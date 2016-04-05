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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 104710481049105010511052>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:06

  vitaliian написав:
  slonomag написав:Ну и это как бы не коррупция. Вот когда меня окончательно эта ситуация достанет и я пойду петлять по больничкам в поисках справки, это уже будет коррупция
сама по себе ситуация не коррупция, а если дать "лазейку" программистам или морякам, внезапно программистов-моряков (с купленными дипломами) станет миллионы, что дискредитирует власть. Любой закон который можно обойти обманом или коррупцией - дискредитирует власть. Или всем разрешать или никому. Это Соломоново решение. Но старше 50 я бы выпускал, может они там своим семьям нужнее.

На самом деле проблема программистов-моряков решится сама по себе, по мере их увольнения и потери квалификации.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:14

  Frant написав:
  Ukrainian написав:Попри те, що в найближчі тижні в НАТО не очікують успіхів на полі бою ні з боку України, ні з боку росії, яка намагається вести збройне вторгнення, в Альянсі не сумніваються, що Україна в змозі відвоювати окуповані території, в тому числі Крим та Донбас.

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова анонімного військового представника НАТО.

Чиновник сказав виданню, що якийсь час ситуація буде перебувати в тупиковому стані, навіть попри те, що баланс на вагах зміщується в бік України. У НАТО вже немає дискусій на тему того, чи зможе Україна відвоювати свої території - є дискусії тільки на тему, в який термін це відбудеться. Якщо Україна продовжить битися, досить скоро вона поверне собі окуповані росією території.

При цьому чиновник також засумнівався в доцільності дій України в цьому напрямку. На його думку, в Криму і на Донбасі нібито є групи людей, які не приймуть повернення України на ці території.

В Західній Європі і Америці - чимало російських "консервів".

Їх думка не повинна цікавити наше керівництво. Крим і Донбас можна звільнити лише військовим шляхом!

З Києва з дивану пишете?
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:26

  ЛАД написав:Ещё один хороший пример того, что ущерб не приводит к победе, сегодняшняя ситуация с горючим.
напрямую нет, а перекрытое снабжение - да. Помните наш с вами диалог в начале апреля? я тогда говорил, что русню под Киевом разбили не столько оружием, сколько перекрыв им единственный канал снабжения - дорогу через Чернобыль. Если точнее, саму дорогу не перекрывали, но качественно обстреливали артой.

Дошло до того, что русня побиралась по хатам, искали еду и топливо. Были обморожения (в какие то дни ударили морозы -8). Ни одна армия не может воевать без боеприпасов, топлива и еды. При наличии точной арты и дронов перекрыть каналы снабжения на расстоянии 20-40км - задача не сложная. Имхо эта война и все следующие будут развиваться в ключе разрушения коммуникаций противнику. Подрывы ж/д и мостов, обстрелы автодорог в моменты, когда по ним едет обеспечение. Подрывы нефтехранилищ и тд

В последнее время войска РФ снизили масштабы своих действий в Украине. В Пентагоне заявили, что это свидетельствует об уменьшении амбиций врага, пишет Washington Post.

По данным разведки Минобороны США, сейчас рашисты работают меньшими группами, не несколько сот человек, как раньше, а несколько десятков - иногда около сотни, и выполняют меньшие задания.

"Так же, если речь шла о больших городах и целых кусках территории, сейчас усилия сосредотачиваются на определенных селах или перекрестках дорог", - цитирует издание слова Пентагона.

https://www.washingtonpost.com/world/20 ... ZPEOALCKOE
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 тра, 2022 08:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:37

  vitaliian написав:Принципы говорите? Я за 20 последних лет не дал ни одной взятки, хотя по бизнесу тесно общаюсь с властями. И никогда не говорил что есть коррупция.

Потому что коррупцию создают не только те кто берут, но и те кто дают.

Я не даю и для меня коррупции нет. Понимаете? Почему для вас коррупция есть, я не понимаю, не давайте взяток и её не будет. Элементарно же.

Яж не кажу особисто за когось, але хтось таки дає.
Особисто у мене є одна справа, але з поверненням, я працюю в Україні.
Тобто мене обурює сам факт заборони.
Якщо є заборона, це означає шо є хтось, хто буде вирішувать дозволити чи ні, а це вже схоже на поліцейську державу.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:41

  Water написав:Якщо є заборона, це означає шо є хтось, хто буде вирішувать дозволити чи ні, а це вже схоже на поліцейську державу.
экономические и политические свободы это важно, но когда идёт война они могут разрушить оборону. Например повара, которые кормят армию или военные медики в разгар войны, вдруг решат переехать на заработки в Европу. Вроде бы не тюрьма - имеют право. А кто тогда армию будет кормить и лечить?

