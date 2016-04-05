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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1050105110521053
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:15

  yanyura написав:\\\
Igneus

"Мимо" именно у Вас.

Вполне возможно, спорить не буду, квалифицированный юрист вы, но не я. Надеюсь, что вы, именно как юрист, уже подали в Конституционный суд на это нарушение Конституции (запрет выезжать из Украины мужчинам в возрасте до 60 лет)? Или как раньше, напишете, что вы не имеете право это делать, если это не касается лично вас?

Увы, особого смысла нет: тут как с падишахом -- ко времени вынесения решения -- это решение нафиг никому не нужно будет...
https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/1 ... yut-v-sude
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:20

  flyman написав:У РФ людських ресурсів в 5 разів більше.

Чому не чекати, коли санкції додусять, до чого ця бравада?
Кому потрібно відвойовувати Крим і Донбас, добровольці крок вперед.

Від 1991 року держава збирала податки, де результат?

Мало желающих умирать за бамбас :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:22

Для того аби Путін перейшов до мирних переговорів і перестав диктувати свої умови миру, потрібно посилити обороноздатність України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у спеціальному виступі у Бундестазі, пише Bild.

«Путін, як і раніше, вважає, що може бомбити і диктувати мир. Але він помиляється. Так само як він помилявся щодо рішучості українців та єдності наших союзів. Тому що українці цього не приймають, і ми також», – сказав Шольц.

Канцлер заявив, що тільки коли Путін зрозуміє, що не може зламати обороноздатність України, він буде готовий серйозно вести мирні переговори, і для цього важливо посилити військову допомогу Києву.

Шольц захищав позицію уряду Німеччини про підтримку України «в тому числі у постачанні озброєнь, включаючи важку техніку» – навіть якщо одні вважають, що «підтримка не заходить досить далеко», а інші, що «надто далеко».

«У нас у всіх одна спільна мета: Росія не має виграти цю війну. Україна має вижити», – д

https://www.bild.de/politik/inland/poli ... .bild.html
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:40

_hunter
На трудодни тоже нужно хоть что-нибудь выдавать (продукты, одежду,...), а не просто галочки в ведомости.
Всеобщая воинская повинность аж никак не "столп коммунизма". Ещё относительно недавно она существовала практически во всех странах. По классикам коммунизма армии вообще не должно быть - "всеобщее вооружение народа" (что-то вроде швейцарской системы).
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:41

  _hunter написав:
  yanyura написав:\\\
Igneus

"Мимо" именно у Вас.

Вполне возможно, спорить не буду, квалифицированный юрист вы, но не я. Надеюсь, что вы, именно как юрист, уже подали в Конституционный суд на это нарушение Конституции (запрет выезжать из Украины мужчинам в возрасте до 60 лет)? Или как раньше, напишете, что вы не имеете право это делать, если это не касается лично вас?

Увы, особого смысла нет: тут как с падишахом -- ко времени вынесения решения -- это решение нафиг никому не нужно будет...
https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/1 ... yut-v-sude

Я понял вашу точку зрения:
Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть трупы проплывающих врагов. (с) Конфуций

т.е. ничего не надо делать, надо просто ждать и все само как-то рассосется. Тогда какой смысл в дискуссии на ветке по запрету выезда мужчинам за границу вместо попыток решения этого в законодательном поле? Разговор ради разговора?
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:42

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