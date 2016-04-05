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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1053105410551056
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:20

flyman
А як на рахунок техніки? Які процентні втрати техніки?
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  slonomag написав:самое время поступать в какой-то польский университет, в 35 лет как раз самое оно

на жаль саме так
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:28

  ЛАД написав:
  _hunter написав:Процедура, всетаки, не _отказа_ а обмена: _сначала_ в другой стране человек получает гарантии получения гражданства, потом подает заяву аж на самого Президента Украины -- тот ее лично рассматривает.
Торжественно сжечь паспорт на границе и сделать погранцам ручкой -- не получится :wink:

Не получится.
Но то, что Вы описали, тоже процедура отказа. К Президенту человек обращается именно с заявой об отказе. Получил ли он уже гражданство другой страны Президента Украины не особо интересует.

Вообще-то интересует, потому что по этому дурацкому закону для отказа от гражданства нужны основания, а просто по своему желанию этого сделать нельзя. Вот получение гражданства другой страны, или гарантии на его получение -- это и есть основание для отказа от гражданства Украины.
Но, разумеется, юридически это именно "отказ от гражданства", поскольку юридического понятия "обмен гражданства" не существует.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:34

  mephala написав:
  vitaliian написав:
  mephala написав:незаконное пересечение границы?
почему нет? штраф и депортация, что собственно и требовалось. Я не сторонник, мне пофиг.

не не не.
в тюрьму и пусть рассказывает как именно попал :mrgreen:

Смешно. Но в реальности проведут идентификацию личности и установят факт наличия у персонажа гражданства Украины, после чего паспорт иностранного государства изымут (двойное гражданство в Украине не допускается), и в выезде закономерно откажут. Из санкций, думается, грозит - административное нарушение, попытка пересечения государственной границы с использованием недействительных документов (штраф 850 гривен, кажется). Если в военное время не пришьют какое-нибудь "покушение на обороноспособность страны путём незаконного вывоза своей тушки за границу".
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:42

  M-Audio написав:
  mephala написав:
  vitaliian написав:почему нет? штраф и депортация, что собственно и требовалось. Я не сторонник, мне пофиг.

не не не.
в тюрьму и пусть рассказывает как именно попал :mrgreen:

Смешно. Но в реальности проведут идентификацию личности и установят факт наличия у персонажа гражданства Украины, после чего паспорт иностранного государства изымут (двойное гражданство в Украине не допускается), и в выезде закономерно откажут. Из санкций, думается, грозит - административное нарушение, попытка пересечения государственной границы с использованием недействительных документов (штраф 850 гривен, кажется). Если в военное время не пришьют какое-нибудь "покушение на обороноспособность страны путём незаконного вывоза своей тушки за границу".

Цікаво, яке мають право забирати паспорт іншої держави?
Часом не диплом хвахівця Криворіжського юридичного?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Чому не чекати, коли санкції додусять, до чого ця бравада?
Кому потрібно відвойовувати Крим і Донбас, добровольці крок вперед.

Сегодня мощь ВСУ превосходит росармию. Надо использовать эту мощь.

Кстати, а где сейчас Герой Украины лётчица Надя Савченко? Она уже переучивается на F-16?
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 14:47

  _hunter написав:.........
А, понял -- вы не очень с "русским-юридическим" языком :lol:
Эта фраза всего лишь обозначает право рассматривающей ходатайство стороны -- в ходатайстве отказать.
На русском-обычном то предложение звучит так: "если после отказа от украинского гражданства у тебя гражданства не будет -- фиг тебе, а не отказ от украинского гражданства"

Возможно (вероятно?) Вы правы.
Но тогда формулировка "звучит несколько по-дебильному". :)
На практике знаю, что часто-густо из-за сложности процедуры отказа люди, давно живущие на Западе и имеющие тамошнее гражданство, сохранили и укр. паспорт.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 15:01

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
А, понял -- вы не очень с "русским-юридическим" языком :lol:
Эта фраза всего лишь обозначает право рассматривающей ходатайство стороны -- в ходатайстве отказать.
На русском-обычном то предложение звучит так: "если после отказа от украинского гражданства у тебя гражданства не будет -- фиг тебе, а не отказ от украинского гражданства"

Возможно (вероятно?) Вы правы.
Но тогда формулировка "звучит несколько по-дебильному". :)
На практике знаю, что часто-густо из-за сложности процедуры отказа люди, давно живущие на Западе и имеющие тамошнее гражданство, сохранили и укр. паспорт.

Так и есть. Плюс оно ни к чему не обязывает да кушать не просит -- есть да и есть. Хотя были там вбросы о попытках уголовку таким "невозвращенцам" нарисовать...
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 15:28

Шевчук. Родина не жoпa президента.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 15:41

  flyman написав:РФ може воювати до нескінченності.
В феврале "бесконечное русское мясо" воевало в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области. В мае людей на Киевский, Черниговский и Сумской фронт людей уже не осталось. К зиме фронт сузится к ордло и админ. границам Крыма. А к осени 2023 - к границам 1991 года. Потому что на улице 2022 а не 1942 и количество мяса сегодня победу не делают.
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