На Юрия Шевчука составили протокол о дискредитации ВС РФ за высказывание во время концерта в Уфе: «Родина это не жопа президента, которую надо мусолить, целовать, Родина это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку».



По сообщениям, сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Шевчука от группы, не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримерку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа), и в течение часа вели беседу о высказываниях музыканта на предмет войны и Родины.



Полицейские сначала хотели задержать его, но потом просто дали ему на подпись протокол и уехали.



«За что погибают наши пацаны?» — говорил Шевчук на другом недавнем концерте. — «За что? Какие смыслы, цели? В наше время территории мало что значат. Главное — мозги, харизма и жажда построить хорошую Родину, чтоб все жили счастливо! Вот что главное!»