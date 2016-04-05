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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 тра, 2022 02:38
vitaliian написав: Zebra написав:
Именно за счет массовки Путин захваил юг, потому что подготовил в Крыму огромный контингент войск, которые смогли продвинуться и захватить две области. На Донбассе он не смог так продвинуться, потому что на его массовку у нас там был свой контингент. Если бы такой же контингент был в Херсонской области, Путин был никуда не вылез с Крыма
у нападающего есть преимущество - он знает куда будет нанесен удар, а жертва этого не знает. Держать по всей границе РФ РБ серьезный континент невозможно, логистика бы умерла и столько войск у нас наверное нет. Поэтому все завоевания армии рф были сделаны в первую неделю войны. Когда нам стало понятно куда движутся силы агрессора, в те места уже направляли оборону и агрессор там ничего не смог добиться.
Массовка в этой войне не решает ничего, наоборот в киевской области разбитая техника создавала врагу помехи движения службам обеспечения. 200 и 300 опять же надо возить, это всё обратная сторона массовки. Чего добилась массовка РФ в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове? Весь ущерб был нанесен артиллерией и авиацией (не считая убийств мирного населения в Ирпене/Буче). С таким же успехом они могли бы вообще не задействовать пехоту. Потому что толку от нее ноль. Переправа через сев.донец тому доказательство. А ракеты бы долетели куда нужно. Это война артиллерии и ракет. Массовка не нужна. Её просто положат и всё.
У Вас много вполне здравых мыслей, но насчёт "массовки" Вы, по-моему, ошибаетесь. Ущерб артиллерией и авиацией нанести вполне можно (что росс. войска и делают). Но захватить территорию без массовки не получается. Особенно в нашей ситуации, когда уничтожение военных заводов не приводит к обезоруживанию противника - мы получаем оружие из-за границы. Достаточно интенсивные обстрелы Харькова результатов (в смысле захвата города) не дали.
Ещё один хороший пример того, что ущерб не приводит к победе, сегодняшняя ситуация с горючим.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 05:01
Попри те, що в найближчі тижні в НАТО не очікують успіхів на полі бою ні з боку України, ні з боку росії, яка намагається вести збройне вторгнення, в Альянсі не сумніваються, що Україна в змозі відвоювати окуповані території, в тому числі Крим та Донбас.
Про це повідомляє CNN з посиланням на слова анонімного військового представника НАТО.
Чиновник сказав виданню, що якийсь час ситуація буде перебувати в тупиковому стані, навіть попри те, що баланс на вагах зміщується в бік України. У НАТО вже немає дискусій на тему того, чи зможе Україна відвоювати свої території - є дискусії тільки на тему, в який термін це відбудеться. Якщо Україна продовжить битися, досить скоро вона поверне собі окуповані росією території.
При цьому чиновник також засумнівався в доцільності дій України в цьому напрямку. На його думку, в Криму і на Донбасі нібито є групи людей, які не приймуть повернення України на ці території.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 06:01
Ukrainian написав:
Попри те, що в найближчі тижні в НАТО не очікують успіхів на полі бою ні з боку України, ні з боку росії, яка намагається вести збройне вторгнення, в Альянсі не сумніваються, що Україна в змозі відвоювати окуповані території, в тому числі Крим та Донбас.
Про це повідомляє CNN з посиланням на слова анонімного військового представника НАТО.
Чиновник сказав виданню, що якийсь час ситуація буде перебувати в тупиковому стані, навіть попри те, що баланс на вагах зміщується в бік України. У НАТО вже немає дискусій на тему того, чи зможе Україна відвоювати свої території - є дискусії тільки на тему, в який термін це відбудеться. Якщо Україна продовжить битися, досить скоро вона поверне собі окуповані росією території.
При цьому чиновник також засумнівався в доцільності дій України в цьому напрямку. На його думку, в Криму і на Донбасі нібито є групи людей, які не приймуть повернення України на ці території.
В Західній Європі і Америці - чимало російських "консервів".
Їх думка не повинна цікавити наше керівництво. Крим і Донбас можна звільнити лише військовим шляхом!
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Додано: Чет 19 тра, 2022 06:13
Zebra написав: vitaliian написав:
Массовка в этой войне не решает ничего
Массовка для обороны не нужна. Для полномасштабных дейтсвий без нее война будет проиграна. США для вторжения и контроля над Ираком собрали в коалицию массовку численностью до полумиллиона солдат. Чего ж они с 5 тысячами солдат высокоточным оружием не делали это?
Скажите какая страна может похвастаться опытом больших боевых действий (например 200+ тыс солдат) после ВМ-2? Такого опыта нет.
Танки потеряли наступательный смысл (сколько их сожгли под Киевом?) когда появились гаубицы 777, джавелины, байрактары, нептуны и прочее высокоточное оружие.
ВМ2 выиграли массовка и танки. Сейчас массовку и танки можно только в кино показывать.
Внимание всех военных экспертов приковано к Украине, наш опыт будут изучать под микроскопом, он ещё войдёт в учебники как основа концепции новой технологичной войны.
До этого воевали по учебнику ВМ-2 где писали что основа войны танк, винтовка Драгунова и тотальная мобилизация мяса для массовки.
Загуглите был ли опыт боевого применения джавелинов или байрактаров до Украины.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 06:18
По данным трех источников Politico, в администрации президента США Джо Байдена противятся выделению Украине дальнобойных реактивных систем залпового огня
. В то же время источник издания из Белого дома утверждает, что "идут активные обсуждения", а США стремятся потратить средства на наиболее эффективное оружие.
В издании утверждают, что Киев просит США о таких ракетных системах в течение нескольких месяцев. По данным журналистов, украинские власти считают, что дальнобойные РСЗО будет иметь решающее значение для артиллерийских дуэлей на Донбассе.
Источники Politico говорят, что обеспокоенность украинцев нарастает, а в Белом доме опасаются возможных ударов из таких РСЗО по территории России, что якобы "могло бы затянуть конфликт".
Цікава логіка.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 06:24
ЛАД написав:
Но захватить территорию без массовки не получает
захват городов - отдельная тема на которую я не готов дискутировать в виду отсутствия информации для анализа. Мариуполь сколько захватывали? Азовцы были давно окружены и массовки с рф можно было нагнать хоть миллион, их всех положили бы из хорошо укреплённых позиций.
В итоге сработала изоляция, батальонам нужны снабжение и ротация, изоляцию можно организовать и без массовки, банально перекрыв дороги.
Снабжение увы ездит по дорогам. По полям мало что ездит. Русня пыталась ездить по полям в николаевской области, это нереально. А Херсон, Энергодар, Мелитополь захватили без боя, к войне их примеры не имеют отношения.
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