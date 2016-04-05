edvardd написав:⚡️Конгрес США схвалив виділення Україні допомоги у розмірі $40 млрд, — ЗМІ Документ надіслано на підпис Джо Байдену. Раніше законопроект був заблокований сенатором-республіканцем Рендом Полом.
Більшість членів Сенату США у четвер підтримали виділення допомоги Україні на суму майже 40 мільярдів доларів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Пакет допомоги схвалили 86 голосами за, 11 сенаторів були проти.
Законопроєкт буде відправлений до Білого дому для негайного підписання президентом США Джо Байденом, оскільки Вашингтон поспішає продовжити військову допомогу Україні.
Проєкт про виділення Україні цього пакету допомоги раніше своїми діями затримав сенатор Ренд Пол, республіканець від Кентукі.
Речник Пентагону Джон Кірбі раніше цього місяця сказав, що фінансування для швидкого надання зброї Україні, яке використовував Байден останнім часом, вичерпається до третього тижня травня, якщо не виділити нові кошти.
Пакет передбачає майже 20 млрд доларів на Пентагон - на три мільярди більше, ніж спочатку попросив Білий дім, у тому числі 6 млрд прямої безпекової допомоги та 9 млрд на поповнення складів зброї, яка надсилається Пентагоном Україні.
Окрім того, у пакеті 4 млрд доларів для України та інших країн, на яких впливає війна, для допомоги з закупівлею зброї, 8,8 млрд прямої економічної підтримки для України, а також кошти на відновлення роботи посольства, документування воєнних злочинів та заходи запобігання витоку ядерного палива.
vitaliian У меня давно нет никаких иллюзий. И не хочу, чтобы они появлялись у других. Или чтобы их создавали другим. Из СМИ, естественно, многое понять невозможно, но можно из реальных событий. Понятно, что разобраться, что реально, а что нет тоже не просто. Но кое-что сомнений не вызывает. Не надо писать о том, как всё плохо, тем более, что это не так. Уж точно сегодня лучше, чем месяц назад. Я против "нездорового оптимизма", а за реализм. Вогнать людей в депрессию, кстати, очень легко, рисуя всё розовыми красками, которые достаточно быстро сотрутся и люди увидят, что реальность сильно отличается. Такой оптимизм хорош на короткой дистанции, когда человек не успевает опомниться. У нас, похоже, предстоит длительная тяжёлая борьба и людей надо настраивать на это.
В феврале "бесконечное русское мясо" воевало в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области. В мае людей на Киевский, Черниговский и Сумской фронт людей уже не осталось. К зиме фронт сузится к ордло и админ. границам Крыма. А к осени 2023 - к границам 1991 года. Потому что на улице 2022 а не 1942 и количество мяса сегодня победу не делают.
в принципе где-то сам ориентируюсь на конец 2023 (а не 2022), но даже не хочу представлять, что останется от экономики страны (а провести зиму в окопах-это меньшее из зол)
но никто не запрещает верить в чудо (украинских чудо-богатырей)
Schmit написав:..... Нема змісту відбивати ці території військовим шляхом, бо більшість населення там просто ненавидить Україну. Партизанських рухів там не спостерігається, а примусово масово мобілізоовані колишні "українці", яким видають зброю, навіть не думають підняти її проти окупанта, та як гарматне мясо воюють проти України.
Несколько месяцев назад за такое Вас бы на форуме затюкали и надолго забанили. Представляю себе, какой хай поднялся бы, если бы Зеленский год назад предложил признать Л/ДНР и "русский Крым" как условие мира с РФ и прекращения АТО. "Предатель" было бы самое мягкое.
vitaliian написав:........ В феврале "бесконечное русское мясо" воевало в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области. В мае людей на Киевский, Черниговский и Сумской фронт людей уже не осталось. К зиме фронт сузится к ордло и админ. границам Крыма. А к осени 2023 - к границам 1991 года. Потому что на улице 2022 а не 1942 и количество мяса сегодня победу не делают.
в принципе где-то сам ориентируюсь на конец 2023 (а не 2022), но даже не хочу представлять, что останется от экономики страны (а провести зиму в окопах-это меньшее из зол)
но никто не запрещает верить в чудо (украинских чудо-богатырей)
Очень надеюсь, что закончится намного раньше, но для себя сроки даже не оцениваю. "Конец 2023" будет очень плохо не только для экономики. А экономики в таком случае при сегодняшнем ходе событий и обстрелов просто не будет.
Schmit написав:..... Нема змісту відбивати ці території військовим шляхом, бо більшість населення там просто ненавидить Україну. Партизанських рухів там не спостерігається, а примусово масово мобілізоовані колишні "українці", яким видають зброю, навіть не думають підняти її проти окупанта, та як гарматне мясо воюють проти України.
Несколько месяцев назад за такое Вас бы на форуме затюкали и надолго забанили. Представляю себе, какой хай поднялся бы, если бы Зеленский год назад предложил признать Л/ДНР и "русский Крым" как условие мира с РФ и прекращения АТО. "Предатель" было бы самое мягкое.
Ну я ж вказав, що лише військовий шлях на тих територіях немає змісту (хіба що нам пощастить, пуйло раптово здохне і армія рфії посипеться), але є інші шляхи - політико-дипломатичні. Їх необхідно використовувати.
Schmit написав:Нема змісту відбивати ці території військовим шляхом, бо більшість населення там просто ненавидить Україну.
в областях (які путин вважав проектом новороссії (Харківська,Донецька, Луганська, Херсонська, Миколаївська і Одеська) на виборах протягом 20-25 років більшість населення голосовала за про-россійські політичні партії
як кажуть в Одесі : і що з того? може відмовитись і від цих областей також (тому що так вважає народ-до речі Песков сьогодні на питання стосовно стану окупованих терріторій -відповів "як вирішить народ")
треба повертати всі терріторії (і Донбас і Крим), а з населенням треба "працювати" хто не бажає жити в Україні може добровільно їхати до Росії
в Одесі мало таких як Вассерман(що виїхали до рф), більшість з тих хто підтримував "руський мир" бажали продовжувати жити в Одесі (і щоб россія прийшла до них), у мене сусідка ще 23лютого вітала армію рф (зараз сидить вдома навіть на вулицю не виходить)
Schmit написав:..... Нема змісту відбивати ці території військовим шляхом, бо більшість населення там просто ненавидить Україну. Партизанських рухів там не спостерігається, а примусово масово мобілізоовані колишні "українці", яким видають зброю, навіть не думають підняти її проти окупанта, та як гарматне мясо воюють проти України.
Несколько месяцев назад за такое Вас бы на форуме затюкали и надолго забанили. Представляю себе, какой хай поднялся бы, если бы Зеленский год назад предложил признать Л/ДНР и "русский Крым" как условие мира с РФ и прекращения АТО. "Предатель" было бы самое мягкое.
почему несколько месяцев, и сейчас совсем не поздно