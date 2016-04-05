_hunter написав:Процедура, всетаки, не _отказа_ а обмена: _сначала_ в другой стране человек получает гарантии получения гражданства, потом подает заяву аж на самого Президента Украины -- тот ее лично рассматривает. Торжественно сжечь паспорт на границе и сделать погранцам ручкой -- не получится
Не получится. Но то, что Вы описали, тоже процедура отказа. К Президенту человек обращается именно с заявой об отказе. Получил ли он уже гражданство другой страны Президента Украины не особо интересует.
Вообще-то интересует, потому что по этому дурацкому закону для отказа от гражданства нужны основания, а просто по своему желанию этого сделать нельзя. Вот получение гражданства другой страны, или гарантии на его получение -- это и есть основание для отказа от гражданства Украины. Но, разумеется, юридически это именно "отказ от гражданства", поскольку юридического понятия "обмен гражданства" не существует.
почему нет? штраф и депортация, что собственно и требовалось. Я не сторонник, мне пофиг.
не не не. в тюрьму и пусть рассказывает как именно попал
Смешно. Но в реальности проведут идентификацию личности и установят факт наличия у персонажа гражданства Украины, после чего паспорт иностранного государства изымут (двойное гражданство в Украине не допускается), и в выезде закономерно откажут. Из санкций, думается, грозит - административное нарушение, попытка пересечения государственной границы с использованием недействительных документов (штраф 850 гривен, кажется). Если в военное время не пришьют какое-нибудь "покушение на обороноспособность страны путём незаконного вывоза своей тушки за границу".
vitaliian написав:почему нет? штраф и депортация, что собственно и требовалось. Я не сторонник, мне пофиг.
не не не. в тюрьму и пусть рассказывает как именно попал
Смешно. Но в реальности проведут идентификацию личности и установят факт наличия у персонажа гражданства Украины, после чего паспорт иностранного государства изымут (двойное гражданство в Украине не допускается), и в выезде закономерно откажут. Из санкций, думается, грозит - административное нарушение, попытка пересечения государственной границы с использованием недействительных документов (штраф 850 гривен, кажется). Если в военное время не пришьют какое-нибудь "покушение на обороноспособность страны путём незаконного вывоза своей тушки за границу".
Цікаво, яке мають право забирати паспорт іншої держави? Часом не диплом хвахівця Криворіжського юридичного?
_hunter написав:......... А, понял -- вы не очень с "русским-юридическим" языком Эта фраза всего лишь обозначает право рассматривающей ходатайство стороны -- в ходатайстве отказать. На русском-обычном то предложение звучит так: "если после отказа от украинского гражданства у тебя гражданства не будет -- фиг тебе, а не отказ от украинского гражданства"
Возможно (вероятно?) Вы правы. Но тогда формулировка "звучит несколько по-дебильному". На практике знаю, что часто-густо из-за сложности процедуры отказа люди, давно живущие на Западе и имеющие тамошнее гражданство, сохранили и укр. паспорт.
_hunter написав:......... А, понял -- вы не очень с "русским-юридическим" языком Эта фраза всего лишь обозначает право рассматривающей ходатайство стороны -- в ходатайстве отказать. На русском-обычном то предложение звучит так: "если после отказа от украинского гражданства у тебя гражданства не будет -- фиг тебе, а не отказ от украинского гражданства"
Возможно (вероятно?) Вы правы. Но тогда формулировка "звучит несколько по-дебильному". На практике знаю, что часто-густо из-за сложности процедуры отказа люди, давно живущие на Западе и имеющие тамошнее гражданство, сохранили и укр. паспорт.
Так и есть. Плюс оно ни к чему не обязывает да кушать не просит -- есть да и есть. Хотя были там вбросы о попытках уголовку таким "невозвращенцам" нарисовать...
В феврале "бесконечное русское мясо" воевало в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области. В мае людей на Киевский, Черниговский и Сумской фронт людей уже не осталось. К зиме фронт сузится к ордло и админ. границам Крыма. А к осени 2023 - к границам 1991 года. Потому что на улице 2022 а не 1942 и количество мяса сегодня победу не делают.