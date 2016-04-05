striped написав:1. По заверению главы разведки к НГ мы освободим всю Украину, включая Крым. Крым я так понимаю будет последним оплотом орков, потому и срок такой долгий. Но Донбасс думаю к осени уже будет освобожден
Ще 30-70т життів лише військових. Я не питаю про особисту вашу готовність гинути за Донецьк, я запитаю про вашу моральну готовність просто сприйняти цю цифру. Мені дуже болять наші втрати. І навіть невеликі військові поразки я сприймаю як власне фіаско. Такі цифри я не знаю, як зможу пережити. Дуже високий рівень емпатії.
Я проти того щоб наші військові гинули за Донбас. Мені здається що ми втратили людей на цих територіях назавжди. Але Крим повинний бути демілітарізований і відібраний у рашки. Чи належетиме він Україні - для мене не важливо - головне щоб там не було кацапського флоту і військових. Кримський міст повинен бути зруйнований нах.
Згоден. Гинути не хочу. Взагалі.
А Донбас, Крим -- це передусім справа жителів Донбасу, Криму... Якби вони хотіли в Україну, то, щонайменше, під ногами окупантів мала би горіти земля. От хоч би нині, коли слабкість Московії стає очевидною. А не так, що вони коригують вогонь москвинів по ЗСУ... Хтось хоче жити в одній країні з такими?? Бо як інакше визначити де є Україна, а де її нема? На Землі надписів нема. Для Землі -- все людство -- то вкрай сумнівний вид ссавців, що й досі силкується перетворити її (Землю) на засмічену пустелю...
ЛАД написав:.......... Возможно (вероятно?) Вы правы. Но тогда формулировка "звучит несколько по-дебильному". На практике знаю, что часто-густо из-за сложности процедуры отказа люди, давно живущие на Западе и имеющие тамошнее гражданство, сохранили и укр. паспорт.
Так и есть. Плюс оно ни к чему не обязывает да кушать не просит -- есть да и есть. Хотя были там вбросы о попытках уголовку таким "невозвращенцам" нарисовать...
Бывают и практические проблемы. У друзей сын (вывезли ещё в 10 лет) не может приехать в Украину, т.к. могут забрать в армию как гражданина Украины.
Как он может быть гражданином Украины если его вывезли в 10 лет? Откуда у него украинский паспорт вообще, получили в посольстве?
Россия пошла на эвакуацию из «Азовстали», чтобы провозгласить Мариуполь «своим» — ISW 10:05 18.05.2022 Россия могла согласиться на эвакуацию военных из «Азовстали», чтобы скорее провозгласить Мариуполь взятым. К такому выводу пришел американский институт изучения войны (ISW).
Постійно дивує одне. Чому у автора цього відео є претензії до цього інтернет-магазину (звичайно, вони обгрунтовані), бариги, наживаються і т.д., а до свого командування нема. Просто "нам не видали, то ми рішили замовити в магазині"? Мало б бути відео, де вони прийшли на склад, а їм відмовляють з якоюсь аргументацією чи відео з відповіддю командира і т.п. А тут просто "нам не видали", ОК, питання закрите, все нормально, то ми підемо замовляти у магазині, а ж тут таке неподобство. Ну хіба у той магазин та форма не з їхнього складу потрапила чи сусіднього? Так чого відео з претензією і матюками до магазину і "бариг", які, безумовно, співпрацюють з тими ж командирами?
ЛАД написав:Если правильно понимаю, при выезде на ПМЖ выдают загранпаспорта. А их выдают и детям. И гражданином Украины ребёнок является с рождения.
Ну да, загран есть - а внутреннего паспорта нет, приписного свидетельста - нет, то есть ни один военкомат о нем не знает. Если в 18 лет он заедет в Украину с иностранным паспортом - то даже при самой тщательной проверке (чего не будет) - он просто однофамилец родившегося украинского ребенка 8 лет назад (если сам не расскажет что есть гражданство). Ну грех чего-то вообще бояться при таких раскладах...
ЛАД написав:Если правильно понимаю, при выезде на ПМЖ выдают загранпаспорта. А их выдают и детям. И гражданином Украины ребёнок является с рождения.
Ну да, загран есть - а внутреннего паспорта нет, приписного свидетельста - нет, то есть ни один военкомат о нем не знает. Если в 18 лет он заедет в Украину с иностранным паспортом - то даже при самой тщательной проверке (чего не будет) - он просто однофамилец родившегося украинского ребенка 8 лет назад (если сам не расскажет что есть гражданство). Ну грех чего-то вообще бояться при таких раскладах...
"Велосипед не мой". Что мне сказали, то я и написал. Подробностями не интересовался.
Hotab написав:Ще 30-70т життів лише військових. Я не питаю про особисту вашу готовність гинути за Донецьк, я запитаю про вашу моральну готовність просто сприйняти цю цифру. Мені дуже болять наші втрати. І навіть невеликі військові поразки я сприймаю як власне фіаско. Такі цифри я не знаю, як зможу пережити. Дуже високий рівень емпатії.
Я проти того щоб наші військові гинули за Донбас. Мені здається що ми втратили людей на цих територіях назавжди. Але Крим повинний бути демілітарізований і відібраний у рашки. Чи належетиме він Україні - для мене не важливо - головне щоб там не було кацапського флоту і військових. Кримський міст повинен бути зруйнований нах.
Згоден. Гинути не хочу. Взагалі.
А Донбас, Крим -- це передусім справа жителів Донбасу, Криму... Якби вони хотіли в Україну, то, щонайменше, під ногами окупантів мала би горіти земля. От хоч би нині, коли слабкість Московії стає очевидною. А не так, що вони коригують вогонь москвинів по ЗСУ... Хтось хоче жити в одній країні з такими?? Бо як інакше визначити де є Україна, а де її нема? На Землі надписів нема. Для Землі -- все людство -- то вкрай сумнівний вид ссавців, що й досі силкується перетворити її (Землю) на засмічену пустелю...
Нема змісту відбивати ці території військовим шляхом, бо більшість населення там просто ненавидить Україну. Партизанських рухів там не спостерігається, а примусово масово мобілізоовані колишні "українці", яким видають зброю, навіть не думають підняти її проти окупанта, та як гарматне мясо воюють проти України.