_hunter написав:--------- ЛАД Получил ли он уже гражданство другой страны Президента Украины не особо интересует. -------- Не удивлюсь, если так и есть Но по закону -- интересовать должно:
Намекаете на то, что Президенту Украины -- страны, настойчиво декларирующей стремление к вступлению в ЕС -- глубоко пофиг на Европейскую конвенцию о гражданстве?
Статья 7 Государство-участник не может предусматривать в своем внутреннем законодательстве утрату его гражданства ..., если соответствующее лицо в результате этого становится лицом без гражданства
Ни на что не намекаю, подробно не интересовался и не знаю, подписана ли нами эта конвенция. Но, в принципе, если человек очень хочет отказаться от гражданства, то почему бы и нет. Вы сами привели формулировку нашего закона - "может быть отказано".
А, понял -- вы не очень с "русским-юридическим" языком Эта фраза всего лишь обозначает право рассматривающей ходотайство стороны -- в ходотайстве отказать. На русском-обычном то предложение звучит так: "если после отказа от украинского гражданства у тебя гражданства не будет -- фиг тебе, а не отказ от украинского гражданства"
Ukrainian написав:По данным трех источников Politico, в администрации президента США Джо Байдена противятся выделению Украине дальнобойных реактивных систем залпового огня. В то же время источник издания из Белого дома утверждает, что "идут активные обсуждения", а США стремятся потратить средства на наиболее эффективное оружие.
В издании утверждают, что Киев просит США о таких ракетных системах в течение нескольких месяцев. По данным журналистов, украинские власти считают, что дальнобойные РСЗО будет иметь решающее значение для артиллерийских дуэлей на Донбассе.
Источники Politico говорят, что обеспокоенность украинцев нарастает, а в Белом доме опасаются возможных ударов из таких РСЗО по территории России, что якобы "могло бы затянуть конфликт".
Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть трупы проплывающих врагов. (с) Конфуций
т.е. ничего не надо делать, надо просто ждать и все само как-то рассосется. Тогда какой смысл в дискуссии на ветке по запрету выезда мужчинам за границу вместо попыток решения этого в законодательном поле? Разговор ради разговора?
можна сидіти і чекати коли прийде завітні 60 і здристнути і перехреститися...