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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10561057105810591060>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 18:29

  airmax78 написав:
  Hotab написав:
  striped написав:1. По заверению главы разведки к НГ мы освободим всю Украину, включая Крым. Крым я так понимаю будет последним оплотом орков, потому и срок такой долгий. Но Донбасс думаю к осени уже будет освобожден

Ще 30-70т життів лише військових. Я не питаю про особисту вашу готовність гинути за Донецьк, я запитаю про вашу моральну готовність просто сприйняти цю цифру. Мені дуже болять наші втрати. І навіть невеликі військові поразки я сприймаю як власне фіаско. Такі цифри я не знаю, як зможу пережити. Дуже високий рівень емпатії.

Я проти того щоб наші військові гинули за Донбас. Мені здається що ми втратили людей на цих територіях назавжди. Але Крим повинний бути демілітарізований і відібраний у рашки. Чи належетиме він Україні - для мене не важливо - головне щоб там не було кацапського флоту і військових. Кримський міст повинен бути зруйнований нах.


Згоден.
Гинути не хочу.
Взагалі.

А Донбас, Крим -- це передусім справа жителів Донбасу, Криму...
Якби вони хотіли в Україну, то, щонайменше, під ногами окупантів мала би горіти земля. От хоч би нині, коли слабкість Московії стає очевидною. А не так, що вони коригують вогонь москвинів по ЗСУ... Хтось хоче жити в одній країні з такими??
Бо як інакше визначити де є Україна, а де її нема? На Землі надписів нема. Для Землі -- все людство -- то вкрай сумнівний вид ссавців, що й досі силкується перетворити її (Землю) на засмічену пустелю... :(
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 18:32

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:..........
Возможно (вероятно?) Вы правы.
Но тогда формулировка "звучит несколько по-дебильному". :)
На практике знаю, что часто-густо из-за сложности процедуры отказа люди, давно живущие на Западе и имеющие тамошнее гражданство, сохранили и укр. паспорт.

Так и есть. Плюс оно ни к чему не обязывает да кушать не просит -- есть да и есть. Хотя были там вбросы о попытках уголовку таким "невозвращенцам" нарисовать...

Бывают и практические проблемы.
У друзей сын (вывезли ещё в 10 лет) не может приехать в Украину, т.к. могут забрать в армию как гражданина Украины.


Как он может быть гражданином Украины если его вывезли в 10 лет? Откуда у него украинский паспорт вообще, получили в посольстве?
katso
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 18:40

Обстановка незабаром загостриться: У США дали прогноз про розвиток ситуації на фронті та терміни закінчення війни

https://patrioty.org.ua/politic/obstano ... 21901.html
В России началась подготовка к всеобщей мобилизации – разведка

https://ghall.com.ua/2022/05/19/v-rossi ... -razvedka/
Это к двум предыдущим постам:
Россия пошла на эвакуацию из «Азовстали», чтобы провозгласить Мариуполь «своим» — ISW
10:05 18.05.2022
Россия могла согласиться на эвакуацию военных из «Азовстали», чтобы скорее провозгласить Мариуполь взятым. К такому выводу пришел американский институт изучения войны (ISW).
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 18:50

  vvbr написав:
  ЛАД написав:По классикам коммунизма армии вообще не должно быть - "всеобщее вооружение народа" (что-то вроде швейцарской системы).
Это в каких первоисточниках Вы такое нашли? :)

Простите, ссылки сейчас искать не буду. По-моему, было в "Государство и революция".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 18:55

  GALeon написав:https://m.facebook.com/groups/dua0630/permalink/997577370961610/

Постійно дивує одне.
Чому у автора цього відео є претензії до цього інтернет-магазину (звичайно, вони обгрунтовані), бариги, наживаються і т.д., а до свого командування нема. Просто "нам не видали, то ми рішили замовити в магазині"?
Мало б бути відео, де вони прийшли на склад, а їм відмовляють з якоюсь аргументацією чи відео з відповіддю командира і т.п.
А тут просто "нам не видали", ОК, питання закрите, все нормально, то ми підемо замовляти у магазині, а ж тут таке неподобство.
Ну хіба у той магазин та форма не з їхнього складу потрапила чи сусіднього?
Так чого відео з претензією і матюками до магазину і "бариг", які, безумовно, співпрацюють з тими ж командирами?
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 19:00

  katso написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
Так и есть. Плюс оно ни к чему не обязывает да кушать не просит -- есть да и есть. Хотя были там вбросы о попытках уголовку таким "невозвращенцам" нарисовать...

