striped написав:1. По заверению главы разведки к НГ мы освободим всю Украину, включая Крым. Крым я так понимаю будет последним оплотом орков, потому и срок такой долгий. Но Донбасс думаю к осени уже будет освобожден
Ще 30-70т життів лише військових. Я не питаю про особисту вашу готовність гинути за Донецьк, я запитаю про вашу моральну готовність просто сприйняти цю цифру. Мені дуже болять наші втрати. І навіть невеликі військові поразки я сприймаю як власне фіаско. Такі цифри я не знаю, як зможу пережити. Дуже високий рівень емпатії.
Я проти того щоб наші військові гинули за Донбас. Мені здається що ми втратили людей на цих територіях назавжди. Але Крим повинний бути демілітарізований і відібраний у рашки. Чи належетиме він Україні - для мене не важливо - головне щоб там не було кацапського флоту і військових. Кримський міст повинен бути зруйнований нах.
Згоден. Гинути не хочу. Взагалі.
А Донбас, Крим -- це передусім справа жителів Донбасу, Криму... Якби вони хотіли в Україну, то, щонайменше, під ногами окупантів мала би горіти земля. От хоч би нині, коли слабкість Московії стає очевидною. А не так, що вони коригують вогонь москвинів по ЗСУ... Хтось хоче жити в одній країні з такими?? Бо як інакше визначити де є Україна, а де її нема? На Землі надписів нема. Для Землі -- все людство -- то вкрай сумнівний вид ссавців, що й досі силкується перетворити її (Землю) на засмічену пустелю...
ЛАД написав:.......... Возможно (вероятно?) Вы правы. Но тогда формулировка "звучит несколько по-дебильному". На практике знаю, что часто-густо из-за сложности процедуры отказа люди, давно живущие на Западе и имеющие тамошнее гражданство, сохранили и укр. паспорт.
Так и есть. Плюс оно ни к чему не обязывает да кушать не просит -- есть да и есть. Хотя были там вбросы о попытках уголовку таким "невозвращенцам" нарисовать...
Бывают и практические проблемы. У друзей сын (вывезли ещё в 10 лет) не может приехать в Украину, т.к. могут забрать в армию как гражданина Украины.
Как он может быть гражданином Украины если его вывезли в 10 лет? Откуда у него украинский паспорт вообще, получили в посольстве?
Россия пошла на эвакуацию из «Азовстали», чтобы провозгласить Мариуполь «своим» — ISW 10:05 18.05.2022 Россия могла согласиться на эвакуацию военных из «Азовстали», чтобы скорее провозгласить Мариуполь взятым. К такому выводу пришел американский институт изучения войны (ISW).