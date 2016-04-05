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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1053105410551056>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:09

  _hunter написав:Какой смысл _всей этой ветки_
рекомендую к прочтению. Фундаментальная работа. В войну может жизнь спасти.
https://imwerden.de/pdf/frankl_chelovek ... a_1990.pdf
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:14

  ЛАД написав:\\\ Получил ли он уже гражданство другой страны Президента Украины не особо интересует.

Не удивлюсь, если так и есть :lol: Но по закону -- интересовать должно:
Статья 19. Выход из гражданства Украины Выход из гражданства
Украины осуществляет по ходатайству лица.

В выходе из гражданства Украины может быть отказано, ... если выход из гражданства приведет к статусу лица без гражданства.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:16

  vitaliian написав:
  _hunter написав:Какой смысл _всей этой ветки_
рекомендую к прочтению. Фундаментальная работа. В войну может жизнь спасти.

Вы с адресатом промахнулись :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:18

  _hunter написав:
  vitaliian написав:
  _hunter написав:Какой смысл _всей этой ветки_
рекомендую к прочтению. Фундаментальная работа. В войну может жизнь спасти.

Вы с адресатом промахнулись :lol:

я всем)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:29

  fler написав:Від початку бойових дій до Харкова повернулося близько 600 тисяч людей. :shock:
.. і надалі повертаються. Оживають ринки, магазини, починає відкриватися малий бізнес. Люди думають, як відновити роботу середнього бізнесу навіть у тих умовах, які є на сьогодні.
“У метрополітені ще проживає 4200 людей. Будемо задіювати всі можливості, щоб надати людям інше тимчасове житло. Зокрема, розглядаємо гуртожитки вишів, соцзакладів тощо”, - сказав голова ХОВА.
t.me/kharkivoda/4769

Місто зазнало великих руйнувань, область знаходиться на кордоні з рф, щоденно обстрілюється, але люди туди повертаються.. Думаю, що більша частина з тих, хто повернувся - люди, які були в ЗУ, бо знаю, що їх там було дуже багато :roll:

Если подробнее, то
До Харкова вже повернулося близько 600 тисяч людей - Олег Синєгубов
За даними голови ХОВА, щодня залізницею до обласного центру прибуває понад 2000 людей.

Это отсюда - https://www.facebook.com/KharkivRegionalStateAdministration, пост от 16 May, 17:20.
Оригинал здесь - https://fb.watch/d5UtSZdGqL/
Неточная формулировка. Не "вернулись 600 тыс.", а, вероятно, "сегодня в городе 600 тыс.". Хотя откуда цифра не очень понятно. Подозреваю, что очень приблизительно и с потолка.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:31

  _hunter написав:
  ЛАД написав:\\\ Получил ли он уже гражданство другой страны Президента Украины не особо интересует.

Не удивлюсь, если так и есть :lol: Но по закону -- интересовать должно:
Статья 19. Выход из гражданства Украины Выход из гражданства
Украины осуществляет по ходатайству лица.

В выходе из гражданства Украины может быть отказано, ... если выход из гражданства приведет к статусу лица без гражданства.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:37

div_tmp спасибо, очень разумно и полезно.

На Юрия Шевчука составили протокол о дискредитации ВС РФ за высказывание во время концерта в Уфе: «Родина это не жопа президента, которую надо мусолить, целовать, Родина это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку».

По сообщениям, сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Шевчука от группы, не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримерку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа), и в течение часа вели беседу о высказываниях музыканта на предмет войны и Родины.

Полицейские сначала хотели задержать его, но потом просто дали ему на подпись протокол и уехали.

«За что погибают наши пацаны?» — говорил Шевчук на другом недавнем концерте. — «За что? Какие смыслы, цели? В наше время территории мало что значат. Главное — мозги, харизма и жажда построить хорошую Родину, чтоб все жили счастливо! Вот что главное!»
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:42

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:\\\ Получил ли он уже гражданство другой страны Президента Украины не особо интересует.

Не удивлюсь, если так и есть :lol: Но по закону -- интересовать должно:
Статья 19. Выход из гражданства Украины Выход из гражданства
Украины осуществляет по ходатайству лица.

В выходе из гражданства Украины может быть отказано, ... если выход из гражданства приведет к статусу лица без гражданства.

Намекаете на то, что Президенту Украины -- страны, настойчиво декларирующей стремление к вступлению в ЕС -- глубоко пофиг на Европейскую конвенцию о гражданстве? :wink:
Статья 7
Государство-участник не может предусматривать в своем внутреннем законодательстве утрату его гражданства ..., если соответствующее лицо в результате этого становится лицом без гражданства
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:45

  yanyura написав:Я понял вашу точку зрения:
Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть трупы проплывающих врагов. (с) Конфуций

т.е. ничего не надо делать, надо просто ждать и все само как-то рассосется. Тогда какой смысл в дискуссии на ветке по запрету выезда мужчинам за границу вместо попыток решения этого в законодательном поле? Разговор ради разговора?

можна сидіти і чекати коли прийде завітні 60 і здристнути і перехреститися...
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:58

  _hunter написав:....
  _hunter написав:---------
ЛАД
Получил ли он уже гражданство другой страны Президента Украины не особо интересует.
--------
Не удивлюсь, если так и есть :lol: Но по закону -- интересовать должно:
Статья 19. Выход из гражданства Украины Выход из гражданства
Украины осуществляет по ходатайству лица.

В выходе из гражданства Украины может быть отказано, ... если выход из гражданства приведет к статусу лица без гражданства.

Намекаете на то, что Президенту Украины -- страны, настойчиво декларирующей стремление к вступлению в ЕС -- глубоко пофиг на Европейскую конвенцию о гражданстве? :wink:
Статья 7
Государство-участник не может предусматривать в своем внутреннем законодательстве утрату его гражданства ..., если соответствующее лицо в результате этого становится лицом без гражданства

Ни на что не намекаю, подробно не интересовался и не знаю, подписана ли нами эта конвенция.
Но, в принципе, если человек очень хочет отказаться от гражданства, то почему бы и нет. Вы сами привели формулировку нашего закона - "может быть отказано".
ЛАД
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