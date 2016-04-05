vitaliian написав:повара, которые кормят армию или военные медики в разгар войны, вдруг решат переехать на заработки в Европу. Вроде бы не тюрьма - имеют право. А кто тогда армию будет кормить и лечить?
Тема нагодувати людей мене трішечки зачіпила, близька людина в цій темі. Дивись, якщо людина дійсно справжній кухар, який працював в найкращих закладах Европи, Україні, держава йому заборонила виїзд з України. Ну попрацював він два тижні на військовій кухні, наготував туєвухучу всього та побільше. І шо, який в цьому сенс, крім того шо він спину потягнув і лікує вже місяць? У людини є можливість офіційно працювать і отримувать нормальні кошти за кордоном. А на 100 літрів каші найміть кухарів за відповідні гроші, хай готують.
Если вы не готовы работать на оборону Украины в той или иной отрасли (в т.ч. в тылу) вам лучше подумать о смене гражданства, увы в Украине война и ваши руки/голова/налоги нужны здесь и сейчас (ничего лично к вам не имею и не предъявляю).
Ось дивись, два нашіх хлопця, 18 років. Один з них вступив до нашого ВИШу, інший до іноземного. Той шо до іноземного спокійно приїхав/поїхав, практика по всій Європі, а той шо до нашого- йух, сиди і чекай невідомо чого. Але якщо наш студент не штани протирає, а хоче побачити припустимо CERN і не тільки побачити, а пройти практику, то наша держава йому каже- йух, військовий час. Як ти гадаєш, наш студент буде продовжувати навчатись у нас, чи буде шукать шляхи перевестись до Відня, Братислави чи Женеви?
Water написав:Як ти гадаєш, наш студент буде продовжувати навчатись у нас, чи буде шукать шляхи перевестись до Відня, Братислави чи Женеви?
вы не хотите понять одну вещь , война это разрушения, в широком смысле. Один теряет право пить кофе в Варшаве, другой теряет дом, третий авто, четвертый ногу, пятый близкого человека, шестой бизнес, седьмой - работу и т.д.. Война рано или поздно коснется каждого украинца, через потерю работы, доллар па 50, бензин па 70, цитрамон па 20, газ па 100. Работу за еду. А вы хотите чтобы всех коснулось, кроме вас и у того у кого спина больная. Вы не глупый человек... вам просто надо принять реальность. В большой капкан попали все. Не ищите спасения для 2-3 человек когда вокруг плохо миллионам. И на душе станет легче.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 тра, 2022 10:23, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Я про отказ, вроде, спрашивал -- к получению вопросов нет.
зачем вам отказ? показываете новый паспорт и выезжаете. На выезд иностранцев запрета нет. Друг с 95 проживающий в Израиле еще до войны зачем то надумал восстановить украинский паспорт, приехал написал заявление, заплатил штраф и получил ид карту с инн. Сомневаюсь что процедура отказа от гражданства вообще есть. Украина своих детей не бросает. Цените это. Ну или надо быть Саакашвили и поссориться с Порошенко.
flyman написав:це совково-комуністичний підхід: вирівняти всіх в злиднях, особливо наглядно проявилося у 1933
в 1933 войну своему народу объявил Сталин. Разницу чувствуешь? Зеленский не объявлял тебе войну, не кормил тебя тюремной баландой, не расстреливал по ложному доносу. Не путай гавно с мармеладом. Предъявляй претензии Путину. Зеленский тебя защищает. Другой мог бы капитулировать и сидел бы ты уже в сибири, комаров кормил. Жемчуг у него мелкий...
Дочь российского диктатора Владимира Путина Екатерина Тихонова живет на две страны – РФ и Германию. Детальнее об этом рассказали расследователи совместного проекта "Важных историй" и Der Spiegel.
"Президент России называет тех, кто ориентируется на Запад, национал-предателями. Тогда в национал-предатели нужно записать и его дочь, которая в последние годы жила на две страны — Россию и Германию?" – пишут авторы.
В их распоряжение оказались данные о перелетах дочери Путина за последние два года, а также документы с почти ее личного охранника и работника Службы безопасности президента Алексея Скрипчака. Согласно им, в течение указанного времени Тихонова более 50 раз летала в Мюнхен, а в 2019 году она даже планировала переехать в Германию.
С 2016 Тихонова жила и работала с артистом Игорем Зеленским. Через год, в 2017 году, у них родилась дочь. В паспорте ее фамилия - Игоревна, о чем свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении расследователей документы.
Что касается артиста Зеленского, то с 2018 года он является членом наблюдательного совета фонда "Национальное культурное наследие" – отвечает за строительство культурно-образовательных комплексов в регионах. Инициатором создания фонда стал диктатор Путин. Осваивать бюджет в 120 млрд рублей должны были его ближайшие друзья Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг.
vitaliian написав:показываете новый паспорт и выезжаете.
не зовсім так. Як відомо на Закарпатті в багатьох є угорські паспорти (в етнічних угорців і не тільки), так от в березні неможливо було виїхати по угорському паспорту якщо на кордоні небуло відмітки що ти і заїхав в UA по ньому. Тобто людина в якої просто стояв цей паспорт в тумбочці на всякий случай виїхати не могла. Як зараз, незнаю
flyman написав:це совково-комуністичний підхід: вирівняти всіх в злиднях, особливо наглядно проявилося у 1933
в 1933 войну своему народу объявил Сталин. Разницу чувствуешь? Зеленский не объявлял тебе войну, не кормил тебя тюремной баландой, не расстреливал по ложному доносу. Не путай гавно с мармеладом. Предъявляй претензии Путину. Зеленский тебя защищает. Другой мог бы капитулировать и сидел бы ты уже в сибири, комаров кормил. Жемчуг у него мелкий...
Так еще не вечер Статья 3-я Конституции -- уже нарушена... Прод-разверстка, трудодни, коллективизация -- это уже так, мелкие неурядицы...