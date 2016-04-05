Додано: Чет 19 тра, 2022 12:54

Андрей Шор21 ч. ·Довольно логично.❗️Интересный Твиттер-тред американского историка Тимоти Снайдера:✔️Бессмысленно защищать Путина от ощущения, что он проигрывает. Он поймет это сам и будет действовать, чтобы защитить себя.✔️Россияне не загнаны в угол. Российская армия не загнана в угол. Это силы вторжения. При поражении части просто отступят через границу в Россию.✔️Путин правит в виртуальной реальности, где всегда есть путь к отступлению. Его нельзя загнать в угол в Украине, потому что Украина — это реальное место.✔️Людям из других обществ трудно понять, что Путин — диктатор, контролирующий СМИ своей страны. Он правит, меняя повестку.✔️Путин постоянно меняет повестку. После предыдущего вторжения РФ в Украину его СМИ изо дня в день переключали тему на Сирию, и россияне переключились.✔️Когда в феврале этого года Россия вторглась в Украину, СМИ быстро переключились с заявления о невозможности вторжения на заявление о его неизбежности. Россияне переключились следом.✔️В случае реального поражения Путин просто объявит о своей победе по телевидению, и россияне поверят ему или сделают вид, что поверили. Для этого ему не нужна наша помощь.✔️Бессмысленно создавать "пути отхода" в реальном мире, когда все, что нужно Путину, - это один в виртуальном мире, который он полностью контролирует. Разговоры о "путях отхода" просто дают российским лидерам повод посмеяться.✔️Безусловно, Путин может ошибиться и слишком долго ждать, чтобы объявить о своей победе в виртуальном мире. В этом случае он потеряет власть. Мы не можем уберечь его от такой ошибки, да и пытаться не стоит.✔️Власть Путина над СМИ будет полной до того момента, пока она не прекратится. Нет интервала, когда наши действия в реальном мире будут иметь значение. Либо наши пути отхода не нужны, либо они не имеют значения.✔️Гротескно просить украинцев принимать решения о войне для удобства российских телепродюсеров, которые в любом случае не руководствуются реальным миром.✔️Неправильное понимание России из-за клише о «поворотах» и «путях отхода» продлит войну, отвлекая внимание от простой необходимости поражения России.✔️Украина — это совсем другая история. Зеленский, в отличие от Путина, избран демократическим путем, чувствует ответственность за свой народ и правит в мире, где другие имеют значение.✔️В Украине есть пресса, которой правительство не руководит. Зеленский не может просто сменить тему. Он должен обращать внимание на людей для принятия любого важного решения.✔️В отличие от Путина, Зеленский должен убедить свой народ положить конец этой войне. Поэтому ему нужна помощь как для победы в войне, так и для того, чтобы рассказать украинцам, что будет дальше.✔️В отличие от российских солдат, украинцам больше некуда идти. Они не могут просто пойти домой. Война ведется в их стране. Потом они вернутся в свои дома и будут их восстанавливать.✔️Прекращение войны означает больше думать об украинском народе и его будущем и меньше беспокоиться о проблеме, что делать Путину, которой на самом деле нет.Мирослав Кайданник, перевод возможно ShrikeNews