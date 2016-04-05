ЛАД написав:Несколько месяцев назад за такое Вас бы на форуме затюкали и надолго забанили. Представляю себе, какой хай поднялся бы, если бы Зеленский год назад предложил признать Л/ДНР и "русский Крым" как условие мира с РФ и прекращения АТО. "Предатель" было бы самое мягкое.
Віддати чи відвоювати? Раніше так питання не стояло, бо відвоювати означало розв'язати велику війну, а віддавати було не обов'язково. Зараз війна вже йде, тому відвоювати вже робочий варіант, якщо вистачить сил і бажання у нас і партнерів, що далеко не однозначно. Маннергейм взагалі віддав, заради порятунку країни. Як буде в нас, насправді, невідомо, скільки ми зможемо відвоювати, чи будемо щось віддавати, в обмін на мир.
По сегодняшней ситуации согласен с Вами. Что касается "раніше", то хтозна. Можливо, якби зробили раніше, то не було б сьогоднішньої війни.
edvardd написав:⚡️Конгрес США схвалив виділення Україні допомоги у розмірі $40 млрд, — ЗМІ Документ надіслано на підпис Джо Байдену. Раніше законопроект був заблокований сенатором-республіканцем Рендом Полом.
Більшість членів Сенату США у четвер підтримали виділення допомоги Україні на суму майже 40 мільярдів доларів.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Пакет допомоги схвалили 86 голосами за, 11 сенаторів були проти.
Законопроєкт буде відправлений до Білого дому для негайного підписання президентом США Джо Байденом, оскільки Вашингтон поспішає продовжити військову допомогу Україні.
Проєкт про виділення Україні цього пакету допомоги раніше своїми діями затримав сенатор Ренд Пол, республіканець від Кентукі.
Речник Пентагону Джон Кірбі раніше цього місяця сказав, що фінансування для швидкого надання зброї Україні, яке використовував Байден останнім часом, вичерпається до третього тижня травня, якщо не виділити нові кошти.
Пакет передбачає майже 20 млрд доларів на Пентагон - на три мільярди більше, ніж спочатку попросив Білий дім, у тому числі 6 млрд прямої безпекової допомоги та 9 млрд на поповнення складів зброї, яка надсилається Пентагоном Україні.
Окрім того, у пакеті 4 млрд доларів для України та інших країн, на яких впливає війна, для допомоги з закупівлею зброї, 8,8 млрд прямої економічної підтримки для України, а також кошти на відновлення роботи посольства, документування воєнних злочинів та заходи запобігання витоку ядерного палива.
Скільки з них Україні ?
Країни G7 мають намір виділити 18,4 мільярда доларів як фінансову підтримку України Сьогодні прем'єр Шмигаль закликав країни G7 виділити Україні 15 мільярдів доларів, аби закрити оперативні потреби бюджету на три місяці
Ukrainian написав:Без українського Криму стабільного миру не буде, це факт. Інший варіант Крим Росії в обмін на членство в НАТО для України без Криму. Всі інші варіанти популізм.
Без України не буде російської імперії, і що з цього? Вони спробували, і ми можемо спробувати, тільки чи не розіб'ються бажання об скелю реальності? Навіть для раші ціна цього бажання завелика, а для нас, тим паче для партнерів? Зруйнований вщент Донецьк чи Севастополь, не кажучи вже про десятки тисяч загиблих військових і цивільних - це прийгятна ціна? Не думаю. Щоб наше суспільство дозріло до зливу територій, воно повинно сильно втомитись від війни, чого і добивається фюрер терористичними ракетно-снарядними обстрілами. Хто кого першим дотисне у війні на виснаження - велике питання.
Фюрер хотел добиться этого за 3 дня, а не виснаженням. Не вышло.
lapay написав:Зруйнований вщент Донецьк чи Севастополь, не кажучи вже про десятки тисяч загиблих військових і цивільних - це прийгятна ціна? Не думаю.
По цій логіці 24 лютого потрібно було виходити з піднятими руками
По цій логиці треба швидше виходити на лінію 23.02.2922, поки зомбоящик і свіжі окопи не зробили і тут ціну відвоювання завеликою. Вона і так вже велика, на війні віддати не важко, а от забрати набагато важче.
ЛАД написав:фюрер хотел добиться этого за 3 дня, а не виснаженням. Не вышло.
кстати спорно. Если бы он не хотел истощения, закончил бы "спецоперацию" на границах 23.02 (об этом шли переговоры в Стамбуле). Фюрер отказался. Макарон потом звонил Зеленскому и предлагал признать какие то другие позиции в обмен на мир.
скорее фюрер хочет победу любой ценой, даже ценой полной потери боеспособности армии рф. Долго жить он не собирается, на последствия и изоляцию ему плевать, а войти в учебники историю хочет победителем.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 тра, 2022 21:38, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian написав: В первую очередь надо запустить стройки, чтобы погорельцам было где жить. Строительство подогреет смежные отрасли и дальше по мульпликатору заработает всё остальное.
Чтоб люди туда ехали - нужно не только где жить а и где работать. То есть чего ехать туда собственно, где уже все разбомбили и если уже уехал. Не, ну сначала конечно вернутся по привычке, домой, а потом? В стране у нас что давало ВВП - 40% сельское хозяйство (посевные площадя, в основном юго-востока страны) и 25% - металлургия (там же - АзовСталь, ММК Ильича, Запорожсталь, Криворожсталь). И и с/х и металлургия шли на экспорт морем... Масштабы удара войны по экономике еще только предстоит осознать... куда там вытаскивать его стройками...
Попросту говоря, вешаем лапшу на уши? Это без меня.
Вы флая видели? у человека отчаяние. Обчитался какой-то муры, спроецировал её на себя и утонул в этом.
Совсем не уверен, что у него отчаяние. Спросите у него. Возможно, Вы неправильно поняли.
Я месяц подбирал источники, чтобы без лжи, но и без негатива. Информационная гигиена во время войны отсутствует.
Во время войны без негатива быть не может. Разве что закрыться в бункере, никаких новостей.
В стране война 8 лет но экономика исчезнет именно в 2023?
Войны 8 лет нет. Сегодня Вы видите войну. Не думал, что сегодня ещё можно говорить о 8 годах войны.
Люди должны вернуться к работе. 80% моего круга общения сидит в эвакуации, включая мужчин разных возрастов. Конечно экономика умрет, без их труда и без спроса который они создавали.
Бесспорно, должны. Но Вы, вроде, тоже уезжали из Ирпеня. Так же люди уехали и из Мариуполя, Чернигова, Харькова, Херсона и др. городов. Куда-то уже возвращаются, куда-то вернуться пока нельзя.
Экономика это работающие люди, а не стены заводов, которые повреждены или разрушены. В этой парадигме экономики уже нет, но она снова появится, когда все вернутся и трудоустроятся. Процесс не быстрый, может год. Как раз к осени 2023. В первую очередь надо запустить стройки, чтобы погорельцам было где жить. Строительство подогреет смежные отрасли и дальше по мульпликатору заработает всё остальное.
Куда трудоустроятся? Да, экономика это не стены заводов, это сами заводы. Многие из них разрушены. У меня, естественно, нет информации, но, боюсь, что оборонпром разрушен капитально. Дли того, чтобы заработал мультипликатор нужны деньги. Сомневаюсь, что у многих погорельцев они есть. Да и не только у погорельцев. Тут, по-моему, приводили данные о том, на сколько времени у людей хватит запасов. У подавляющего большинства, насколько помню, - до 3 месяцев. 3 месяца уже прошли.
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