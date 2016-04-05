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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1054105510561057
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 15:57

Тут на днях очень активно обсуждали ситуацию на границе под Харьковом.
Я всё-таки привык больше доверять нашему Генштабу, а не всяким экспертам. И к этому регулярно призывает всё наше руководство.
Заранее прошу прощение за длинное цитирование.
Оперативна інформація станом на 18.00 13.05.2022 щодо російського вторгнення
.......
На Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова та недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм.

Оперативна інформація станом на 06.00 14.05.2022 щодо російського вторгнення
.....
На Харківському напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на забезпеченні відведення своїх військ від міста Харків, утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання.

Оперативна інформація станом на 18.00 14.05.2022 щодо російського вторгнення
........
На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на утриманні займаних позицій, контролі маршрутів постачання по автошляхах на північ та схід від міста Харкова, а також недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону.

Оперативна інформація станом на 06.00 15.05.2022 щодо російського вторгнення
......
На Харківському напрямку підрозділи противника активних бойових дій не вели.

Оперативна інформація станом на 18.00 15.05.2022 щодо російського вторгнення.
..........
На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджував на утриманні зайнятих позицій та недопущенні просування наших військ до Державного кордону України.

Оперативна інформація станом на 06.00 16.05.2022 щодо російського вторгнення
........
На Слобожанському напрямку намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків та запобігти їх виходу до Державного кордону України. Ворог веде підготовку наступальних дій силами підрозділів зосереджених в районі міста Ізюм

на 18.00 16.05.2022 то же самое
Оперативна інформація станом на 06.00 17.05.2022 щодо російського вторгнення
........
На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на стримуванні наступу підрозділів Сил оборони.
На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ

Оперативна інформація станом на 18.00 17.05.2022 щодо російського вторгнення
.......
На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ до державного кордону України. Ворог здійснив артилерійські обстріли наших військ.

Оперативна інформація станом на 06.00 18.05.2022 щодо російського вторгнення.
......
На Харківському напрямку противник зосередився на утриманні займаних позицій та недопущенні подальшого просування наших військ. Агресор здійснює артилерійські обстріли населених пунктів Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.

Оперативна інформація станом на 18.00 18.05.2022 щодо російського вторгнення
..........
На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської та Воронезької областей, окупанти продовжують підтримувати у готовності до застосування підрозділи зі складу 32-ї дивізії протиповітряної оборони
6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони військово-космічних сил збройних сил російської федерації.
На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.
За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають.

И последнее на сейчас:
Оперативна інформація станом на 06.00 19.05.2022 щодо російського вторгнення.
..........
На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджувалися на утриманні зайнятих рубежів, проведенні контратак з метою відновлення втрачених позицій. Відзначається задіяння противником диверсійно-розвідувальних груп.

Почему-то ничего нет о выходе на границу.
Возможно потому, что в Генштабе лучше понимают разницу между настоящим выходом на границу и проходом одной небольшой группы и установкой столба (имеющими пропагандистской значение)?
Да, последней фразой, возможно объясняется довольно активная установка "змеек" из бетонных блоков на дорогах города.

И насчёт преуменьшения успехов ВСУ.
По-моему, гораздо сильнее преуменьшают наши успехи те, кто постоянно пишет о трусости орков, о том, как они бросают в панике технику, сдаются в плен и отказываются от участия в боях (хотя такие случаи, безусловно, есть).
Если бы всё это происходило массово, то нашим воинам было бы значительно легче и не было бы разговоров о тяжёлых боях.
Героизм ВСУ как раз в том, что они сумели остановить сильного врага, сорвать его планы в этой войне и во многих местах оттеснить его.
Ну и пока что мы воюем на нашей территории и врагом захвачена довольно значительная наша территория.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 19 тра, 2022 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 16:03

  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Возможно (вероятно?) Вы правы.
Но тогда формулировка "звучит несколько по-дебильному". :)
На практике знаю, что часто-густо из-за сложности процедуры отказа люди, давно живущие на Западе и имеющие тамошнее гражданство, сохранили и укр. паспорт.

Так и есть. Плюс оно ни к чему не обязывает да кушать не просит -- есть да и есть. Хотя были там вбросы о попытках уголовку таким "невозвращенцам" нарисовать...

Бывают и практические проблемы.
У друзей сын (вывезли ещё в 10 лет) не может приехать в Украину, т.к. могут забрать в армию как гражданина Украины.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 16:43

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Возможно (вероятно?) Вы правы.
Но тогда формулировка "звучит несколько по-дебильному". :)
На практике знаю, что часто-густо из-за сложности процедуры отказа люди, давно живущие на Западе и имеющие тамошнее гражданство, сохранили и укр. паспорт.

Так и есть. Плюс оно ни к чему не обязывает да кушать не просит -- есть да и есть. Хотя были там вбросы о попытках уголовку таким "невозвращенцам" нарисовать...

Бывают и практические проблемы.
У друзей сын (вывезли ещё в 10 лет) не может приехать в Украину, т.к. могут забрать в армию как гражданина Украины.

Если в 10 вывезли -- военкомы про него и знать не знают. Чуть хуже, если лет в 17 вывезли. И то: если он по неукраинскому паспорту въехал -- его _только_ специально искать должны...
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:13

  ЛАД написав:Если бы всё это происходило массово, то нашим воинам было бы значительно легче и не было бы разговоров о тяжёлых боях.
что происходит массово а что единоразово из сми понять невозможно, для этого нужна статистика. Как вы понимаете если она и ведется это происходит на таких уровнях, откуда инфу не сливают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Под эту ширму пошла другая "игра":
В РФ озвучили наглое условие для снятия блокады с украинских морских портов
https://www.unian.net/politics/v-rf-ozv ... 32942.html
Под этой вывеской лопнули ещё "консервы":
Италия передала ООН поэтапный мирный план по Украине
Виолетта Орлова
https://www.unian.net/politics/italiya- ... 33095.html

Итальянский план состоит из четырех пунктов, однако он предусматривает коллосальную дипломатическую работу.
План предусматривает:

прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН;
вступление Украины в краткие сроки в ЕC и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО;
соглашение между Украиной и Россией по "оспариваемым территориям" Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам;
новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.
Предполагается, что на каждом отдельном этапе будет проверяться выполнение обязательств, взятых на себя сторонами, чтобы можно было перейти к следующему этапу.

О чём Вам говорилось ранее - превращение Украины в Корею....
Уроды не понимают, содержание происходящего в оккупации.
- 1242год? Где Козак/Характерник - аналог соответствует?
"Государства Украина - больше НЕТ!"
Kudrjavuy
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