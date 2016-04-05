Додано: Чет 19 тра, 2022 11:55

vitaliian написав: yanyura как вы там живы здоровы? редко появляетесь. как вы там живы здоровы? редко появляетесь.

Igneus



"Мимо" именно у Вас.

именно как юрист

Эту ветку читаю ежедневно, минимум 2 раза в день (если есть стац. Инет), для того чтобы читать не обязательно заходить через регистрацию. Редко пишу, т.к. особо не о чем - украинский флаг по-прежнему висит над зданием поссовета, мер пока еще тот же, хотя попытки заменить его были, орки отклонили желания 9 претендентов занять его место (причины не знаю, не все жители поселка), все продукты (кроме хлеба, "Чумака" и бердянских колбас) и бензин/солярка привозное из Крыма. В остальном без особых изменений.Пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам, субсидии всем приходят без задержек, хуже всего тем, кто получает их на Укрпочте, т.к. там проблема с наличкой, еще за апрель не получили, хотя ведомости уже и за май пришли. Обналичка с карточек без проблем, ежедневно минимум 2-3 человека обналичивают под 5%, в магазинах, да и частично на рынке, можно рассчитаться переводом с карточки.Хуже всего будет, когда орки начнут отступать (предполагаю, что будет типа Бучи), но сейчас об этом стараюсь не думать, проблемы надо решать по мере их поступления.В дискуссиях по типу русского языка и противопоставления Зеленского-Порошенко участвовать не собираюсь, считаю что сейчас этому не время, с этим будем разбираться после Победы.Вполне возможно, спорить не буду, квалифицированный юрист вы, но не я. Надеюсь, что вы,, уже подали в Конституционный суд на это нарушение Конституции (запрет выезжать из Украины мужчинам в возрасте до 60 лет)? Или как раньше, напишете, что вы не имеете право это делать, если это не касается лично вас?