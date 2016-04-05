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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 тра, 2022 11:03
_hunter написав:
У нас где то дефицит рабочих рук для трудодней
я могу ошибаться, но вы, вроде, постоянно пишите, что Ирпень уже целый месяц никто не восстанавливает? -- собирается батальйон-другой стройбатовцев -- и вперед проблему решать.
странно мои руки вполне рабочие, даже грузовой транспорт есть, только никому это не нужно на данный момент. Что могу делаю сам, друзья, когда будете убирать битые стекла, надевайте очки и респиратор
, потом осколки размером с печинку из глаза вынимал.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 19 тра, 2022 11:06, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 11:03
ЛАД написав: vitaliian написав: _hunter написав:
Я про отказ, вроде, спрашивал -- к получению вопросов нет.
зачем вам отказ?
....
Сомневаюсь что процедура отказа от гражданства вообще есть. Украина своих детей не бросает. ...
Процедура отказа от гражданства таки есть и достаточно муторная и относительно дорогая.
Украина своих детей не бросает, а дети бросают её достаточно часто.
Процедура, всетаки, не _отказа_ а обмена: _сначала_ в другой стране человек получает гарантии получения гражданства, потом подает заяву аж на самого Президента Украины -- тот ее лично рассматривает.
Торжественно сжечь паспорт на границе и сделать погранцам ручкой -- не получится
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Додано: Чет 19 тра, 2022 11:09
vitaliian написав: _hunter написав:
У нас где то дефицит рабочих рук для трудодней
я могу ошибаться, но вы, вроде, постоянно пишите, что Ирпень уже целый месяц никто не восстанавливает? -- собирается батальйон-другой стройбатовцев -- и вперед проблему решать.
странно мои руки вполне рабочие, даже грузовой транспорт есть, только никому это не нужно на данный момент.
А это другая проблема микроменеджмента: _никто_ не знает, что кому нужно _на данный момент_. -- но на всякий случай "не пущать и запретить".
В любом случае -- это мы уже АЖ куда-то к 43ей статье спустились, а как я уже говорил -- еще не вечер.
ПТУшников _уже_ от мобилизации освободили -- хотя, как вы сами заметили, их "руки" нафиг _сейчас_ нигде никому особо не нужны...
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Додано: Чет 19 тра, 2022 11:10
vitaliian написав:
........
У Зеленского нет никакого смысла и желание вас поработить, ему нужны ресурсы для обороны, в том числе человеческие
. Любой Президент сделал бы тоже самое.
Так таки нужны человеческие ресурсы = "массовка"?
Обсуждать сейчас опыт нашей войны ещё рано (хотя некоторые выводы, наверное, уже можно сделать), да и не готов и не хочу.
Не готов, т.к. совершенно недостаточно информации, а не хочу, т.к., с одной стороны, нет смысла - решения принимать не нам, а, с другой стороны, меня слишком быстро банят.
Взятие городов, действительно, отдельный вопрос. Но для оттеснения войск противника нужны люди ("массовка"), артой и с воздуха всех не уничтожишь. И для охраны путей снабжения тоже нужны люди.
P.s. О ситуации в Харькове. Неделю назад хотел написать, что второй день нет обстрелов города, не успел. Неделя прошла тихо, но позапрошлой ночью опять прилетело на Алексеевку и Салтовку, вчера тоже были прилёты. С чем связано, не знаю - то ли подтянули более дальнобойную арту, то ли ещё что.
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