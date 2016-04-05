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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1055105610571058>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 15:57

Тут на днях очень активно обсуждали ситуацию на границе под Харьковом.
Я всё-таки привык больше доверять нашему Генштабу, а не всяким экспертам. И к этому регулярно призывает всё наше руководство.
Заранее прошу прощение за длинное цитирование.
Оперативна інформація станом на 18.00 13.05.2022 щодо російського вторгнення
.......
На Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова та недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм.

Оперативна інформація станом на 06.00 14.05.2022 щодо російського вторгнення
.....
На Харківському напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на забезпеченні відведення своїх військ від міста Харків, утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання.

Оперативна інформація станом на 18.00 14.05.2022 щодо російського вторгнення
........
На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на утриманні займаних позицій, контролі маршрутів постачання по автошляхах на північ та схід від міста Харкова, а також недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону.

Оперативна інформація станом на 06.00 15.05.2022 щодо російського вторгнення
......
На Харківському напрямку підрозділи противника активних бойових дій не вели.

Оперативна інформація станом на 18.00 15.05.2022 щодо російського вторгнення.
..........
На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджував на утриманні зайнятих позицій та недопущенні просування наших військ до Державного кордону України.

Оперативна інформація станом на 06.00 16.05.2022 щодо російського вторгнення
........
На Слобожанському напрямку намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків та запобігти їх виходу до Державного кордону України. Ворог веде підготовку наступальних дій силами підрозділів зосереджених в районі міста Ізюм

на 18.00 16.05.2022 то же самое
Оперативна інформація станом на 06.00 17.05.2022 щодо російського вторгнення
........
На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на стримуванні наступу підрозділів Сил оборони.
На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ

Оперативна інформація станом на 18.00 17.05.2022 щодо російського вторгнення
.......
На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ до державного кордону України. Ворог здійснив артилерійські обстріли наших військ.

Оперативна інформація станом на 06.00 18.05.2022 щодо російського вторгнення.
......
На Харківському напрямку противник зосередився на утриманні займаних позицій та недопущенні подальшого просування наших військ. Агресор здійснює артилерійські обстріли населених пунктів Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.

Оперативна інформація станом на 18.00 18.05.2022 щодо російського вторгнення
..........
На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської та Воронезької областей, окупанти продовжують підтримувати у готовності до застосування підрозділи зі складу 32-ї дивізії протиповітряної оборони
6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони військово-космічних сил збройних сил російської федерації.
На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.
За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають.

И последнее на сейчас:
Оперативна інформація станом на 06.00 19.05.2022 щодо російського вторгнення.
..........
На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджувалися на утриманні зайнятих рубежів, проведенні контратак з метою відновлення втрачених позицій. Відзначається задіяння противником диверсійно-розвідувальних груп.

Почему-то ничего нет о выходе на границу.
Возможно потому, что в Генштабе лучше понимают разницу между настоящим выходом на границу и проходом одной небольшой группы и установкой столба (имеющими пропагандистской значение)?
Да, последней фразой, возможно объясняется довольно активная установка "змеек" из бетонных блоков на дорогах города.

И насчёт преуменьшения успехов ВСУ.
По-моему, гораздо сильнее преуменьшают наши успехи те, кто постоянно пишет о трусости орков, о том, как они бросают в панике технику, сдаются в плен и отказываются от участия в боях (хотя такие случаи, безусловно, есть).
Если бы всё это происходило массово, то нашим воинам было бы значительно легче и не было бы разговоров о тяжёлых боях.
Героизм ВСУ как раз в том, что они сумели остановить сильного врага, сорвать его планы в этой войне и во многих местах оттеснить его.
Ну и пока что мы воюем на нашей территории и врагом захвачена довольно значительная наша территория.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 19 тра, 2022 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 16:03

  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Возможно (вероятно?) Вы правы.
Но тогда формулировка "звучит несколько по-дебильному". :)
На практике знаю, что часто-густо из-за сложности процедуры отказа люди, давно живущие на Западе и имеющие тамошнее гражданство, сохранили и укр. паспорт.

Так и есть. Плюс оно ни к чему не обязывает да кушать не просит -- есть да и есть. Хотя были там вбросы о попытках уголовку таким "невозвращенцам" нарисовать...

Бывают и практические проблемы.
У друзей сын (вывезли ещё в 10 лет) не может приехать в Украину, т.к. могут забрать в армию как гражданина Украины.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 16:43

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Возможно (вероятно?) Вы правы.
Но тогда формулировка "звучит несколько по-дебильному". :)
На практике знаю, что часто-густо из-за сложности процедуры отказа люди, давно живущие на Западе и имеющие тамошнее гражданство, сохранили и укр. паспорт.

Так и есть. Плюс оно ни к чему не обязывает да кушать не просит -- есть да и есть. Хотя были там вбросы о попытках уголовку таким "невозвращенцам" нарисовать...

