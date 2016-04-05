Додано: Чет 19 тра, 2022 19:07

ЛАД написав: Если правильно понимаю, при выезде на ПМЖ выдают загранпаспорта. А их выдают и детям.

И гражданином Украины ребёнок является с рождения. Если правильно понимаю, при выезде на ПМЖ выдают загранпаспорта. А их выдают и детям.И гражданином Украины ребёнок является с рождения.

Ну да, загран есть - а внутреннего паспорта нет, приписного свидетельста - нет, то есть ни один военкомат о нем не знает. Если в 18 лет он заедет в Украину с иностранным паспортом - то даже при самой тщательной проверке (чего не будет) - он просто однофамилец родившегося украинского ребенка 8 лет назад (если сам не расскажет что есть гражданство). Ну грех чего-то вообще бояться при таких раскладах...