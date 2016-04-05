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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1045104610471048
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 02:38

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Именно за счет массовки Путин захваил юг, потому что подготовил в Крыму огромный контингент войск, которые смогли продвинуться и захватить две области. На Донбассе он не смог так продвинуться, потому что на его массовку у нас там был свой контингент. Если бы такой же контингент был в Херсонской области, Путин был никуда не вылез с Крыма
у нападающего есть преимущество - он знает куда будет нанесен удар, а жертва этого не знает. Держать по всей границе РФ РБ серьезный континент невозможно, логистика бы умерла и столько войск у нас наверное нет. Поэтому все завоевания армии рф были сделаны в первую неделю войны. Когда нам стало понятно куда движутся силы агрессора, в те места уже направляли оборону и агрессор там ничего не смог добиться.

Массовка в этой войне не решает ничего, наоборот в киевской области разбитая техника создавала врагу помехи движения службам обеспечения. 200 и 300 опять же надо возить, это всё обратная сторона массовки. Чего добилась массовка РФ в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове? Весь ущерб был нанесен артиллерией и авиацией (не считая убийств мирного населения в Ирпене/Буче). С таким же успехом они могли бы вообще не задействовать пехоту. Потому что толку от нее ноль. Переправа через сев.донец тому доказательство. А ракеты бы долетели куда нужно. Это война артиллерии и ракет. Массовка не нужна. Её просто положат и всё.

У Вас много вполне здравых мыслей, но насчёт "массовки" Вы, по-моему, ошибаетесь. Ущерб артиллерией и авиацией нанести вполне можно (что росс. войска и делают). Но захватить территорию без массовки не получается. Особенно в нашей ситуации, когда уничтожение военных заводов не приводит к обезоруживанию противника - мы получаем оружие из-за границы. Достаточно интенсивные обстрелы Харькова результатов (в смысле захвата города) не дали.
Ещё один хороший пример того, что ущерб не приводит к победе, сегодняшняя ситуация с горючим.
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