому областному центру не имеет отношения). Просто огромная масса мужчин без работы - строителей, токарей и т.п. рабочих, инженеров, руководителей и т.д. Большинство из них ходило в военкоматы в начале - там взяли их номера телефонов и отправили домой. Если начнут призывать, как тут пишут, то, очевидно, что сначала пойдут молодые. Так что, 45-50+ можно смело выпускать. + в этом возрасте люди уже дедушки, с разными проблемами со здоровьем
Згоден з вами, до 2015 року знімали з військового обліку в 45 років(по достижению предельного возраста нахождения в запасе), ще в радянські часи було встановлено, що після 45-ти років з чоловіків погані воїни.