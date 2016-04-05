Процедура отказа от гражданства таки есть и достаточно муторная и относительно дорогая.
Украина своих детей не бросает, а дети бросают её достаточно часто.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 10:52
Процедура отказа от гражданства таки есть и достаточно муторная и относительно дорогая.
Украина своих детей не бросает, а дети бросают её достаточно часто.
Додано: Чет 19 тра, 2022 10:56
У человека на лице не написано что он Иванов Иван Иванович. Как это доказать по ДНК, что ли. Тем более в пункте пропуска, у которого нет таких полномочий, если документ не поддельный обязаны выпустить. Или отправить (документ) на экспертизу.
крепостного права нет. Пусть едут, я не держу. Кстати как вариант, тем кто хочет выехать, паспорт на стол и едь куда угодно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 тра, 2022 10:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 19 тра, 2022 10:56
Якщо громадянин УА, то маєш в"їзжати і виїзжати по паспорту УА.
А паспорт Угорщини показувати угорським пограничникам.
Додано: Чет 19 тра, 2022 10:58
>>> что это даст обороне. У нас где то дефицит рабочих рук для трудодней
я могу ошибаться, но вы, вроде, постоянно пишите, что Ирпень уже целый месяц никто не восстанавливает? -- собирается батальйон-другой стройбатовцев -- и вперед проблему решать.
>>> безработица, хочется чтобы правительство дало людям работу
за работу же деньги платить нужно? А деньги неплохо бы не просто печатать для этого -- а если трудо-дни выдавать -- и проблемы нет.
>>> На счёт коллективизации вообще не понял
а что тут понимать? -- просто один из столпов коммунизма -- как и всеобщая воинская повинность.
>>> У Зеленского нет никакого смысла и желание вас поработить
так и я не говорю, что все это прямо завтра будет. Но первый шаг в эту сторону уже сделан. И соблазн решать проблемы чисто силовыми методами -- ой как велик...
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:00
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Походу железный занавес надолго. Так что самое время поступать в какой-то польский университет, в 35 лет как раз самое оно, чтобы потом выехать "студентом".
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:03
странно мои руки вполне рабочие, даже грузовой транспорт есть, только никому это не нужно на данный момент. Топливо в дефиците. Что могу делаю сам.
Друзья, когда будете убирать битые стекла, надевайте очки и респиратор, потом осколки размером с печинку из глаза вынимал.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 тра, 2022 11:29, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:03
Процедура, всетаки, не _отказа_ а обмена: _сначала_ в другой стране человек получает гарантии получения гражданства, потом подает заяву аж на самого Президента Украины -- тот ее лично рассматривает.
Торжественно сжечь паспорт на границе и сделать погранцам ручкой -- не получится
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:09
А это другая проблема микроменеджмента: _никто_ не знает, что кому нужно _на данный момент_. -- но на всякий случай "не пущать и запретить".
В любом случае -- это мы уже АЖ куда-то к 43ей статье спустились, а как я уже говорил -- еще не вечер.
ПТУшников _уже_ от мобилизации освободили -- хотя, как вы сами заметили, их "руки" нафиг _сейчас_ нигде никому особо не нужны...
Додано: Чет 19 тра, 2022 11:10
Так таки нужны человеческие ресурсы = "массовка"?
Обсуждать сейчас опыт нашей войны ещё рано (хотя некоторые выводы, наверное, уже можно сделать), да и не готов и не хочу.
Не готов, т.к. совершенно недостаточно информации, а не хочу, т.к., с одной стороны, нет смысла - решения принимать не нам, а, с другой стороны, меня слишком быстро банят.
Взятие городов, действительно, отдельный вопрос. Но для оттеснения войск противника нужны люди ("массовка"), артой и с воздуха всех не уничтожишь. И для охраны путей снабжения тоже нужны люди.
P.s. О ситуации в Харькове. Неделю назад хотел написать, что второй день нет обстрелов города, не успел. Неделя прошла тихо, но позапрошлой ночью опять прилетело на Алексеевку и Салтовку, вчера тоже были прилёты. С чем связано, не знаю - то ли подтянули более дальнобойную арту, то ли ещё что.
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