Бывают и практические проблемы.
У друзей сын (вывезли ещё в 10 лет) не может приехать в Украину, т.к. могут забрать в армию как гражданина Украины.

Если в 10 вывезли -- военкомы про него и знать не знают. Чуть хуже, если лет в 17 вывезли. И то: если он по неукраинскому паспорту въехал -- его _только_ специально искать должны...
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:13

  ЛАД написав:Если бы всё это происходило массово, то нашим воинам было бы значительно легче и не было бы разговоров о тяжёлых боях.
что происходит массово а что единоразово из сми понять невозможно, для этого нужна статистика. Как вы понимаете если она и ведется это происходит на таких уровнях, откуда инфу не сливают.

вы топливо на заправках видите? А логистика без топлива не ездит. Информация подаётся однобоко, потому что этого требует военное время. Проблем в ВСУ тоже хватает, но писать про них нельзя. Поэтому у вас создаётся иллюзия что "всё хорошо" и вы честно с этим спорите. У меня такой иллюзии нет. Просто я пишу однобоко - необъективно и далеко не всё что знаю. Может 5% выношу сюда.
  ЛАД написав:Ну и пока что мы воюем на нашей территории
с которой вывозится наше зерно, убивают и калечат наших людей и тд. Хорошего в этом ровно ноль. С чем или кем вы спорите, если не секрет. Думаете будет польза писать о том, как всё плохо? Вгоним людей в депрессию и всё. Я негативы стараюсь не писать. Хотаб уже обозвал мой оптимизм нездоровым. Любой психиатр знает, если вы хотите получить положительную динамику, для начала вытащите человека из депрессии. Вогнать человека в депрессию раз плюнуть. А чтобы вытащить иногда уходят годы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 тра, 2022 17:50, всього редагувалось 13 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:К зиме фронт сузится к ордло и админ. границам Крыма. А к осени 2023 - к границам 1991 года.

Самое главное - чтобы в ноябре 2022 Украину не усадили опять за стол Нормандского формата. Необходимо продолжать сражаться до освобождения всей территории Украины.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:35

  M-Audio написав:Смешно. Но в реальности проведут идентификацию личности и установят факт наличия у персонажа гражданства Украины, после чего паспорт иностранного государства изымут (двойное гражданство в Украине не допускается), и в выезде закономерно откажут. Из санкций, думается, грозит - административное нарушение, попытка пересечения государственной границы с использованием недействительных документов (штраф 850 гривен, кажется). Если в военное время не пришьют какое-нибудь "покушение на обороноспособность страны путём незаконного вывоза своей тушки за границу".
Вы фантаст :)
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:52

  ЛАД написав:По классикам коммунизма армии вообще не должно быть - "всеобщее вооружение народа" (что-то вроде швейцарской системы).
Это в каких первоисточниках Вы такое нашли? :)
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 17:52

Згідно з інформацією, переданою Guildhall українською розвідкою, в Російській Федерації розпочалася підготовка до загальної мобілізації населення, на що вказує розсилання так званих мобілізаційних розпоряджень росіянам за місцем роботи.

«Росіяни почали отримувати мобілізаційні розпорядження, які зобов'язують у разі оголошення мобілізації протягом 10 годин з'явитися до військкоматів. Розсилка йде масово за місцем роботи, зокрема людям, які ніколи не служили в армії, а лише закінчили військові кафедри», – повідомляють в українській розвідці.

У розвідці повідомляють, що мобілізують усіх віком до 50 років.

Отримано підтвердження розсилання таких мобілізаційних розпоряджень вченим та дослідникам у російських науково-дослідних інститутах.

https://ghall.com.ua/2022/05/19/v-rossi ... -razvedka/
я бы еще Газманова-Киркорова-Баскова-Любэ-Пореченкова-Розенбаума отправил на войну. Они немало сделали для ее разжигания.
Я думаю, что именно информированная элита внутри силовиков понимает, что война проиграна. Война была оформлена доктринально как то, что надо было закончить в течение одной недели. Сейчас то, что происходит, – это какая-то "вторая" война. Шансы на выигрыш "второй" войны не гарантированы. Мы видим прогнозы, которые нельзя назвать оптимистичными с российской точки зрения, тех, кто информирован. Телеграм-каналы наемников, "вагнеровцев" и других критикуют отсутствие стратегии, тактических способностей у генералов, у Генштаба. Элита силовиков понимает, что шансов выиграть эту войну без мобилизации и социального взрыва, который будет после нее, очень мало.

https://www.svoboda.org/a/hristo-grozev ... 52986.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Орки рассказывают что Калина сдался. Кто то может подтвердить или опровергнуть? Орки врут как всегда?
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://m.facebook.com/groups/dua0630/p ... 370961610/
GALeon
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