Бывают и практические проблемы.
У друзей сын (вывезли ещё в 10 лет) не может приехать в Украину, т.к. могут забрать в армию как гражданина Украины.


Как он может быть гражданином Украины если его вывезли в 10 лет? Откуда у него украинский паспорт вообще, получили в посольстве?

Подробностями не интересовался.
Если правильно понимаю, при выезде на ПМЖ выдают загранпаспорта. А их выдают и детям.
И гражданином Украины ребёнок является с рождения.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 19:07

  ЛАД написав:Если правильно понимаю, при выезде на ПМЖ выдают загранпаспорта. А их выдают и детям.
И гражданином Украины ребёнок является с рождения.


Ну да, загран есть - а внутреннего паспорта нет, приписного свидетельста - нет, то есть ни один военкомат о нем не знает. Если в 18 лет он заедет в Украину с иностранным паспортом - то даже при самой тщательной проверке (чего не будет) - он просто однофамилец родившегося украинского ребенка 8 лет назад (если сам не расскажет что есть гражданство). Ну грех чего-то вообще бояться при таких раскладах...
katso
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⚡️Конгрес США схвалив виділення Україні допомоги у розмірі $40 млрд, — ЗМІ
Документ надіслано на підпис Джо Байдену. Раніше законопроект був заблокований сенатором-республіканцем Рендом Полом.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 19:28

  katso написав:
  ЛАД написав:Если правильно понимаю, при выезде на ПМЖ выдают загранпаспорта. А их выдают и детям.
И гражданином Украины ребёнок является с рождения.


Ну да, загран есть - а внутреннего паспорта нет, приписного свидетельста - нет, то есть ни один военкомат о нем не знает. Если в 18 лет он заедет в Украину с иностранным паспортом - то даже при самой тщательной проверке (чего не будет) - он просто однофамилец родившегося украинского ребенка 8 лет назад (если сам не расскажет что есть гражданство). Ну грех чего-то вообще бояться при таких раскладах...

"Велосипед не мой". Что мне сказали, то я и написал. Подробностями не интересовался.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 19:36

  Bobua написав:
  airmax78 написав:
  Hotab написав:Ще 30-70т життів лише військових. Я не питаю про особисту вашу готовність гинути за Донецьк, я запитаю про вашу моральну готовність просто сприйняти цю цифру. Мені дуже болять наші втрати. І навіть невеликі військові поразки я сприймаю як власне фіаско. Такі цифри я не знаю, як зможу пережити. Дуже високий рівень емпатії.

Я проти того щоб наші військові гинули за Донбас. Мені здається що ми втратили людей на цих територіях назавжди. Але Крим повинний бути демілітарізований і відібраний у рашки. Чи належетиме він Україні - для мене не важливо - головне щоб там не було кацапського флоту і військових. Кримський міст повинен бути зруйнований нах.


Згоден.
Гинути не хочу.
Взагалі.

А Донбас, Крим -- це передусім справа жителів Донбасу, Криму...
Якби вони хотіли в Україну, то, щонайменше, під ногами окупантів мала би горіти земля. От хоч би нині, коли слабкість Московії стає очевидною. А не так, що вони коригують вогонь москвинів по ЗСУ... Хтось хоче жити в одній країні з такими??
Бо як інакше визначити де є Україна, а де її нема? На Землі надписів нема. Для Землі -- все людство -- то вкрай сумнівний вид ссавців, що й досі силкується перетворити її (Землю) на засмічену пустелю... :(

Нема змісту відбивати ці території військовим шляхом, бо більшість населення там просто ненавидить Україну. Партизанських рухів там не спостерігається, а примусово масово мобілізоовані колишні "українці", яким видають зброю, навіть не думають підняти її проти окупанта, та як гарматне мясо воюють проти України.
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