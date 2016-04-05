Дочь российского диктатора Владимира Путина Екатерина Тихонова живет на две страны – РФ и Германию. Детальнее об этом рассказали расследователи совместного проекта "Важных историй" и Der Spiegel.



"Президент России называет тех, кто ориентируется на Запад, национал-предателями. Тогда в национал-предатели нужно записать и его дочь, которая в последние годы жила на две страны — Россию и Германию?" – пишут авторы.



В их распоряжение оказались данные о перелетах дочери Путина за последние два года, а также документы с почти ее личного охранника и работника Службы безопасности президента Алексея Скрипчака. Согласно им, в течение указанного времени Тихонова более 50 раз летала в Мюнхен, а в 2019 году она даже планировала переехать в Германию.



С 2016 Тихонова жила и работала с артистом Игорем Зеленским. Через год, в 2017 году, у них родилась дочь. В паспорте ее фамилия - Игоревна, о чем свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении расследователей документы.



Что касается артиста Зеленского, то с 2018 года он является членом наблюдательного совета фонда "Национальное культурное наследие" – отвечает за строительство культурно-образовательных комплексов в регионах. Инициатором создания фонда стал диктатор Путин. Осваивать бюджет в 120 млрд рублей должны были его ближайшие друзья Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг.