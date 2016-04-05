RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1045104610471048
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 02:38

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Именно за счет массовки Путин захваил юг, потому что подготовил в Крыму огромный контингент войск, которые смогли продвинуться и захватить две области. На Донбассе он не смог так продвинуться, потому что на его массовку у нас там был свой контингент. Если бы такой же контингент был в Херсонской области, Путин был никуда не вылез с Крыма
у нападающего есть преимущество - он знает куда будет нанесен удар, а жертва этого не знает. Держать по всей границе РФ РБ серьезный континент невозможно, логистика бы умерла и столько войск у нас наверное нет. Поэтому все завоевания армии рф были сделаны в первую неделю войны. Когда нам стало понятно куда движутся силы агрессора, в те места уже направляли оборону и агрессор там ничего не смог добиться.

Массовка в этой войне не решает ничего, наоборот в киевской области разбитая техника создавала врагу помехи движения службам обеспечения. 200 и 300 опять же надо возить, это всё обратная сторона массовки. Чего добилась массовка РФ в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове? Весь ущерб был нанесен артиллерией и авиацией (не считая убийств мирного населения в Ирпене/Буче). С таким же успехом они могли бы вообще не задействовать пехоту. Потому что толку от нее ноль. Переправа через сев.донец тому доказательство. А ракеты бы долетели куда нужно. Это война артиллерии и ракет. Массовка не нужна. Её просто положат и всё.

У Вас много вполне здравых мыслей, но насчёт "массовки" Вы, по-моему, ошибаетесь. Ущерб артиллерией и авиацией нанести вполне можно (что росс. войска и делают). Но захватить территорию без массовки не получается. Особенно в нашей ситуации, когда уничтожение военных заводов не приводит к обезоруживанию противника - мы получаем оружие из-за границы. Достаточно интенсивные обстрелы Харькова результатов (в смысле захвата города) не дали.
Ещё один хороший пример того, что ущерб не приводит к победе, сегодняшняя ситуация с горючим.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22202
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 05:01

Попри те, що в найближчі тижні в НАТО не очікують успіхів на полі бою ні з боку України, ні з боку росії, яка намагається вести збройне вторгнення, в Альянсі не сумніваються, що Україна в змозі відвоювати окуповані території, в тому числі Крим та Донбас.

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова анонімного військового представника НАТО.

Чиновник сказав виданню, що якийсь час ситуація буде перебувати в тупиковому стані, навіть попри те, що баланс на вагах зміщується в бік України. У НАТО вже немає дискусій на тему того, чи зможе Україна відвоювати свої території - є дискусії тільки на тему, в який термін це відбудеться. Якщо Україна продовжить битися, досить скоро вона поверне собі окуповані росією території.

При цьому чиновник також засумнівався в доцільності дій України в цьому напрямку. На його думку, в Криму і на Донбасі нібито є групи людей, які не приймуть повернення України на ці території.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10864
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:01

  Ukrainian написав:Попри те, що в найближчі тижні в НАТО не очікують успіхів на полі бою ні з боку України, ні з боку росії, яка намагається вести збройне вторгнення, в Альянсі не сумніваються, що Україна в змозі відвоювати окуповані території, в тому числі Крим та Донбас.

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова анонімного військового представника НАТО.

Чиновник сказав виданню, що якийсь час ситуація буде перебувати в тупиковому стані, навіть попри те, що баланс на вагах зміщується в бік України. У НАТО вже немає дискусій на тему того, чи зможе Україна відвоювати свої території - є дискусії тільки на тему, в який термін це відбудеться. Якщо Україна продовжить битися, досить скоро вона поверне собі окуповані росією території.

При цьому чиновник також засумнівався в доцільності дій України в цьому напрямку. На його думку, в Криму і на Донбасі нібито є групи людей, які не приймуть повернення України на ці території.

В Західній Європі і Америці - чимало російських "консервів".

Їх думка не повинна цікавити наше керівництво. Крим і Донбас можна звільнити лише військовим шляхом!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22752
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1440 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:13

  Zebra написав:
  vitaliian написав:Массовка в этой войне не решает ничего


Массовка для обороны не нужна. Для полномасштабных дейтсвий без нее война будет проиграна. США для вторжения и контроля над Ираком собрали в коалицию массовку численностью до полумиллиона солдат. Чего ж они с 5 тысячами солдат высокоточным оружием не делали это?

Скажите какая страна может похвастаться опытом больших боевых действий (например 200+ тыс солдат) после ВМ-2? Такого опыта нет.

Танки потеряли наступательный смысл (сколько их сожгли под Киевом?) когда появились гаубицы 777, джавелины, байрактары, нептуны и прочее высокоточное оружие.

ВМ2 выиграли массовка и танки. Сейчас массовку и танки можно только в кино показывать.

Внимание всех военных экспертов приковано к Украине, наш опыт будут изучать под микроскопом, он ещё войдёт в учебники как основа концепции новой технологичной войны.

До этого воевали по учебнику ВМ-2 где писали что основа войны танк, винтовка Драгунова и тотальная мобилизация мяса для массовки.

Загуглите был ли опыт боевого применения джавелинов или байрактаров до Украины.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13034
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2012 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:18

По данным трех источников Politico, в администрации президента США Джо Байдена противятся выделению Украине дальнобойных реактивных систем залпового огня. В то же время источник издания из Белого дома утверждает, что "идут активные обсуждения", а США стремятся потратить средства на наиболее эффективное оружие.

В издании утверждают, что Киев просит США о таких ракетных системах в течение нескольких месяцев. По данным журналистов, украинские власти считают, что дальнобойные РСЗО будет иметь решающее значение для артиллерийских дуэлей на Донбассе.

Источники Politico говорят, что обеспокоенность украинцев нарастает, а в Белом доме опасаются возможных ударов из таких РСЗО по территории России, что якобы "могло бы затянуть конфликт".

Цікава логіка. :roll:
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10864
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:24

  ЛАД написав:Но захватить территорию без массовки не получает
захват городов - отдельная тема на которую я не готов дискутировать в виду отсутствия информации для анализа. Мариуполь сколько захватывали? Азовцы были давно окружены и массовки с рф можно было нагнать хоть миллион, их всех положили бы из хорошо укреплённых позиций.

В итоге сработала изоляция, батальонам нужны снабжение и ротация, изоляцию можно организовать и без массовки, банально перекрыв дороги.

Снабжение увы ездит по дорогам. По полям мало что ездит. Русня пыталась ездить по полям в николаевской области, это нереально. А Херсон, Энергодар, Мелитополь захватили без боя, к войне их примеры не имеют отношения.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13034
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2012 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1045104610471048
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95170
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451717
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2945
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron