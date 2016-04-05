Додано: Чет 19 тра, 2022 10:58

vitaliian написав: _hunter написав: Прод-разверстка, трудодни, коллективизация -- это уже так, мелкие неурядицы... Прод-разверстка, трудодни, коллективизация -- это уже так, мелкие неурядицы... что это даст обороне. У нас где то дефицит рабочих рук для трудодней? наоборот безработица, хочется чтобы правительство дало людям работу. На счёт коллективизации вообще не понял, наверное что то личное У Зеленского нет никакого смысла и желание вас поработить, ему нужны ресурсы для обороны, в том числе человеческие. что это даст обороне. У нас где то дефицит рабочих рук для трудодней? наоборот безработица, хочется чтобы правительство дало людям работу. На счёт коллективизации вообще не понял, наверное что то личноеУ Зеленского нет никакого смысла и желание вас поработить, ему нужны ресурсы для обороны, в том числе человеческие.

>>> что это даст обороне. У нас где то дефицит рабочих рук для трудоднейя могу ошибаться, но вы, вроде, постоянно пишите, что Ирпень уже целый месяц никто не восстанавливает? -- собирается батальйон-другой стройбатовцев -- и вперед проблему решать.>>> безработица, хочется чтобы правительство дало людям работуза работу же деньги платить нужно? А деньги неплохо бы не просто печатать для этого-- а если трудо-дни выдавать -- и проблемы нет.>>> На счёт коллективизации вообще не поняла что тут понимать? -- просто один из столпов коммунизма -- как и всеобщая воинская повинность.>>> У Зеленского нет никакого смысла и желание вас поработитьтак и я не говорю, что все это прямо завтра будет. Но первый шаг в эту сторону уже сделан. И соблазн решать проблемы чисто силовыми методами -- ой как велик...