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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 тра, 2022 20:10
flyman написав:
Чому не чекати, коли санкції додусять, до чого ця бравада?
Кому потрібно відвойовувати Крим і Донбас, добровольці крок вперед.
Від 1991 року держава збирала податки, де результат?
В бан на місяць юродивого. Позасирав всі гілки форума.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 20:18
ЛАД написав:
"Конец 2023" будет очень плохо не только для экономики. А экономики в таком случае при сегодняшнем ходе событий и обстрелов просто не будет.
Всё будет гораздо быстрее. Дождитесь начала июля. По результатам донбасской операции Запад решит что делать дальше - продолжать войну или садиться за стол переговоров. Плюс припекает осенний глобальный голод если не будут разблокированы поставки зерна с Украины и России.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 20:38
ЛАД написав:
Несколько месяцев назад за такое Вас бы на форуме затюкали и надолго забанили.
Представляю себе, какой хай поднялся бы, если бы Зеленский год назад предложил признать Л/ДНР и "русский Крым" как условие мира с РФ и прекращения АТО. "Предатель" было бы самое мягкое.
Віддати чи відвоювати? Раніше так питання не стояло, бо відвоювати означало розв'язати велику війну, а віддавати було не обов'язково. Зараз війна вже йде, тому відвоювати вже робочий варіант, якщо вистачить сил і бажання у нас і партнерів, що далеко не однозначно.
Маннергейм взагалі віддав, заради порятунку країни. Як буде в нас, насправді, невідомо, скільки ми зможемо відвоювати, чи будемо щось віддавати, в обмін на мир.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 20:40
ЛАД написав:
Вогнать людей в депрессию, кстати, очень легко, рисуя всё розовыми красками, которые достаточно быстро сотрутся и люди увидят, что реальность сильно отличается.
берем две ситуации: 1. охраняем позитивом людей от депрессии, завтра на фронте становится лучше и фазу депрессии они проскакивают. 2. готовим людей неизвестно к чему (ни один аналитик прогнозист не берется оценивать ход войны , когда и чем она закончится) вгоняем людей в депрессию какими то неприятными фактами, ценой топлива, курсом доллара, тотальной мобилизацией. Война выруливает в нашу пользу, но вытягивать людей из погасшего состояния некому. Вы флая видели? у человека отчаяние. Обчитался какой-то муры, спроецировал её на себя и утонул в этом. Сейчас такое количество негатива, что утонуть в нём можно за 3 минуты. Я месяц подбирал источники, чтобы без лжи, но и без негатива. Информационная гигиена во время войны отсутствует.
ЛАД написав:
А экономики в таком случае при сегодняшнем ходе событий и обстрелов просто не будет.
В стране война 8 лет но экономика исчезнет именно в 2023? Люди должны вернуться к работе. 80% моего круга общения сидит в эвакуации, включая мужчин разных возрастов. Конечно экономика умрет, без их труда и без спроса который они создавали. Экономика это работающие люди
, а не стены заводов, которые повреждены или разрушены. В этой парадигме экономики уже нет, но она снова появится, когда все вернутся и трудоустроятся. Процесс не быстрый, может год. Как раз к осени 2023. В первую очередь надо запустить стройки, чтобы погорельцам было где жить. Строительство подогреет смежные отрасли и дальше по мульпликатору заработает всё остальное.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 19 тра, 2022 21:02, всього редагувалось 10 разів.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 20:42
lapay написав: ЛАД написав:
Несколько месяцев назад за такое Вас бы на форуме затюкали и надолго забанили.
Представляю себе, какой хай поднялся бы, если бы Зеленский год назад предложил признать Л/ДНР и "русский Крым" как условие мира с РФ и прекращения АТО. "Предатель" было бы самое мягкое.
Віддати чи відвоювати? Раніше так питання не стояло, бо відвоювати означало розв'язати велику війну, а віддавати було не обов'язково. Зараз війна вже йде, тому відвоювати вже робочий варіант, якщо вистачить сил і бажання у нас і партнерів, що далеко не однозначно.
Маннергейм взагалі віддав, заради порятунку країни. Як буде в нас, насправді, невідомо, скільки ми зможемо відвоювати, чи будемо щось віддавати, в обмін на мир.
Без українського Криму стабільного миру не буде, це факт.
Інший варіант Крим Росії в обмін на членство в НАТО для України без Криму. Всі інші варіанти популізм.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 20:51
prodigy написав:Schmit
бред
Може і так. Час покаже.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 20:57
Ukrainian написав: lapay написав: ЛАД написав:
Несколько месяцев назад за такое Вас бы на форуме затюкали и надолго забанили.
Представляю себе, какой хай поднялся бы, если бы Зеленский год назад предложил признать Л/ДНР и "русский Крым" как условие мира с РФ и прекращения АТО. "Предатель" было бы самое мягкое.
Віддати чи відвоювати? Раніше так питання не стояло, бо відвоювати означало розв'язати велику війну, а віддавати було не обов'язково. Зараз війна вже йде, тому відвоювати вже робочий варіант, якщо вистачить сил і бажання у нас і партнерів, що далеко не однозначно.
Маннергейм взагалі віддав, заради порятунку країни. Як буде в нас, насправді, невідомо, скільки ми зможемо відвоювати, чи будемо щось віддавати, в обмін на мир.
Без українського Криму стабільного миру не буде, це факт.
Інший варіант Крим Росії в обмін на членство в НАТО для України без Криму. Всі інші варіанти популізм.
https://m.youtube.com/watch?v=YpgHb2Iz5ao
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Додано: Чет 19 тра, 2022 21:00
crumd написав: ЛАД написав:
"Конец 2023" будет очень плохо не только для экономики. А экономики в таком случае при сегодняшнем ходе событий и обстрелов просто не будет.
Всё будет гораздо быстрее. Дождитесь начала июля. По результатам донбасской операции Запад решит что делать дальше - продолжать войну или садиться за стол переговоров. Плюс припекает осенний глобальный голод если не будут разблокированы поставки зерна с Украины и России.
Не уверен, что к началу июля будут результаты донбасской операции.
Поставки зерна из России, вроде, не заблокированы?
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Додано: Чет 19 тра, 2022 21:04
Ukrainian написав:
Без українського Криму стабільного миру не буде, це факт.
Інший варіант Крим Росії в обмін на членство в НАТО для України без Криму. Всі інші варіанти популізм.
Без України не буде російської імперії, і що з цього? Вони спробували, і ми можемо спробувати, тільки чи не розіб'ються бажання об скелю реальності? Навіть для раші ціна цього бажання завелика, а для нас, тим паче для партнерів? Зруйнований вщент Донецьк чи Севастополь, не кажучи вже про десятки тисяч загиблих військових і цивільних - це прийгятна ціна? Не думаю.
Щоб наше суспільство дозріло до зливу територій, воно повинно сильно втомитись від війни, чого і добивається фюрер терористичними ракетно-снарядними обстрілами. Хто кого першим дотисне у війні на виснаження - велике питання.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 21:08
lapay написав:
Зруйнований вщент Донецьк чи Севастополь, не кажучи вже про десятки тисяч загиблих військових і цивільних - це прийгятна ціна? Не думаю.
По цій логіці 24 лютого потрібно було виходити з піднятими руками
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