Если вы не готовы работать на оборону Украины в той или иной отрасли (в т.ч. в тылу) вам лучше подумать о смене гражданства, увы в Украине война и ваши руки/голова/налоги нужны здесь и сейчас (ничего лично к вам не имею и не предъявляю).
  Water написав:Особисто у мене є одна справа, але з поверненням,
тут можно было бы придумать денежный залог, который перешел бы государству если вы не вернетесь. Я тоже страдаю от невозможности купить спецтехнику в Европе, на местном рынке её почти нет, наверное работает нам где идут бои, у комунальщиков разбита, а новую никто не завозит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 тра, 2022 08:55, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 08:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:в 50лет еще полно сил, можно и повоевать (и голова еще соображает быстро),
у меня в 53года было столько же сил, что и в 35-45 (если судить по силовым показателям в жимах и тягах, и мог даже 5 раз в неделю тренироваться),

Повільна сила (як в жимах і тягах) утримується дещо довше при тренуваннях, але статистика дає, що нетреновані 40 річні мають тільки 60% від себе ж 24 річних. А аеробна та анаеробна потужність в +50 суттєво знижується. Якщо ходити в караул і т.д., то ще теоретично може +50-річний, а якщо бігти та ще і додатковою загрузкою, то практично ні. Але шанс послужити є:,
Вік – не перешкода: у Раді хочуть зняти обмеження для комплектування Сил тероборони https://24tv.ua/vik-ne-pereshkoda-radi- ... a_n1982569
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 09:21

  vitaliian написав:
  Water написав:Якщо є заборона, це означає шо є хтось, хто буде вирішувать дозволити чи ні, а це вже схоже на поліцейську державу.
экономические и политические свободы это важно, но когда идёт война они могут разрушить оборону. Например повара, которые кормят армию или военные медики в разгар войны, вдруг решат переехать на заработки в Европу. Вроде бы не тюрьма - имеют право. А кто тогда армию будет кормить и лечить?

Если вы не готовы работать на оборону Украины в той или иной отрасли (в т.ч. в тылу) вам лучше подумать о смене гражданства, увы в Украине война и ваши руки/голова/налоги нужны здесь и сейчас (ничего лично к вам не имею и не предъявляю).
  Water написав:Особисто у мене є одна справа, але з поверненням,
тут можно было бы придумать денежный залог, который перешел бы государству если вы не вернетесь. Я тоже страдаю от невозможности купить спецтехнику в Европе, на местном рынке её почти нет, наверное работает нам где идут бои, у комунальщиков разбита, а новую никто не завозит.

Тут какое дело: в борьбе с драконом -- главное самому в дракона не превратиться.
Крепостное право, вроде как, только в совке осталось -- а Украина (опять же, вроде как) в Европу стремится...

Процедурой ускоренного отказа от гражданства не поделитесь? :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 09:34

Сарафанне радіо каже, що там, де наш Успіх, ВСУ пішли в наступ, але поки суттєво не просунулися.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 09:52

  vitaliian написав: Потому что коррупцию создают не только те кто берут, но и те кто дают.

Я не даю и для меня коррупции нет. Понимаете? Почему для вас коррупция есть, я не понимаю, не давайте взяток и её не будет. Элементарно же.


прикольно. а если судье одна сторона дает взятки а другая нет - то это есть коррупция или нет по вашей схеме? для стороны которая взяток не давала но проиграла суд даже имея на своей стороне закон.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 09:54

  _hunter написав:Процедурой ускоренного отказа от гражданства не поделитесь?
гражданство Антигуа и Барбуда устраивает? 100куе, и паспорт вышлют новой почтой :D На протяжении последующих пяти лет после выдачи паспорта необходимо пробыть на территории государства всего лишь 14 дней.

Варианты инвестирования:

100 000 благотворительный взнос в фонд национального развития экономики — как для одного заявителя, так и для семьи из 4 человек.
Приобретение объекта недвижимости, который утвердило правительство, с правом перепродажи через 5 лет после получения паспорта. Минимальная стоимость покупки составляет 200 000 для долевого участия двух семей, и от 400 000 для одного заявителя или одной семьи.
vitaliian
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