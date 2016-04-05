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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1053105410551056
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:07

Тут выкладывали ссылку (по-моему, Schmit) "Прощание со страхом и уроки Херсона" https://www.youtube.com/watch?v=05uyJTcaYIQ.
По-моему, не просто бред, а бред глупый и сегодня опасный.
yanyura правильно написал:
В дискуссиях по типу... противопоставления Зеленского-Порошенко участвовать не собираюсь, считаю что сейчас этому не время

И даже не просто не время, а вредно и опасно. Тем более с прямым осуждением действий власти.
Такое видео работает на врага.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 19 тра, 2022 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:07

  vitaliian написав:Зображення

300..400 за добу, то за місяць 3000, за рік 36000, при тому що вікі пише:

В 2021 году смертность в России увеличилась на 15,1%, до 2,44 млн человек. Рождаемость упала на 2,3% и составила 1,4 млн человек.

тобто 1,5% від загальної кількості померлих, 2,5% від новонароджених,
не критично, РФ може воювати до нескінченності.

А якщо буде оборонятися, то ще менше.

Якщо ЗСУ приблизно такі втрати, то це більше 10% від новонароджених.
А плюс біженців закордон врахувати, то боюсь, що відновлювати Україну з Руїни прийдеться філіпінками і в"єтнамками.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 19 тра, 2022 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:09

  ЛАД написав:
  _hunter написав:....
  _hunter написав:---------
ЛАД
Получил ли он уже гражданство другой страны Президента Украины не особо интересует.
--------
Не удивлюсь, если так и есть :lol: Но по закону -- интересовать должно:

Намекаете на то, что Президенту Украины -- страны, настойчиво декларирующей стремление к вступлению в ЕС -- глубоко пофиг на Европейскую конвенцию о гражданстве? :wink:
Статья 7
Государство-участник не может предусматривать в своем внутреннем законодательстве утрату его гражданства ..., если соответствующее лицо в результате этого становится лицом без гражданства

Ни на что не намекаю, подробно не интересовался и не знаю, подписана ли нами эта конвенция.
Но, в принципе, если человек очень хочет отказаться от гражданства, то почему бы и нет. Вы сами привели формулировку нашего закона - "может быть отказано".

А, понял -- вы не очень с "русским-юридическим" языком :lol:
Эта фраза всего лишь обозначает право рассматривающей ходотайство стороны -- в ходотайстве отказать.
На русском-обычном то предложение звучит так: "если после отказа от украинского гражданства у тебя гражданства не будет -- фиг тебе, а не отказ от украинского гражданства"
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:14

  Ukrainian написав:По данным трех источников Politico, в администрации президента США Джо Байдена противятся выделению Украине дальнобойных реактивных систем залпового огня. В то же время источник издания из Белого дома утверждает, что "идут активные обсуждения", а США стремятся потратить средства на наиболее эффективное оружие.

В издании утверждают, что Киев просит США о таких ракетных системах в течение нескольких месяцев. По данным журналистов, украинские власти считают, что дальнобойные РСЗО будет иметь решающее значение для артиллерийских дуэлей на Донбассе.

Источники Politico говорят, что обеспокоенность украинцев нарастает, а в Белом доме опасаются возможных ударов из таких РСЗО по территории России, что якобы "могло бы затянуть конфликт".

Цікава логіка. :roll:


А если учесть что ОНИ ЖЕ по факту забрали у нас ТУ160 + Х22 - https://armyinform.com.ua/2020/01/27/27 ... yk-tu-22m/ - то логика вообще жесть :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:16

  flyman написав:
  yanyura написав:Я понял вашу точку зрения:
Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть трупы проплывающих врагов. (с) Конфуций

т.е. ничего не надо делать, надо просто ждать и все само как-то рассосется. Тогда какой смысл в дискуссии на ветке по запрету выезда мужчинам за границу вместо попыток решения этого в законодательном поле? Разговор ради разговора?

можна сидіти і чекати коли прийде завітні 60 і здристнути і перехреститися...

Потом повысят "пенсионный" (выездной) возраст
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