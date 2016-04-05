Додано: Чет 19 тра, 2022 06:24

ЛАД написав: Но захватить территорию без массовки не получает Но захватить территорию без массовки не получает

Schmit написав: Там попаганда завжди все вирішувала. На крайній випадок можна було обмежитись традиційними донбаськими "перемогами Там попаганда завжди все вирішувала. На крайній випадок можна було обмежитись традиційними донбаськими "перемогами

Schmit написав: З мінська він вийшов сам, а в ОЖПЗ без мертвечука рейтинги тільки зростали. Були ж ще шарії, мураєви З мінська він вийшов сам, а в ОЖПЗ без мертвечука рейтинги тільки зростали. Були ж ще шарії, мураєви

захват городов - отдельная тема на которую я не готов дискутировать в виду отсутствия информации для анализа. Мариуполь сколько захватывали? Азовцы были 70 дней окружены и массовки с рф можно было нагнать хоть миллион, их всех положили бы из хорошо укреплённых позиций.В итоге сработала изоляция, батальонам нужны снабжение и ротация, изоляцию можно организовать и без массовки, банально перекрыв дороги.Снабжение увы ездит по дорогам. По полям мало что ездит. Русня пыталась ездить по полям в николаевской области, это нереально. А Херсон, Энергодар, Мелитополь захватили без боя, к войне их примеры не имеют отношения.нет ли одного примерна когда массовка взяла с боем город без его изоляции от снабжения.И высокоточного оружия кроме ракет типа калибр у РФ нет. Калибры могли бы изменить ход войны если бы их был миллион штук, просто уничтожить каждый объект военной и транспортной инфраструктуры по списку. Две тысячи калибров ни о чём.в этот раз пропаганда сама себя перехитрила поставив пу в ситуацию из которой без войны уже было не выкрутиться. если украинцы нацисты значит с ними нужно воевать, логика ж такая. Когда шли переговоры их крайне негативно воспринимал нарот РФ, в ожидании скорых больших побед. Кто то ж им эти обеды и Киев за 3 дня обещал?к опзж были недоверие и вопросы по Крыму. Опзж Крым не признавали, были проевропейскими хотя и выступали за дружбу с рф и против НАТО. Нужен был кто то более радикальный и менее самодостаточный.