RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1046104710481049>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 02:38

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Именно за счет массовки Путин захваил юг, потому что подготовил в Крыму огромный контингент войск, которые смогли продвинуться и захватить две области. На Донбассе он не смог так продвинуться, потому что на его массовку у нас там был свой контингент. Если бы такой же контингент был в Херсонской области, Путин был никуда не вылез с Крыма
у нападающего есть преимущество - он знает куда будет нанесен удар, а жертва этого не знает. Держать по всей границе РФ РБ серьезный континент невозможно, логистика бы умерла и столько войск у нас наверное нет. Поэтому все завоевания армии рф были сделаны в первую неделю войны. Когда нам стало понятно куда движутся силы агрессора, в те места уже направляли оборону и агрессор там ничего не смог добиться.

Массовка в этой войне не решает ничего, наоборот в киевской области разбитая техника создавала врагу помехи движения службам обеспечения. 200 и 300 опять же надо возить, это всё обратная сторона массовки. Чего добилась массовка РФ в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове? Весь ущерб был нанесен артиллерией и авиацией (не считая убийств мирного населения в Ирпене/Буче). С таким же успехом они могли бы вообще не задействовать пехоту. Потому что толку от нее ноль. Переправа через сев.донец тому доказательство. А ракеты бы долетели куда нужно. Это война артиллерии и ракет. Массовка не нужна. Её просто положат и всё.

У Вас много вполне здравых мыслей, но насчёт "массовки" Вы, по-моему, ошибаетесь. Ущерб артиллерией и авиацией нанести вполне можно (что росс. войска и делают). Но захватить территорию без массовки не получается. Особенно в нашей ситуации, когда уничтожение военных заводов не приводит к обезоруживанию противника - мы получаем оружие из-за границы. Достаточно интенсивные обстрелы Харькова результатов (в смысле захвата города) не дали.
Ещё один хороший пример того, что ущерб не приводит к победе, сегодняшняя ситуация с горючим.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22202
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 05:01

Попри те, що в найближчі тижні в НАТО не очікують успіхів на полі бою ні з боку України, ні з боку росії, яка намагається вести збройне вторгнення, в Альянсі не сумніваються, що Україна в змозі відвоювати окуповані території, в тому числі Крим та Донбас.

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова анонімного військового представника НАТО.

Чиновник сказав виданню, що якийсь час ситуація буде перебувати в тупиковому стані, навіть попри те, що баланс на вагах зміщується в бік України. У НАТО вже немає дискусій на тему того, чи зможе Україна відвоювати свої території - є дискусії тільки на тему, в який термін це відбудеться. Якщо Україна продовжить битися, досить скоро вона поверне собі окуповані росією території.

При цьому чиновник також засумнівався в доцільності дій України в цьому напрямку. На його думку, в Криму і на Донбасі нібито є групи людей, які не приймуть повернення України на ці території.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10864
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:01

  Ukrainian написав:Попри те, що в найближчі тижні в НАТО не очікують успіхів на полі бою ні з боку України, ні з боку росії, яка намагається вести збройне вторгнення, в Альянсі не сумніваються, що Україна в змозі відвоювати окуповані території, в тому числі Крим та Донбас.

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова анонімного військового представника НАТО.

Чиновник сказав виданню, що якийсь час ситуація буде перебувати в тупиковому стані, навіть попри те, що баланс на вагах зміщується в бік України. У НАТО вже немає дискусій на тему того, чи зможе Україна відвоювати свої території - є дискусії тільки на тему, в який термін це відбудеться. Якщо Україна продовжить битися, досить скоро вона поверне собі окуповані росією території.

При цьому чиновник також засумнівався в доцільності дій України в цьому напрямку. На його думку, в Криму і на Донбасі нібито є групи людей, які не приймуть повернення України на ці території.

В Західній Європі і Америці - чимало російських "консервів".

Їх думка не повинна цікавити наше керівництво. Крим і Донбас можна звільнити лише військовим шляхом!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22753
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1440 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:13

  Zebra написав:
  vitaliian написав:Массовка в этой войне не решает ничего


Массовка для обороны не нужна. Для полномасштабных дейтсвий без нее война будет проиграна. США для вторжения и контроля над Ираком собрали в коалицию массовку численностью до полумиллиона солдат. Чего ж они с 5 тысячами солдат высокоточным оружием не делали это?

Скажите какая страна может похвастаться опытом больших боевых действий (например 200+ тыс солдат) после ВМ-2? Такого опыта нет.

Танки потеряли наступательный смысл (сколько их сожгли под Киевом?) когда появились гаубицы 777, джавелины, байрактары, нептуны и прочее высокоточное оружие.

ВМ2 выиграли массовка и танки. Сейчас массовку и танки можно только в кино показывать.

Внимание всех военных экспертов приковано к Украине, наш опыт будут изучать под микроскопом, он ещё войдёт в учебники как основа концепции новой технологичной войны.

До этого воевали по учебнику ВМ-2 где писали что основа войны танк, винтовка Драгунова и тотальная мобилизация мяса для массовки.

Загуглите был ли опыт боевого применения джавелинов или байрактаров до Украины.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13035
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2013 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:18

По данным трех источников Politico, в администрации президента США Джо Байдена противятся выделению Украине дальнобойных реактивных систем залпового огня. В то же время источник издания из Белого дома утверждает, что "идут активные обсуждения", а США стремятся потратить средства на наиболее эффективное оружие.

