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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10521053105410551056>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:40

_hunter
На трудодни тоже нужно хоть что-нибудь выдавать (продукты, одежду,...), а не просто галочки в ведомости.
Всеобщая воинская повинность аж никак не "столп коммунизма". Ещё относительно недавно она существовала практически во всех странах. По классикам коммунизма армии вообще не должно быть - "всеобщее вооружение народа" (что-то вроде швейцарской системы).
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:41

  _hunter написав:
  yanyura написав:\\\
Igneus

"Мимо" именно у Вас.

Вполне возможно, спорить не буду, квалифицированный юрист вы, но не я. Надеюсь, что вы, именно как юрист, уже подали в Конституционный суд на это нарушение Конституции (запрет выезжать из Украины мужчинам в возрасте до 60 лет)? Или как раньше, напишете, что вы не имеете право это делать, если это не касается лично вас?

Увы, особого смысла нет: тут как с падишахом -- ко времени вынесения решения -- это решение нафиг никому не нужно будет...
https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/1 ... yut-v-sude

Я понял вашу точку зрения:
Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть трупы проплывающих врагов. (с) Конфуций

т.е. ничего не надо делать, надо просто ждать и все само как-то рассосется. Тогда какой смысл в дискуссии на ветке по запрету выезда мужчинам за границу вместо попыток решения этого в законодательном поле? Разговор ради разговора?
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:42

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:43

  yanyura написав:Тогда какой смысл в дискуссии на ветке по запрету выезда мужчинам за границу вместо попыток решения этого в законодательном поле? Разговор ради разговора?
а к психологу или проституткам зачем ходят? Ради процесса. Обсудили - полегчало.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:45

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  vitaliian написав:.........
зачем вам отказ?
....
Сомневаюсь что процедура отказа от гражданства вообще есть. Украина своих детей не бросает. ...

Процедура отказа от гражданства таки есть и достаточно муторная и относительно дорогая.
Украина своих детей не бросает, а дети бросают её достаточно часто.

Процедура, всетаки, не _отказа_ а обмена: _сначала_ в другой стране человек получает гарантии получения гражданства, потом подает заяву аж на самого Президента Украины -- тот ее лично рассматривает.
Торжественно сжечь паспорт на границе и сделать погранцам ручкой -- не получится :wink:

Не получится.
Но то, что Вы описали, тоже процедура отказа. К Президенту человек обращается именно с заявой об отказе. Получил ли он уже гражданство другой страны Президента Украины не особо интересует.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:49

  vitaliian написав:
  mephala написав:незаконное пересечение границы?
почему нет? штраф и депортация, что собственно и требовалось. Я не сторонник, мне пофиг.

не не не.
в тюрьму и пусть рассказывает как именно попал :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Андрей Шор
21 ч. ·Довольно логично.

