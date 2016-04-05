Додано: Чет 19 тра, 2022 15:57

Оперативна інформація станом на 18.00 13.05.2022 щодо російського вторгнення

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На Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова та недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм.

Оперативна інформація станом на 06.00 14.05.2022 щодо російського вторгнення

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На Харківському напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на забезпеченні відведення своїх військ від міста Харків, утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання.

Оперативна інформація станом на 18.00 14.05.2022 щодо російського вторгнення

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На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на утриманні займаних позицій, контролі маршрутів постачання по автошляхах на північ та схід від міста Харкова, а також недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону.

Оперативна інформація станом на 06.00 15.05.2022 щодо російського вторгнення

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На Харківському напрямку підрозділи противника активних бойових дій не вели.

Оперативна інформація станом на 18.00 15.05.2022 щодо російського вторгнення.

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На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджував на утриманні зайнятих позицій та недопущенні просування наших військ до Державного кордону України.

Оперативна інформація станом на 06.00 16.05.2022 щодо російського вторгнення

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На Слобожанському напрямку намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків та запобігти їх виходу до Державного кордону України. Ворог веде підготовку наступальних дій силами підрозділів зосереджених в районі міста Ізюм

Оперативна інформація станом на 06.00 17.05.2022 щодо російського вторгнення

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На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на стримуванні наступу підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ

Оперативна інформація станом на 18.00 17.05.2022 щодо російського вторгнення

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На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ до державного кордону України. Ворог здійснив артилерійські обстріли наших військ.

Оперативна інформація станом на 06.00 18.05.2022 щодо російського вторгнення.

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На Харківському напрямку противник зосередився на утриманні займаних позицій та недопущенні подальшого просування наших військ. Агресор здійснює артилерійські обстріли населених пунктів Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.

Оперативна інформація станом на 18.00 18.05.2022 щодо російського вторгнення

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На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської та Воронезької областей, окупанти продовжують підтримувати у готовності до застосування підрозділи зі складу 32-ї дивізії протиповітряної оборони

6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони військово-космічних сил збройних сил російської федерації.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ в районі населеного пункту Тернова, бойові дії тривають.

Оперативна інформація станом на 06.00 19.05.2022 щодо російського вторгнення.

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На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджувалися на утриманні зайнятих рубежів, проведенні контратак з метою відновлення втрачених позицій. Відзначається задіяння противником диверсійно-розвідувальних груп.

сильного

пока что

Тут на днях очень активно обсуждали ситуацию на границе под Харьковом.Я всё-таки привык больше доверять нашему Генштабу, а не всяким экспертам. И к этому регулярно призывает всё наше руководство.Заранее прошу прощение за длинное цитирование.на 18.00 16.05.2022 то же самоеИ последнее на сейчас:Почему-то ничего нет о выходе на границу.Возможно потому, что в Генштабе лучше понимают разницу между настоящим выходом на границу и проходом одной небольшой группы и установкой столба (имеющими пропагандистской значение)?Да, последней фразой, возможно объясняется довольно активная установка "змеек" из бетонных блоков на дорогах города.И насчёт преуменьшения успехов ВСУ.По-моему, гораздо сильнее преуменьшают наши успехи те, кто постоянно пишет о трусости орков, о том, как они бросают в панике технику, сдаются в плен и отказываются от участия в боях (хотя такие случаи, безусловно, есть).Если бы всё это происходило массово, то нашим воинам было бы значительно легче и не было бы разговоров о тяжёлых боях.Героизм ВСУ как раз в том, что они сумели остановитьврага, сорвать его планы в этой войне и во многих местах оттеснить его.Ну имы воюем на нашей территории и врагом захвачена довольно значительная наша территория.