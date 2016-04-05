_hunter На трудодни тоже нужно хоть что-нибудь выдавать (продукты, одежду,...), а не просто галочки в ведомости. Всеобщая воинская повинность аж никак не "столп коммунизма". Ещё относительно недавно она существовала практически во всех странах. По классикам коммунизма армии вообще не должно быть - "всеобщее вооружение народа" (что-то вроде швейцарской системы).
Вполне возможно, спорить не буду, квалифицированный юрист вы, но не я. Надеюсь, что вы, именно как юрист, уже подали в Конституционный суд на это нарушение Конституции (запрет выезжать из Украины мужчинам в возрасте до 60 лет)? Или как раньше, напишете, что вы не имеете право это делать, если это не касается лично вас?
Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть трупы проплывающих врагов. (с) Конфуций
т.е. ничего не надо делать, надо просто ждать и все само как-то рассосется. Тогда какой смысл в дискуссии на ветке по запрету выезда мужчинам за границу вместо попыток решения этого в законодательном поле? Разговор ради разговора?
vitaliian написав:......... зачем вам отказ? .... Сомневаюсь что процедура отказа от гражданства вообще есть. Украина своих детей не бросает. ...
Процедура отказа от гражданства таки есть и достаточно муторная и относительно дорогая. Украина своих детей не бросает, а дети бросают её достаточно часто.
Процедура, всетаки, не _отказа_ а обмена: _сначала_ в другой стране человек получает гарантии получения гражданства, потом подает заяву аж на самого Президента Украины -- тот ее лично рассматривает. Торжественно сжечь паспорт на границе и сделать погранцам ручкой -- не получится
Не получится. Но то, что Вы описали, тоже процедура отказа. К Президенту человек обращается именно с заявой об отказе. Получил ли он уже гражданство другой страны Президента Украины не особо интересует.
❗️Интересный Твиттер-тред американского историка Тимоти Снайдера: ✔️Бессмысленно защищать Путина от ощущения, что он проигрывает. Он поймет это сам и будет действовать, чтобы защитить себя. ✔️Россияне не загнаны в угол. Российская армия не загнана в угол. Это силы вторжения. При поражении части просто отступят через границу в Россию. ✔️Путин правит в виртуальной реальности, где всегда есть путь к отступлению. Его нельзя загнать в угол в Украине, потому что Украина — это реальное место. ✔️Людям из других обществ трудно понять, что Путин — диктатор, контролирующий СМИ своей страны. Он правит, меняя повестку. ✔️Путин постоянно меняет повестку. После предыдущего вторжения РФ в Украину его СМИ изо дня в день переключали тему на Сирию, и россияне переключились. ✔️Когда в феврале этого года Россия вторглась в Украину, СМИ быстро переключились с заявления о невозможности вторжения на заявление о его неизбежности. Россияне переключились следом. ✔️В случае реального поражения Путин просто объявит о своей победе по телевидению, и россияне поверят ему или сделают вид, что поверили. Для этого ему не нужна наша помощь. ✔️Бессмысленно создавать "пути отхода" в реальном мире, когда все, что нужно Путину, - это один в виртуальном мире, который он полностью контролирует. Разговоры о "путях отхода" просто дают российским лидерам повод посмеяться. ✔️Безусловно, Путин может ошибиться и слишком долго ждать, чтобы объявить о своей победе в виртуальном мире. В этом случае он потеряет власть. Мы не можем уберечь его от такой ошибки, да и пытаться не стоит. ✔️Власть Путина над СМИ будет полной до того момента, пока она не прекратится. Нет интервала, когда наши действия в реальном мире будут иметь значение. Либо наши пути отхода не нужны, либо они не имеют значения. ✔️Гротескно просить украинцев принимать решения о войне для удобства российских телепродюсеров, которые в любом случае не руководствуются реальным миром. ✔️Неправильное понимание России из-за клише о «поворотах» и «путях отхода» продлит войну, отвлекая внимание от простой необходимости поражения России. ✔️Украина — это совсем другая история. Зеленский, в отличие от Путина, избран демократическим путем, чувствует ответственность за свой народ и правит в мире, где другие имеют значение. ✔️В Украине есть пресса, которой правительство не руководит. Зеленский не может просто сменить тему. Он должен обращать внимание на людей для принятия любого важного решения. ✔️В отличие от Путина, Зеленский должен убедить свой народ положить конец этой войне. Поэтому ему нужна помощь как для победы в войне, так и для того, чтобы рассказать украинцам, что будет дальше. ✔️В отличие от российских солдат, украинцам больше некуда идти. Они не могут просто пойти домой. Война ведется в их стране. Потом они вернутся в свои дома и будут их восстанавливать. ✔️Прекращение войны означает больше думать об украинском народе и его будущем и меньше беспокоиться о проблеме, что делать Путину, которой на самом деле нет. Мирослав Кайданник, перевод возможно ShrikeNews
Вполне возможно, спорить не буду, квалифицированный юрист вы, но не я. Надеюсь, что вы, именно как юрист, уже подали в Конституционный суд на это нарушение Конституции (запрет выезжать из Украины мужчинам в возрасте до 60 лет)? Или как раньше, напишете, что вы не имеете право это делать, если это не касается лично вас?
Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть трупы проплывающих врагов. (с) Конфуций
т.е. ничего не надо делать, надо просто ждать и все само как-то рассосется. Тогда какой смысл в дискуссии на ветке по запрету выезда мужчинам за границу вместо попыток решения этого в законодательном поле? Разговор ради разговора?
Какой смысл _всей этой ветки_ -- если постить/обсуждать новости о нападении раисси -- оно прекратится?