В издании утверждают, что Киев просит США о таких ракетных системах в течение нескольких месяцев. По данным журналистов, украинские власти считают, что дальнобойные РСЗО будет иметь решающее значение для артиллерийских дуэлей на Донбассе.

Источники Politico говорят, что обеспокоенность украинцев нарастает, а в Белом доме опасаются возможных ударов из таких РСЗО по территории России, что якобы "могло бы затянуть конфликт".

Цікава логіка. :roll:
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10864
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:24

  ЛАД написав:Но захватить территорию без массовки не получает
захват городов - отдельная тема на которую я не готов дискутировать в виду отсутствия информации для анализа. Мариуполь сколько захватывали? Азовцы были 70 дней окружены и массовки с рф можно было нагнать хоть миллион, их всех положили бы из хорошо укреплённых позиций.

В итоге сработала изоляция, батальонам нужны снабжение и ротация, изоляцию можно организовать и без массовки, банально перекрыв дороги.

Снабжение увы ездит по дорогам. По полям мало что ездит. Русня пыталась ездить по полям в николаевской области, это нереально. А Херсон, Энергодар, Мелитополь захватили без боя, к войне их примеры не имеют отношения.

нет ли одного примерна когда массовка взяла с боем город без его изоляции от снабжения.

И высокоточного оружия кроме ракет типа калибр у РФ нет. Калибры могли бы изменить ход войны если бы их был миллион штук, просто уничтожить каждый объект военной и транспортной инфраструктуры по списку. Две тысячи калибров ни о чём.
  Schmit написав:Там попаганда завжди все вирішувала. На крайній випадок можна було обмежитись традиційними донбаськими "перемогами
в этот раз пропаганда сама себя перехитрила поставив пу в ситуацию из которой без войны уже было не выкрутиться. если украинцы нацисты значит с ними нужно воевать, логика ж такая. Когда шли переговоры их крайне негативно воспринимал нарот РФ, в ожидании скорых больших побед. Кто то ж им эти обеды и Киев за 3 дня обещал?
  Schmit написав:З мінська він вийшов сам, а в ОЖПЗ без мертвечука рейтинги тільки зростали. Були ж ще шарії, мураєви
к опзж были недоверие и вопросы по Крыму. Опзж Крым не признавали, были проевропейскими хотя и выступали за дружбу с рф и против НАТО. Нужен был кто то более радикальный и менее самодостаточный.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 тра, 2022 06:55, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13035
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2013 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Может быть брать расписку и координаты по которым можна из за границы выхватить в случае ЧП.


просто бред...

в своем городе найти не могут (пошел жить в бабушке, тете, девушке) и кто тебя найдет (так было в 2014), не думаю, что сегодня кого-то ищут...многие сами идут добровольно
prodigy
 
Повідомлень: 7952
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3001 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 06:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Но старше 50 я бы выпускал, может они там своим семьям нужнее.


в 50лет еще полно сил, можно и повоевать (и голова еще соображает быстро),
у меня в 53года было столько же сил, что и в 35-45 (если судить по силовым показателям в жимах и тягах, и мог даже 5 раз в неделю тренироваться),
prodigy
 
Повідомлень: 7952
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3001 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 07:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:концепции новой технологичной войны.


пока что 70-80% успеха в БД -это артиллерия (да , пушки и гаубицы и САУ в мае уже лучше, чем в феврале, но это не оружие будущего), артиллерия была и 500 лет назад

концепция войны будущего-война без пехоты (или с минимальным ее количеством),
если бы у нас было столько же авиации, ракет и ПВО/ПРО как у врагов, то битвы были бы в основном за господство в воздухе

с первых дней войны мы не имели не то что господства, наша авиация работала точечно (и в случаях крайней необходимости), приходилось и приходиться беречь, то немногое, что осталось после первых 3-4 дней начала войны

пс. опыт любой войны будут изучать (потому как опыт реальной войны значительно отличается от учений), тут больше надо изучать не только нашу тактику, сколько силу духа и отвагу наших воинов (в последние 25 лет у американцев были единичные случаи воинской доблести-по этим эпизодам у них сняли фильмы )
prodigy
 
Повідомлень: 7952
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3001 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 07:36

середня тривалість життя в Україні, нижча чим середня у світ

  prodigy написав:
  vitaliian написав:Но старше 50 я бы выпускал, может они там своим семьям нужнее.


в 50лет еще полно сил, можно и повоевать (и голова еще соображает быстро),
у меня в 53года было столько же сил, что и в 35-45 (если судить по силовым показателям в жимах и тягах, и мог даже 5 раз в неделю тренироваться),


https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3269908-trivalist-zitta-ukrainciv-nizca-niz-seredna-u-sviti-demografi.html

На сьогодні в Україні середня тривалість життя не тільки чоловіків, а населення в цілому нижча, ніж середня по земній кулі, враховуючи Африку й інші країни», - зазначила вона, коментуючи оприлюднені на форумі дані про середню тривалість життя в Україні - 63 роки у чоловіків і 73 роки у жінок.

Думаю, за останній рік, середня тривалість життя ще підупала.
Продіджі із слугами пропонує насолоджуватися життя пересіченим чоловікам на пенсії 3 роки, а може і ще менше, якщо дожив.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29048
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 2506 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
  #<1 ... 1046104710481049>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95171
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451724
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2945
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (304)
19.05.2022 07:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.