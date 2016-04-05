Вполне возможно, спорить не буду, квалифицированный юрист вы, но не я. Надеюсь, что вы, именно как юрист, уже подали в Конституционный суд на это нарушение Конституции (запрет выезжать из Украины мужчинам в возрасте до 60 лет)? Или как раньше, напишете, что вы не имеете право это делать, если это не касается лично вас?
Для того аби Путін перейшов до мирних переговорів і перестав диктувати свої умови миру, потрібно посилити обороноздатність України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у спеціальному виступі у Бундестазі, пише Bild.
«Путін, як і раніше, вважає, що може бомбити і диктувати мир. Але він помиляється. Так само як він помилявся щодо рішучості українців та єдності наших союзів. Тому що українці цього не приймають, і ми також», – сказав Шольц.
Канцлер заявив, що тільки коли Путін зрозуміє, що не може зламати обороноздатність України, він буде готовий серйозно вести мирні переговори, і для цього важливо посилити військову допомогу Києву.
Шольц захищав позицію уряду Німеччини про підтримку України «в тому числі у постачанні озброєнь, включаючи важку техніку» – навіть якщо одні вважають, що «підтримка не заходить досить далеко», а інші, що «надто далеко».
«У нас у всіх одна спільна мета: Росія не має виграти цю війну. Україна має вижити», – д
_hunter На трудодни тоже нужно хоть что-нибудь выдавать (продукты, одежду,...), а не просто галочки в ведомости. Всеобщая воинская повинность аж никак не "столп коммунизма". Ещё относительно недавно она существовала практически во всех странах. По классикам коммунизма армии вообще не должно быть - "всеобщее вооружение народа" (что-то вроде швейцарской системы).
Вполне возможно, спорить не буду, квалифицированный юрист вы, но не я. Надеюсь, что вы, именно как юрист, уже подали в Конституционный суд на это нарушение Конституции (запрет выезжать из Украины мужчинам в возрасте до 60 лет)? Или как раньше, напишете, что вы не имеете право это делать, если это не касается лично вас?
Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть трупы проплывающих врагов. (с) Конфуций
т.е. ничего не надо делать, надо просто ждать и все само как-то рассосется. Тогда какой смысл в дискуссии на ветке по запрету выезда мужчинам за границу вместо попыток решения этого в законодательном поле? Разговор ради разговора?