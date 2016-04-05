Додано: Чет 19 тра, 2022 08:41

Water написав: Якщо є заборона, це означає шо є хтось, хто буде вирішувать дозволити чи ні, а це вже схоже на поліцейську державу. Якщо є заборона, це означає шо є хтось, хто буде вирішувать дозволити чи ні, а це вже схоже на поліцейську державу.

Water написав: Особисто у мене є одна справа, але з поверненням, Особисто у мене є одна справа, але з поверненням,

экономические и политические свободы это важно, но когда идёт война они могут разрушить оборону. Например повара, которые кормят армию или военные медики в разгар войны, вдруг решат переехать на заработки в Европу. Вроде бы не тюрьма - имеют право. А кто тогда армию будет кормить и лечить?Если вы не готовы работать на оборону Украины в той или иной отрасли (в т.ч. в тылу) вам лучше подумать о смене гражданства, увы в Украине война и ваши руки/голова/налоги нужны здесь и сейчас (ничего лично к вам не имею и не предъявляю).тут можно было бы придумать денежный залог, который перешел бы государству если вы не вернетесь. Я тоже страдаю от невозможности купить спецтехнику в Европе, на местном рынке её почти нет, наверное работает нам где идут бои, у комунальщиков разбита, а новую никто не завозит.