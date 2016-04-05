ЛАД написав:Так таки нужны человеческие ресурсы = "массовка"
Зебра изначально говорил про массовку для фронта, на передовые позиции. В чём я усомнился. Для тыла конечно нужна! Кто то должен обеспечивать фронт (и мирных жителей) жильем, коммуникациями, транспортом, продовольствием, стройматериалами, медициной. Детям нужно образование. С фронтовой справкой в вузы учиться не берут.
_hunter написав:А это другая проблема микроменеджмента: _никто_ не знает, что кому нужно _на данный момент_. -- но на всякий случай "не пущать и запретить".
тоже это вижу, вроде скинули инициативу на мэров, а денег в местных бюджетах нету. В Ирпень даже скорые из Германии передали.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 тра, 2022 11:18, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Статья 3-я Конституции -- уже нарушена..
Мимо:
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
_hunter написав:Статья 3-я Конституции -- уже нарушена..
Мимо:
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
Статья 3-я Конституции в перечне запрещенных ограничений прав и свобод отсутствует.
Вроде как у нас сверху вниз чтение? Т.е. Статья 3 "главнее" 64-й? Ну да и пофиг: Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Сейчас же имеет место насильственная отправка человека в условия, где его жизнь подвергается неилюзорной опасности.
_hunter написав:Статья 3-я Конституции -- уже нарушена..
Мимо:
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
Статья 3-я Конституции в перечне запрещенных ограничений прав и свобод отсутствует.
"Мимо" именно у Вас.
Права и свободы человека и гражданина установлены в Разделе II Конституции Украины (статьи 21-63). Поэтому в статье 64 этого же Раздела указаны те статьи из этого же Раздела, права и свободы в которых не подлежат ограничению в условиях военного или чрезвычайного положения.
Статья 3 Конституции Украины находится в ее Разделе I "Общие основы". Этот Раздел определяет основы конституционного строя Украины, которые не подлежат ограничениям даже в условиях военного или чрезвычайного положения.
vitaliian написав:yanyura как вы там живы здоровы? редко появляетесь.
Эту ветку читаю ежедневно, минимум 2 раза в день (если есть стац. Инет), для того чтобы читать не обязательно заходить через регистрацию. Редко пишу, т.к. особо не о чем - украинский флаг по-прежнему висит над зданием поссовета, мер пока еще тот же, хотя попытки заменить его были, орки отклонили желания 9 претендентов занять его место (причины не знаю, не все жители поселка), все продукты (кроме хлеба, "Чумака" и бердянских колбас) и бензин/солярка привозное из Крыма. В остальном без особых изменений.
Пенсии, пособия, зарплаты бюджетникам, субсидии всем приходят без задержек, хуже всего тем, кто получает их на Укрпочте, т.к. там проблема с наличкой, еще за апрель не получили, хотя ведомости уже и за май пришли. Обналичка с карточек без проблем, ежедневно минимум 2-3 человека обналичивают под 5%, в магазинах, да и частично на рынке, можно рассчитаться переводом с карточки.
Хуже всего будет, когда орки начнут отступать (предполагаю, что будет типа Бучи), но сейчас об этом стараюсь не думать, проблемы надо решать по мере их поступления.
В дискуссиях по типу русского языка и противопоставления Зеленского-Порошенко участвовать не собираюсь, считаю что сейчас этому не время, с этим будем разбираться после Победы.
Igneus
"Мимо" именно у Вас.
Вполне возможно, спорить не буду, квалифицированный юрист вы, но не я. Надеюсь, что вы, именно как юрист, уже подали в Конституционный суд на это нарушение Конституции (запрет выезжать из Украины мужчинам в возрасте до 60 лет)? Или как раньше, напишете, что вы не имеете право это делать, если это не касается лично вас?
Востаннє редагувалось yanyura в Чет 19 тра, 2022 12:01, всього редагувалось 1 раз.