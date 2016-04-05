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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1053105410551056>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:31

  _hunter написав:
  ЛАД написав:\\\ Получил ли он уже гражданство другой страны Президента Украины не особо интересует.

Не удивлюсь, если так и есть :lol: Но по закону -- интересовать должно:
Статья 19. Выход из гражданства Украины Выход из гражданства
Украины осуществляет по ходатайству лица.

В выходе из гражданства Украины может быть отказано, ... если выход из гражданства приведет к статусу лица без гражданства.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:37

div_tmp спасибо, очень разумно и полезно.

На Юрия Шевчука составили протокол о дискредитации ВС РФ за высказывание во время концерта в Уфе: «Родина это не жопа президента, которую надо мусолить, целовать, Родина это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку».

По сообщениям, сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Шевчука от группы, не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримерку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа), и в течение часа вели беседу о высказываниях музыканта на предмет войны и Родины.

Полицейские сначала хотели задержать его, но потом просто дали ему на подпись протокол и уехали.

«За что погибают наши пацаны?» — говорил Шевчук на другом недавнем концерте. — «За что? Какие смыслы, цели? В наше время территории мало что значат. Главное — мозги, харизма и жажда построить хорошую Родину, чтоб все жили счастливо! Вот что главное!»
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:42

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:\\\ Получил ли он уже гражданство другой страны Президента Украины не особо интересует.

Не удивлюсь, если так и есть :lol: Но по закону -- интересовать должно:
Статья 19. Выход из гражданства Украины Выход из гражданства
Украины осуществляет по ходатайству лица.

В выходе из гражданства Украины может быть отказано, ... если выход из гражданства приведет к статусу лица без гражданства.

Намекаете на то, что Президенту Украины -- страны, настойчиво декларирующей стремление к вступлению в ЕС -- глубоко пофиг на Европейскую конвенцию о гражданстве? :wink:
Статья 7
Государство-участник не может предусматривать в своем внутреннем законодательстве утрату его гражданства ..., если соответствующее лицо в результате этого становится лицом без гражданства
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:45

  yanyura написав:Я понял вашу точку зрения:
Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть трупы проплывающих врагов. (с) Конфуций

т.е. ничего не надо делать, надо просто ждать и все само как-то рассосется. Тогда какой смысл в дискуссии на ветке по запрету выезда мужчинам за границу вместо попыток решения этого в законодательном поле? Разговор ради разговора?

можна сидіти і чекати коли прийде завітні 60 і здристнути і перехреститися...
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:58

  _hunter написав:....
  _hunter написав:---------
ЛАД
Получил ли он уже гражданство другой страны Президента Украины не особо интересует.
--------
Не удивлюсь, если так и есть :lol: Но по закону -- интересовать должно:
Статья 19. Выход из гражданства Украины Выход из гражданства
Украины осуществляет по ходатайству лица.

В выходе из гражданства Украины может быть отказано, ... если выход из гражданства приведет к статусу лица без гражданства.

Намекаете на то, что Президенту Украины -- страны, настойчиво декларирующей стремление к вступлению в ЕС -- глубоко пофиг на Европейскую конвенцию о гражданстве? :wink:
Статья 7
Государство-участник не может предусматривать в своем внутреннем законодательстве утрату его гражданства ..., если соответствующее лицо в результате этого становится лицом без гражданства

Ни на что не намекаю, подробно не интересовался и не знаю, подписана ли нами эта конвенция.
Но, в принципе, если человек очень хочет отказаться от гражданства, то почему бы и нет. Вы сами привели формулировку нашего закона - "может быть отказано".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:07

Тут выкладывали ссылку (по-моему, Schmit) "Прощание со страхом и уроки Херсона" https://www.youtube.com/watch?v=05uyJTcaYIQ.
По-моему, не просто бред, а бред глупый и сегодня опасный.
yanyura правильно написал:
В дискуссиях по типу... противопоставления Зеленского-Порошенко участвовать не собираюсь, считаю что сейчас этому не время

И даже не просто не время, а вредно и опасно. Тем более с прямым осуждением действий власти.
Такое видео работает на врага.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 19 тра, 2022 14:09, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:07

  vitaliian написав:Зображення

300..400 за добу, то за місяць 3000, за рік 36000, при тому що вікі пише:

В 2021 году смертность в России увеличилась на 15,1%, до 2,44 млн человек. Рождаемость упала на 2,3% и составила 1,4 млн человек.

тобто 1,5% від загальної кількості померлих, 2,5% від новонароджених,
не критично, РФ може воювати до нескінченності.

А якщо буде оборонятися, то ще менше.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 19 тра, 2022 14:10, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:09

  ЛАД написав:
  _hunter написав:....
  _hunter написав:---------
ЛАД
Получил ли он уже гражданство другой страны Президента Украины не особо интересует.
--------
Не удивлюсь, если так и есть :lol: Но по закону -- интересовать должно:

Намекаете на то, что Президенту Украины -- страны, настойчиво декларирующей стремление к вступлению в ЕС -- глубоко пофиг на Европейскую конвенцию о гражданстве? :wink:
Статья 7
Государство-участник не может предусматривать в своем внутреннем законодательстве утрату его гражданства ..., если соответствующее лицо в результате этого становится лицом без гражданства

Ни на что не намекаю, подробно не интересовался и не знаю, подписана ли нами эта конвенция.
Но, в принципе, если человек очень хочет отказаться от гражданства, то почему бы и нет. Вы сами привели формулировку нашего закона - "может быть отказано".

А, понял -- вы не очень с "русским-юридическим" языком :lol:
Эта фраза всего лишь обозначает право рассматривающей ходотайство стороны -- в ходотайстве отказать.
На русском-обычном то предложение звучит так: "если после отказа от украинского гражданства у тебя гражданства не будет -- фиг тебе, а не отказ от украинского гражданства"
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:14

  Ukrainian написав:По данным трех источников Politico, в администрации президента США Джо Байдена противятся выделению Украине дальнобойных реактивных систем залпового огня. В то же время источник издания из Белого дома утверждает, что "идут активные обсуждения", а США стремятся потратить средства на наиболее эффективное оружие.

В издании утверждают, что Киев просит США о таких ракетных системах в течение нескольких месяцев. По данным журналистов, украинские власти считают, что дальнобойные РСЗО будет иметь решающее значение для артиллерийских дуэлей на Донбассе.

Источники Politico говорят, что обеспокоенность украинцев нарастает, а в Белом доме опасаются возможных ударов из таких РСЗО по территории России, что якобы "могло бы затянуть конфликт".

Цікава логіка. :roll:


А если учесть что ОНИ ЖЕ по факту забрали у нас ТУ160 + Х22 - https://armyinform.com.ua/2020/01/27/27 ... yk-tu-22m/ - то логика вообще жесть :shock:
katso
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Например повара, которые кормят армию или военные медики в разгар войны, вдруг решат переехать на заработки в Европу. Вроде бы не тюрьма - имеют право. А кто тогда армию будет кормить и лечит


Так они и сейчас могут спокойно поехать за границу, эти "повара -медики". При условии что родились женщинами. Вы путаете дезертирство (что есть уголовная статья для всех военнослужащих без деления на пол и возраст) с запретом на выезд ГРАЖДАНСКИМ лицам исключительно по ПОЛОВОМУ признаку....
Востаннє редагувалось katso в Чет 19 тра, 2022 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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