Додано: Чет 19 тра, 2022 11:10

vitaliian написав: ........

У Зеленского нет никакого смысла и желание вас поработить, ему нужны ресурсы для обороны, в том числе человеческие . Любой Президент сделал бы тоже самое. ........У Зеленского нет никакого смысла и желание вас поработить, ему. Любой Президент сделал бы тоже самое.

Так таки нужны человеческие ресурсы = "массовка"?Обсуждать сейчас опыт нашей войны ещё рано (хотя некоторые выводы, наверное, уже можно сделать), да и не готов и не хочу.Не готов, т.к. совершенно недостаточно информации, а не хочу, т.к., с одной стороны, нет смысла - решения принимать не нам, а, с другой стороны, меня слишком быстро банят.Взятие городов, действительно, отдельный вопрос. Но для оттеснения войск противника нужны люди ("массовка"), артой и с воздуха всех не уничтожишь. И для охраны путей снабжения тоже нужны люди.P.s. О ситуации в Харькове. Неделю назад хотел написать, что второй день нет обстрелов города, не успел. Неделя прошла тихо, но позапрошлой ночью опять прилетело на Алексеевку и Салтовку, вчера тоже были прилёты. С чем связано, не знаю - то ли подтянули более дальнобойную арту, то ли ещё что.