❗️Интересный Твиттер-тред американского историка Тимоти Снайдера:
✔️Бессмысленно защищать Путина от ощущения, что он проигрывает. Он поймет это сам и будет действовать, чтобы защитить себя.
✔️Россияне не загнаны в угол. Российская армия не загнана в угол. Это силы вторжения. При поражении части просто отступят через границу в Россию.
✔️Путин правит в виртуальной реальности, где всегда есть путь к отступлению. Его нельзя загнать в угол в Украине, потому что Украина — это реальное место.
✔️Людям из других обществ трудно понять, что Путин — диктатор, контролирующий СМИ своей страны. Он правит, меняя повестку.
✔️Путин постоянно меняет повестку. После предыдущего вторжения РФ в Украину его СМИ изо дня в день переключали тему на Сирию, и россияне переключились.
✔️Когда в феврале этого года Россия вторглась в Украину, СМИ быстро переключились с заявления о невозможности вторжения на заявление о его неизбежности. Россияне переключились следом.
✔️В случае реального поражения Путин просто объявит о своей победе по телевидению, и россияне поверят ему или сделают вид, что поверили. Для этого ему не нужна наша помощь.
✔️Бессмысленно создавать "пути отхода" в реальном мире, когда все, что нужно Путину, - это один в виртуальном мире, который он полностью контролирует. Разговоры о "путях отхода" просто дают российским лидерам повод посмеяться.
✔️Безусловно, Путин может ошибиться и слишком долго ждать, чтобы объявить о своей победе в виртуальном мире. В этом случае он потеряет власть. Мы не можем уберечь его от такой ошибки, да и пытаться не стоит.
✔️Власть Путина над СМИ будет полной до того момента, пока она не прекратится. Нет интервала, когда наши действия в реальном мире будут иметь значение. Либо наши пути отхода не нужны, либо они не имеют значения.
✔️Гротескно просить украинцев принимать решения о войне для удобства российских телепродюсеров, которые в любом случае не руководствуются реальным миром.
✔️Неправильное понимание России из-за клише о «поворотах» и «путях отхода» продлит войну, отвлекая внимание от простой необходимости поражения России.
✔️Украина — это совсем другая история. Зеленский, в отличие от Путина, избран демократическим путем, чувствует ответственность за свой народ и правит в мире, где другие имеют значение.
✔️В Украине есть пресса, которой правительство не руководит. Зеленский не может просто сменить тему. Он должен обращать внимание на людей для принятия любого важного решения.
✔️В отличие от Путина, Зеленский должен убедить свой народ положить конец этой войне. Поэтому ему нужна помощь как для победы в войне, так и для того, чтобы рассказать украинцам, что будет дальше.
✔️В отличие от российских солдат, украинцам больше некуда идти. Они не могут просто пойти домой. Война ведется в их стране. Потом они вернутся в свои дома и будут их восстанавливать.
✔️Прекращение войны означает больше думать об украинском народе и его будущем и меньше беспокоиться о проблеме, что делать Путину, которой на самом деле нет.
Мирослав Кайданник, перевод возможно ShrikeNews

https://www.facebook.com/andriy.shor/po ... 2111414936
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 12:59

  vitaliian написав:
  yanyura написав:Тогда какой смысл в дискуссии на ветке по запрету выезда мужчинам за границу вместо попыток решения этого в законодательном поле? Разговор ради разговора?
а к психологу или проституткам зачем ходят? Ради процесса. Обсудили - полегчало.

Кстати, о проститутках.
В Харькове мирная жизнь налаживается. :)
Несмотря на возобновившиеся обстрелы (сегодня опять) "девочки" на работу вышли. Вчера по Московскому проспекту проехался - стояли.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:03

  Ukrainian написав:
  ritter написав:Затянувшийся конфликт может привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности – Программа Развития ООН

Доведеться терпіти, а що робити. В країні війна. :cry:

Очень умиляют такие высказывания в устах канадо-украинца. :)
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:08

  yanyura написав:
  _hunter написав:
  yanyura написав:\\\

Вполне возможно, спорить не буду, квалифицированный юрист вы, но не я. Надеюсь, что вы, именно как юрист, уже подали в Конституционный суд на это нарушение Конституции (запрет выезжать из Украины мужчинам в возрасте до 60 лет)? Или как раньше, напишете, что вы не имеете право это делать, если это не касается лично вас?

Увы, особого смысла нет: тут как с падишахом -- ко времени вынесения решения -- это решение нафиг никому не нужно будет...
https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/1 ... yut-v-sude

Я понял вашу точку зрения:
Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть трупы проплывающих врагов. (с) Конфуций

т.е. ничего не надо делать, надо просто ждать и все само как-то рассосется. Тогда какой смысл в дискуссии на ветке по запрету выезда мужчинам за границу вместо попыток решения этого в законодательном поле? Разговор ради разговора?

Какой смысл _всей этой ветки_ :?: :lol:
-- если постить/обсуждать новости о нападении раисси -- оно прекратится? :roll:
_hunter
 
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