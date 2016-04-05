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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1049105010511052>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:37

  Water написав:
  vitaliian написав:в 1933 войну своему народу объявил Сталин. Разницу чувствуете?

Немає різниці, зараз пуйло хоче всіх нас знищити крапка

вы вправе просить защиты у Зеленского, ВСУ и ТРО. В 1933м защиты было просить не у кого. разницы говорите нет?! Сравнили куй с пальцем.
  Letusrock написав:не зовсім так. Як відомо на Закарпатті в багатьох є угорські паспорти (в етнічних угорців і не тільки), так от в березні неможливо було виїхати по угорському паспорту якщо на кордоні небуло відмітки що ти і заїхав в UA по ньому. Тобто людина в якої просто стояв цей паспорт в тумбочці на всякий случай виїхати не могла.
Як зараз, незнаю
это странно, тянет на международный скандал, распоряжаться гражданами других государств Украина не в праве. Любой суд был бы на стороне иностранца. Имхо просить у ЕС помощь и одновременно щемить права граждан ЕС - какая то дичь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 тра, 2022 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:46

  vitaliian написав:
  Letusrock написав:не зовсім так. Як відомо на Закарпатті в багатьох є угорські паспорти (в етнічних угорців і не тільки), так от в березні неможливо було виїхати по угорському паспорту якщо на кордоні небуло відмітки що ти і заїхав в UA по ньому. Тобто людина в якої просто стояв цей паспорт в тумбочці на всякий случай виїхати не могла.
Як зараз, незнаю
это странно, тянет на международный скандал, распоряжаться гражданами других государств Украина не в праве. Любой суд был бы на стороне иностранца.

Возникает логичный вопрос, а украинский паспорт у них тоже есть ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:48

  vitaliian написав:
  Letusrock написав:не зовсім так. Як відомо на Закарпатті в багатьох є угорські паспорти (в етнічних угорців і не тільки), так от в березні неможливо було виїхати по угорському паспорту якщо на кордоні небуло відмітки що ти і заїхав в UA по ньому. Тобто людина в якої просто стояв цей паспорт в тумбочці на всякий случай виїхати не могла.
Як зараз, незнаю
это странно, тянет на международный скандал, распоряжаться гражданами других государств Украина не в праве. Любой суд был бы на стороне иностранца.

Так в этот суд еще попасть нужно -- а в суд "почему-то" не пускают. :roll:
Ну и коллизия с двойным гражданством -- Украина его запрещает, вроде как. Т.е. Украина распоряжается "своей частью" граждана других государств :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:50

  _hunter написав:Прод-разверстка, трудодни, коллективизация -- это уже так, мелкие неурядицы...
что это даст обороне. У нас где то дефицит рабочих рук для трудодней? наоборот безработица, хочется чтобы правительство дало людям работу. На счёт коллективизации вообще не понял, наверное что то личное :D У Зеленского нет никакого смысла и желание вас поработить, ему нужны ресурсы для обороны, в том числе человеческие. Любой Президент сделал бы тоже самое.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:52

  vitaliian написав:
  _hunter написав:Я про отказ, вроде, спрашивал -- к получению вопросов нет.
зачем вам отказ?
....
Сомневаюсь что процедура отказа от гражданства вообще есть. Украина своих детей не бросает. ...

Процедура отказа от гражданства таки есть и достаточно муторная и относительно дорогая.
Украина своих детей не бросает, а дети бросают её достаточно часто.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:56

  _hunter написав:Ну и коллизия с двойным гражданством -- Украина его запрещает, вроде как. Т.е. Украина распоряжается "своей частью" граждана других государств
У человека на лице не написано что он Иванов Иван Иванович. Как это доказать по ДНК, что ли. Тем более в пункте пропуска, у которого нет таких полномочий, если документ не поддельный обязаны выпустить. Или отправить (документ) на экспертизу.
  ЛАД написав:Украина своих детей не бросает, а дети бросают её достаточно часто.
крепостного права нет. Пусть едут, я не держу. Кстати как вариант, тем кто хочет выехать, паспорт на стол и едь куда угодно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 тра, 2022 10:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:56

  Letusrock написав:
  vitaliian написав:показываете новый паспорт и выезжаете.

не зовсім так. Як відомо на Закарпатті в багатьох є угорські паспорти (в етнічних угорців і не тільки), так от в березні неможливо було виїхати по угорському паспорту якщо на кордоні небуло відмітки що ти і заїхав в UA по ньому. Тобто людина в якої просто стояв цей паспорт в тумбочці на всякий случай виїхати не могла.
Як зараз, незнаю

Якщо громадянин УА, то маєш в"їзжати і виїзжати по паспорту УА.
А паспорт Угорщини показувати угорським пограничникам.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 10:58

  vitaliian написав:
  _hunter написав:Прод-разверстка, трудодни, коллективизация -- это уже так, мелкие неурядицы...
что это даст обороне. У нас где то дефицит рабочих рук для трудодней? наоборот безработица, хочется чтобы правительство дало людям работу. На счёт коллективизации вообще не понял, наверное что то личное :D У Зеленского нет никакого смысла и желание вас поработить, ему нужны ресурсы для обороны, в том числе человеческие.

>>> что это даст обороне. У нас где то дефицит рабочих рук для трудодней
я могу ошибаться, но вы, вроде, постоянно пишите, что Ирпень уже целый месяц никто не восстанавливает? -- собирается батальйон-другой стройбатовцев -- и вперед проблему решать.

>>> безработица, хочется чтобы правительство дало людям работу
за работу же деньги платить нужно? А деньги неплохо бы не просто печатать для этого :wink: -- а если трудо-дни выдавать -- и проблемы нет.

>>> На счёт коллективизации вообще не понял
а что тут понимать? -- просто один из столпов коммунизма -- как и всеобщая воинская повинность. :wink:

>>> У Зеленского нет никакого смысла и желание вас поработить
так и я не говорю, что все это прямо завтра будет. Но первый шаг в эту сторону уже сделан. И соблазн решать проблемы чисто силовыми методами -- ой как велик...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:00

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Украина своих детей не бросает, а дети бросают её достаточно часто.
крепостного права нет. Пусть едут, я не держу. Кстати как вариант, тем кто хочет выехать, паспорт на стол и едь куда угодно.

Увы, погранцам на это разрешение -- вообще пофиг. :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 11:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський пояснив, що воєнний стан продовжать одразу на 3 місяці, оскільки контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона

Походу железный занавес надолго. Так что самое время поступать в какой-то польский университет, в 35 лет как раз самое оно, чтобы потом выехать "студентом".
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